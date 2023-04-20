Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe’de yalancı bahar

88’de Joao Pedro’nun beraberlik golünden sonra bile galip geleceği güvenini vermeyen Fenerbahçe, yine bir şekilde golü buldu ve başta Jorge Jesus olmak üzere herkesin maç sonu analizlerini çöpe attı.

Maç boyunca birbirinden kopuk, oyunu sıkıştıran Başakşehir karşısında bir türlü kilidi açacak anahtarı bulamayan bir Fenerbahçe vardı. Sönük bireysel çabalar dışında şampiyonluğa yürüyen bir takım oyunu yoktu. Galatasaray’ın haftalardır rakiplerine sergilediği ezici futbola karşılık, Fenerbahçe’nin sürekli geriye düşüp son dakikalarda galip gelmesi ve oyun olarak umut vermemesi haklı olarak şampiyonluk için Galatasaray’ın daha ağır bastığı algısını yaratıyor.

Beşiktaş yenilgisinin faturası

Ancak aylardır Galatasaray’dan sonra maç yapmak, özellikle ligin boyu bu kadar kısalmışken başa çıkılması kolay bir baskı değil. Üstelik ne kadar tartışmalı da olsa as kalecin sakat ve bir türlü iyileşemeyen Luan Peres, Michy Batshuayi gibi oyuncuların boşluğunu formsuz oyuncularla doldurmaya çalışıyorsun. Alanya, Karagümrük ve Başakşehir deplasmanlarından 9 puan çıkartan Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisinin faturasının ne kadar ağır olduğunu sezon sonu anlayabilir.

Fenerbahçe’de yalancı bahar

Fenerbahçe’nin sırada İstanbulspor, Sivasspor ve Giresunspor maçları var ve Galatasaray’ın, -içerde Karagümrük ve Başakşehir- Beşiktaş deplasmanı dahil kritik üç sınavı ligin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe okyanusu geçip derede boğulma konusunda son 5 yılda oldukça fazla deneyime sahip.

Her ne kadar oyuncuların mücadele azmi tavan yapsa da, saha içindeki kalite seviyesinin düşüklüğü ve oyun gücünün zayıf olması bu inanmışlığın üzerindeki gölge olarak kalmaya devam edecek.

Fenerbahçe’deki yalancı bahar havasının gerçeğe dönmesi, tamamen Galatasaray’ın elinde.