Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Anayasa Mahkemesi’nin kararı: Ankesör görüşmeleri kesin delil

EMNİYET, FETÖ'YE 1812 BÜFE/ANKESÖR OPERASYONU YAPTI VE…



Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan bir astsubayın itirafıyla başladı süreç.

Altı yıl önceydi.

Şüpheli astsubay savcılıktaki sorgusunda, FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu FETÖ abilerinin, irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıklarını söyledi. ‘Abiler' kontörlü telefonla, büfe, benzinlik, restoran, bakkal gibi iş yerlerindeki kamuya açık telefonlar üzerinden haberleşiyordu.

İşte tam bu noktada ankesörlü hatlar masaya yatırıldı.

Tüm Türkiye'de, Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet'in ortak çalışması sonucu ‘kripto' asker ve ‘mahrem imamlar' deşifre edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Samsun'da görülen bir davayla ilgili örgütün TSK'daki kadrolarına yönelik ülke çapında gerçekleştirilen ankesörlü telefon soruşturmaları ve davalarına ilişkin çarpıcı bir karar aldı: “… Bir asker şahsın; örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı… Kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku yoktur…”

Yani… Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Samsun'da, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ceza alan sanık Astsubay A.A.'nın incelenen temyiz başvurusunda, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonunun HTS kayıtlarının tek başına delil olarak kabul edileceğine hükmetti.

Emniyet ve yargı kaynakları: Operasyonları bekleyin

Neden “ankesör irtibatını” anlattım?

Çünkü… Emniyet'ten “Büfe/Ankesör” operasyon sayısına yönelik resmi rakamları istedim ve ortaya çarpıcı bir döküm çıktı. Terörle Mücadele Başkanlığı 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından toplam 1812 “Büfe/Ankesör” operasyonuna imza attı. Toplam gözaltı sayısı 25 bin 916, tutuklu sayısı da sekiz bin 903. Bu arada iki bin 729 firari var! Çarpıcı bir veri de şu: Gözaltına alınan 25 bin 916 kişiden, 9 bin 306'sı etkin pişmanlıktan yararlanmış. Ankara ve İstanbul'da görüştüğüm emniyet ve yargı dünyasından isimler yeni dönemde “Büfe/Ankesör” ile “ByLock” üzerinden yeni operasyonların hatta şaşırtıcı operasyonların olacağı bilgisini verdiler.

Bu arada önemli bir yargı mensubu da seçim süreci olduğu için 8 Mart 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararın gözden kaçtığını söyledi.

Gözden kaçan kararın ayrıntılarına ulaştım ve sizlerle paylaşacağım.

Yüksek Mahkeme'den 52 sayfalık emsal karar

Yıl 2018…

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde üst konumda bulunan kişilerin örgüt içi iletişimi sağlamak amacıyla örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütte kendilerinden alt konumda olan kişileri ankesör/kontörlü sabit hatlardan aradıklarını tespit etti. Başsavcılık, Batman'da görev yapan asker kişilerden bu yapılanmaya mensup olanların tespiti amacıyla- başka surette delil etme imkanı bulunmadığı için- il merkezindeki 40 ankesörlü telefona ait hatların HTS kayıtlarının (arama ve mesaj geçmişi) Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu'ndan (BTK) getirtilmesini istedi. 2012-2017 arasında yapılan aramalar üzerinde çalışma yapıldı.

Astsubay M.A. da bu sırada Ankara'da görev yapıyordu. Batman'da görev yaptığı dönemdeki HTS kayıtlarının incelenmesinin ardından 11 Nisan 2018'de gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda telefonuna, 3 Mart 2012- 19 Haziran 2015 arasında 24 ardışık, 46 tekil arama yapıldığı ortaya çıktı. Astsubay M.A.'yı arayan kişinin de diğer askeri personeli aynı dönemde arayan “örgütün mahrem sorumlusu” olduğu belirlendi. Astsubay tutuklandı ve 2 Temmuz 2918'de hakkında iddianame düzenlendi, yargılama sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. (Silahlı terör örgütüne üye olma)

2020'ye geldiğimizde…

Astsubay M.A. ankesör ve sabit hatlarla yapılan iletişimin tespitinin hukuka aykırı elde edildiği için adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasında bulundu ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

8 Mart 2023'te, Yüksek Mahkeme, Yargıtay'ın bu konudaki benzer kararlarına dikkat çekerek, HTS verilerinin delil olarak kullanılmasının kanuni bir temele dayanmadan veya hukuka aykırı şekilde elde edildiğine yönelik iddialar açısından bir ihlal bulunmadığına hükmetti. Kararın belgeleriyle 52 sayfadan oluştuğunun da altını çizelim.

SONUÇ: Rusya'da Wagner gibi milli orduya paralel kurulan orduların ya da TSK içinde örgütlenen bu yapıların varlığının ne kadar tehlikeli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yargı görevini yapıyor, emniyet yapıyor, asker yapıyor, yurtsever bürokrasi yapıyor. İşini esas yapması gereken de siyaset ve “paralel yapıların” nasıl canavara dönüştüğünü en çok onlar biliyor.