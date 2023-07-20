Netflix şifre paylaşımı kısıtlamasını Türkiye’de başlatıyor

Yayın akışı platformu Netflix, 2023 yılı itibariyle birçok ülkede uygulamaya koyduğu şifre paylaşımı kısıtlamasını Türkiye dahil tüm ülkelerde uygulamaya başlatacağını açıkladı.

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Netflix, geçtiğimiz aylarda belirli ülkelerde yürürlüğe aldığı şifre paylaşımının kısıtlanması uygulamasını genişletiyor. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre tüm ülkelerde devreye sokulacağını belirtti.

NETFLİX TÜRKİYE’DE ŞİFRE PAYLAŞIMINI KISITLAMAYA BAŞLIYOR

Netflix, mayısta gelirinin yüzde 80'inden fazlasının elde edildiği 100'den fazla ülkede ücretli şifre paylaşımı uygulamasını başlattığını anımsatarak her bölgedeki gelirin uygulama öncesine göre yükseldiğini ve kayıt sayısının iptallerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bugünden itibaren geri kalan ülkelerin neredeyse tamamında ücretli paylaşımın kullanıma sunulacağını bildiren Netflix, 2023'ün ikinci yarısında gelir artışının hızlanmasını beklediğini vurguladı. (AA)

NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI NASIL ENGELLENECEK?

Netflix, “Sıkça Sorulan Sorulan” kısmında konu hakkında detaylı açıklamada bulundu.

Netflix’in şifre paylaşanların önüne çıkaracağı ilk engel; bir kişi Netflix'i izleyebileceği ev ile ilişkili olmayan bir cihazı kullanarak hesapta oturum açtığında veya hesaba sık sık farklı bir cihazdan erişildiğinde, Netflix izlemeye başlamadan önce o cihaz için doğrulama isteyecek.

Cihazı doğrulamak için Netflix, asıl hesap sahibiyle ilişkili e-posta adresine veya telefon numarasına bir bağlantı göndererek 4 basamaklı doğrulama kodunun 15 dakika içinde kodun istendiği cihaza girilmesi isteyecek.

Şifre paylaşımı hakkında Netflix'in “SSS” bölümünde şu açıklama yapıldı; “Netflix’e kesintisiz erişim sağlamak için birincil konumunuzdaki Wi-Fi’ye bağlanın, Netflix uygulamasını veya web sitesini açın ve en az 31 günde bir bir şeyler izleyin. Bu, birincil konumunuzdan uzakta olsanız bile Netflix’i izleyebilmeniz için güvenilir bir cihaz oluşturmanızı sağlar.”

Belirtilen süre içerisinde eşitlenmeyen cihazlardan çıkış yapılacağını duyuran yetkililer, eşitleme süresini geçen cihazlardan ve hesaplardan ekstra ücret talep etmeyeceklerini de açıkladı.

ŞİFRE PAYLAŞIMI İÇİN 3 DOLAR ALIYOR

Peru, Kosta Rika ve Şili’de Netflix, hesap sahibinin evinin dışında ikamet eden kullanıcılardan “alt hesaplar” eklemek için ayda 3 dolara kadar ücret alıyor.