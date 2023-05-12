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İnce, çekilme kararını oteldeki toplantıda verdi

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TRAFİĞİN PERDE ARKASI

“Günah keçisi ilan edilecektim, edilecektik. Buna izin veremezdim ve bu yüzden çekildim.”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından kurmaylarıyla toplantıya geçti ve “Günah keçisi olmamak” için bu kararı aldığını açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekiliş serüvenini yakından takip eden ve SÖZCÜ TV'de ilk duyuran gazeteci olarak o “baş döndüren trafiği” sizinle paylaşacağım.

Tarih 10 Mayıs 2023.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Çünkü… O gün troll hesaplardan montajlanmış sahte bir kaset piyasaya sürüldü ve İnce çok sinirlendi. Yakın çevresi, ilk önce midesinin rahatsızlandığını sonra tansiyonun çıktığını ve sol tarafına ağrı girdiğini söyledi. Mitingler iptal edildi ve Ankara'ya doğru yola çıkıldı. Bu arada Memleket Partisi lideri sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”

Akşam saatleri…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz'a şu açıklamayı yaptı: “Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…”

İşte bu çağrı kulisleri hareketlendirdi.

Gece: Basını çağırın açıklama yapacağım

Muharrem İnce ve 11 kurmayı, dostu Ankara'da bir otelde toplandı. İnce toplantıda herkesin fikrini sordu ve sekiz kişinin değerlendirmesi şu oldu: “Anketlere göre ikinci tura kalamıyoruz. Çekilmek daha doğru olacak.” Bu cümleleri duyan İnce'nin ilk tepkisi çarpıcıydı: “Tamam o zaman. Basını çağırın açıklama yapalım.” Bu fikre kurmayla itiraz etti. Parti kurullarında yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamanın daha doğru olacağını söylediler.

İnce o anda, o gece kararını vermişti.

10 Mayıs gecesi saat 23.00 gibi dağıldılar ve İnce de evine gitti. Sabah saatlerinde genel merkez binasında olunacağı yönünde karar alındı.

11 Mayıs 2023.

Sabah 09.00 sıralarında SÖZCÜ TV'de, Ebru Baki'nin programında “İnce genel merkeze gidecek ve partisinde yapacağı toplantının ardından açıklama yapacak. Çekilme daha ağır basıyor” cümlelerini kurdum.

Bu saat itibarıyla Türkiye, SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'ye kilitlendi. Çünkü…

Muharrem İnce genel merkeze geçmeden önce Ankara'daki ofisinde dar bir toplantı daha yaptı. Bu toplantıda da “adaylıktan çekilme ve yol haritası” belirlendi. Bu bilgileri de SÖZCÜ izleyicileri ve okuyucuları an an duydular. Saat 14.00'te basın açıklamasının yapacağı duyurulduktan sonra “çekilir mi çekilmez mi” tartışması artık Türk siyasetinin ilk gündem maddesi oldu. Basın açıklamasından önce Parti Meclisi'ni toplayan İnce neden çekileceğini arkadaşlarıyla paylaştı ve metin hazırlandı. Saat 14.00 sıralarında da açıklamasını yaptı. Sonrasında yine kurmaylarıyla toplantıya giren İnce, “Televizyonda bu konuları daha detaylı anlatacağım. Günah keçisi ilan edilecektim, edilecektik” dedi.

Adaylıktan çekilme açıklamasının şifrelerini de incelemekte fayda var.

Basın açıklamasının şifresi

Bence açıklamanın en can alıcı noktası şu:

“… Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla.”

Bu bizi gerçekle yeniden yüzleştirdi:

2007'den itibaren Türk askerini, siyasetçisini, akademisyenini, gazetecisini tutuklayan, öldüren örgüt yani FETÖ'nün hala aktif olduğu gerçeği! İnce siteminde o kadar haklı ki: “Devlet benim itibarımı koruyamamıştır.” Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları şapkayı önüne koyup düşünmeli. 45 gündür gelmekte olan montaja göz yumuldu!

Açıklamanın şifrelerini çözmeye devam edelim…

“Bu atılan iftiralara (Saray'dan para aldı, çekilemez) diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum.”

Muharrem İnce sarayın adamı olmadığını açıkça ilan etti ve “linç korosuna” sert bir yanıt verdi.

Bu cümleler de CHP'yeydi:

“Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.”

İnce, olası bir yenilgide “günah keçisi olmamak” ve seçim sonrasında güçlü bir siyaset hattı kurmak istediğini ilan etti.

Sonuçta… Türk siyaseti yine sahte kaset ve belgelerle dizayn edilmek istendi, isteniyor. Buna karşı iktidarın ve muhalefetin ortak tavır alması, birlikte hareket etmesi şart! Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi:

“Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir.”