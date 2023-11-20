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Ali Yerlikaya’nın zor görevi!

Diyelim ki ev alacaksınız. Krediye ihtiyacınız var. Bir kamu bankasına gidiyorsunuz. Talebinizi dile getiriyorsunuz. Aldığınız cevap ne oluyor biliyor musunuz?

“Maksimum 300 bin lira verebiliyoruz.”

Bankada yönetici tanıdıklarınız varsa ya da yöneticileri tanıyan hatırlı tanıdıklarınız varsa o rakamı 1 milyona, 2 milyona çıkarabiliyorsunuz. O da en düşük ev fiyatının 4 milyon lirayı bulduğu bir dönemde ihtiyacınızı görmüyor.

Aynı durum KOBİ'ler için de geçerli. Bir küçük ya da orta ölçekli işletme, hatırlı referansları yoksa kredi alana kadar akla karayı seçiyor.

Bu aralar KOBİ'ler sıkıntı yaşıyorsa, konut ve otomobil piyasasında satışlar dibe vurduysa en büyük gerekçesi sıradan vatandaşların ve şirketlerin bankalardan kredi alamamasıdır.

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Peki vatandaşlara kredi vermeyen bankalar, özellikle de kamu bankaları kimlere kredi veriyor?

Elbette ki siyasi referansı olan yandaş iş insanlarına…

İYİ Parti Milletvekili Turan Çömez, kısa süre önce Ankara'da görkemli bir operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın bir kamu bankasından 700 milyon lira kredi aldığını deşifre etti.

Kredinin alınmasıyla ilgili başka detaylar da var.

Meslek büyüğümüz Uğur Dündar, Ayhan Bora Kaplan'ın adamlarının Elmacı Market isimli şirket üzerinden Antalyalı iş insanı Muhammet Sağ'a nasıl bir kâbus yaşattıklarını hem SÖZCÜ'de yazmış hem de SÖZCÜ TV'de detaylarıyla anlatmıştı. O haberde Ayhan Bora Kaplan'ın muhasebecisi Koray Özdöl'ün ismi geçmişti.

O gün bir banka çalışanı bana mesaj atıp, “Konuştuğunuz Koray Özdöl'ün ağabeyi bir kamu bankasında bölge koordinatörü” diye yazmıştı.

Çömez'in açıklamasından anlıyoruz ki Bölge Koordinatörü olan bankacının bankası, kardeşinin finans işlerini yaptığı Ayhan Bora Kaplan'ın şirketine yüklü miktarda kredi vermiş.

Çömez'in açıklamalarından bir gün sonra o Bölge Koordinatörü'nün işten el çektirilmesi tesadüf olmasa gerek.

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Bir başka deneyimli bankacı bu gelişmelerle ilgili haberleri yorumlarken şu bilgiyi paylaştı:

“700 milyon lira krediyi bölge koordinatörleri halledemez. Genel Müdür, hatta bakan seviyesinde müdahale gerekebilir. Bölge koordinatörünü kurban vererek kendilerini kurtarmaya çalışmışlar.”

Benim gazetecilik deneyimlerim de bu yönde.

Bu bilgi ışığında Ayhan Bora Kaplan'a kredi veren bankanın genel müdürüyle Kaplan arasında bir köprü var mı diye araştırmaya başladım.

Bir fotoğrafla karşılaştım.

Fotoğrafta Ayhan Bora Kaplan halaya durmuş. Hemen yanında O.A. isimli şahıs.

Kendisi söz edilen kamu bankasının genel müdürüyle aynı ismi taşıyor.

İkisinin ortak yanı sadece isimleri değil.

Aynı zamanda da aynı okulda okumuşlar.

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Zaman zaman kamu bankalarının yönetim kurullarına iktidardan isimlerin atanmasına dair haberleri okuruz ya…

İşte bütün bu ilişkilerin başlangıç noktası tam da o haberler oluyor.

Siyaset, iş dünyası ve kamu bankaları arasında ilginç bir trafik var. O “iş dünyası” diye tanımladığım alanda gerçek iş insanlarının yanında Ayhan Bora Kaplan gibi isimler de var.

Sizce Ayhan Bora Kaplan'ın iktidardaki destekçisi kimdi? O 700 milyon liranın kredi olarak verilmesi için kimler aracı oldu?

Kim iktidardan uzaklaşınca Ayhan Bora Kaplan operasyonla yakalandı?

Bir ucu Ayhan Bora Kaplan olan kredi zincirinin halkalarından biri de o isim çıkarsa hiç şaşırmayacağım.

Belli ki kamu bankaları aracılığıyla bazı kesimlere ciddi bir servet transferi yapılmış.

Kamu bankalarının verdiği bütün büyük kredilerin masaya yatırılması halinde Ayhan Bora Kaplan'a verilen 700 milyonluk kredi gibi başka örneklerin de bulunması işten dahi değil.

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Bu tür gelişmeler yaşandıkça ülkemizin neden kara para ile mücadele örgütü tarafından gri listeye alındığını anlıyoruz.

Tek nedeni Azerbaycan, Sırbistan, Hırvatistan, İsviçre, Arnavutluk, Güney Amerika mafyalarının son dönemde İstanbul'u mesken tutması değildir her halde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçla mücadelede umut veren adımlar atıyor.

Ancak başarılı olabilmesi için zoru başarması ve “uzandığı yere kadar gidebilmesi” gerekiyor.

Ayhan Bora Kaplan'ı yakaladıkları, onlarca çeteyi çökerttikleri için büyük alkış aldılar. Ancak asıl alkışı, 700 milyon liralık kredinin arkasındaki isimleri ve diğer örgütlerdeki servet transferlerini ortaya çıkararak alacaklardır.