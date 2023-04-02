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Bekçinin ateş açtığı görüntü bulundu mu?

İYİ PARTİ BİNASINA YAPILAN “TESADÜFİ” SALDIRIDA ÇELİŞKİLER

Kenan Doğulu'nun şarkısıydı: “Kurşun adres sormaz ki/Yaktın beni en derinden/Depremlerde yine yüreğim/Yangınlar çaresiz…”

Önceki gün (31 Mart), sabahın ilk saatlerinde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden iki kurşunu SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'de ilk duyuran ben oldum ve ardından Zeytinburnu'ndaki parti binasına gitmek için yola çıktım. Kenan Doğulu'nun şarkısını mırıldanırken aklımda CHP lideri Kemal Kılıçdarğlu'na Meclis'te yapılan yumruklu saldırı, Çubuk'taki şehit cenazesinde linç girişimi, İYİ Parti lider Meral Akşener'in evinin basılması, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı vardı.

Sonuçta…

Türkiye'nin siyasi iklimi son yıllarda iyice sertleşti ve daha yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelik “Beni, kendinle uğraştırma” cümlesinin dumanları tütüyordu.

Meral Akşener de parti binası önünde yaptığı açıklamada -aklına geçmişte yaşananlar gelmiş olacak ki-, “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul il başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” dedi.

Parti binasına girdiğimde Akşener ve arkadaşları durum değerlendirmesi yapıyordu. Yan odada da güvenlik ve terörle mücadeleden polisler kamera görüntülerini inceliyordu. Ben de incelemenin yapıldığı odada konuşlandım ve olaya dair ipuçlarını ilk duyuran olmak için bekliyordum.

Önce şu bilgiyi vermekte fayda var: 30 Mart akşamı saat 19.30'da parti binası kapanmış, bir gün sonra saat 09.00 civarı açılmış. Kurşunu ilk fark eden isim İYİ Parti İl Sekreter Yardımcısı Aykut Yaren. O da İl Sekreteri Alper Akdoğan'ı arıyor ve polisler hemen çağrılıyor. Olay Yeri İnceleme ve Güvenlik Şube, Terörle Mücadele olay yerine geliyor. Kamera kayıtlarındaki 14 saatlik görüntüler incelenmeye başlıyor. İYİ Parti İl binası, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde ve D-100 kara yoluna bakıyor. Bina karayolundan 4-5 metre aşağıda. Kot altı yani!

Fail yakalandı, kamera incelemesi bitti

Görüntüler incelenirken polislerin üzerinde durdukları yer, parti binasına 80-100 metre uzaklıktaki tepede yer alan inşaat şantiyesi oldu. Kurşunların o bölgeden geldiği değerlendirmesi yapıldı. Ancak… Saat 18.30'a kadar incelenen kamera görüntülerinden bir sonuç alınamadı.

O dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren failin yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştı: “Türk Polisi yakalar! İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.”

Sonrasında da Emniyet tarafından yapılan açıklamada (Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber), İYİ Parti İl Başkanlığı'nın D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurduğunu açıkladı. Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığı ifade edildi.

İşte tam bu noktada… İYİ Parti binasındaki, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, “fail yakalandı” açıklamasının ardından binadan ayrıldı.

Akla gelen soru şu: Polis, görüntüleri incelemeye devam edip “bekçi-hırsız” olayının kamera kayıtlarını araştırmaya neden devam etmedi?

Dahası da var!

Poyraz: Yolun karşısından yapılan atışla zemin kata kurşun isabet edemez

31 Mart akşamı SÖZCÜ TV'de Simge Fıstıkoğlu'yla hazırladığımız “Büyük Satranç Tahtası” isimli programımızda İstanbul Valiliği'nin açıklamasını “son dakika” olarak verdik. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“… İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde ‘hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de ‘silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir.”

Akla yine sorular geldi:

Hırsızlık olayının kamera kayıtları nerede?

Bekçi, 7-8 el ateş ettikten sonra neden yetkilileri bilgilendirmedi?

14 saat sonra harekete geçildi?

7-8 el ateş sesini kimse duymadı mı?

Hırsızlar, inşaat şantiyesinden il binasına doğru kaçmışsa, yolun altında kalan (kot altı 4-5 metre) il binasına kurşun nasıl isabet eder, koltuğa saplanır?

Ve o hırsızlar bulundu mu?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da SÖZCÜ TV'deki yayınımızda kuşkularını şu cümlelerle dile getirdi:

“Bir silahın etki mesafesinin 25 metre maksimum 100 metre olduğunu herkes bilir. Atıcıkla ilgili kriminal bilgi… İYİ Parti il başkanlığının lokasyonunu iyi analiz etmek gerekiyor. Önünden yol geçiyor ve yolun altında. Kot altı yani. Yolun karşısından bir atış olduğu takdirde binanın zemin katına kurşunun isabet edebilmesi mümkün değil. Kaldı ki kurşun deliklerinden bir tanesi zemin katta. Deliği karşıya alıp baktığınız zaman bu yoldan atışla mümkün! Diğer kurşunda üçüncü katta. İki kurşun arasında 10 metre mesafe var. Dolayısıyla bu atışın hırsız kovalamacasında yaşanması teknik olarak mümkün değil, fizik kurallarına aykırı.”