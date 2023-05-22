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Yalanla gelecek iktidar!

Tayyip Erdoğan ve ekibi tam 21 yıldır ülkeyi yönetiyor.

– 2002'nin sonunda, yoksul, dindar, ezilmiş ve mağdurlar ordusunu temsilen iktidara gelmişlerdi.

21 yılın sonunda kendisinden olmayanları ezmekte ve mağdur etmekte tereddüt etmeyen, kendi konumlarına göre dini fetvalar yaratmış, ultra zenginler ordusuna dönüştüler.

Numan Kurtulmuş'un deyişiyle “Harun” gibi geldiler “Karun” gibi zengin oldular. “Mücahit” olarak yola çıktılar, büyük “Müteahhit” oldular.

– 2002'nin sonunda seçimleri kazandıklarında “iktidar olabilirler ama muktedir olabilirler mi” diye soruluyordu.

21 yılın sonunda, “kaybederlerse bırakırlar mı” sorusunun muhatabı oluyorlar.

– 2002'nin sonunda iktidara geldiklerinde ‘Avrupa Birliği, insan hakları, demokrasi' diyorlardı.

21 yılın sonunda her türlü demokratik hakka, adalete, özgürlüklere savaş açtılar. Adeta, Erdoğan'ın geçmişte söylediği gibi, demokrasinin “amaç” değil, “amaca giden yolda kullanılan bir araç” olduğunu kanıtladılar.

– 2002'nin sonunda iktidara geldiklerinde İslam'ın ve Anadolu insanının en büyük erdemlerinden biri olarak dürüstlüğü görüyorlardı.

21 yılın sonunda “iktidar olabilmek, iktidarda kalabilmek için her yol mubah” deyip büyük yalanlara sığınıyorlar.

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Türkiye'yi 21 yıl boyunca yönetmiş, devletin bütün imkanlarını ve zenginliklerini eline geçirmiş bir iktidarın, varlığını sürdürmek için BÜYÜK YALANLARA SIĞINMASI ne acıdır değil mi?

28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaptıklarını görüyorsunuzdur:

– Koca koca panolara, CHP'nin ağzından “Bizim için YPG terör örgütü değildir” yazan afişler asıyorlar. (O afişi asan bire ahmaklar, PYD/YPG'nin siyasi lideri Salih Müslim'i Ankara'da kırmızı halıyla karşılayan, en üst düzey görüşmelerde devlet başkanı muamelesi yapan AK Parti hükümeti değil miydi? YPG'ye silah ve mühimmat götüren Barzani'nin peşmergelerini Türkiye topraklarından geçiren, yedikleri yemeğin faturasını devlete ödettiren AK Parti hükümeti değil miydi?)

– Koca koca panolara, CHP'nin ağzından “Demirtaş serbest kalacak” yazan afişler asıyorlar. (Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı gibi isimler, sırf size muhalefet ettiler diye uyduruk gerekçelerle ve sizin siyasi baskınızla yıllardır haksız yere içerdelerse, bağımsız yargı onları tahliye ederse, elbette serbest kalacaklar. Bunun için CHP'nin iktidara gelmesine gerek yok. Sizin hukuksuz uygulamalarınızın sona ermesi yeter.)

– Koca koca kalabalıklara cami avlularında CHP'nin Atatürk tarafından kurulan Diyanet'i kapatacağını söylüyorlar. Oysa fırsatını bulsalar, Diyaneti kendileri kapatıp, bütün din hizmetlerini beslendikleri tarikat ve cemaatlerin tekeline bırakacaklar.

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Bu yalanları gözümüzün içine soka soka yazıp, çizip, söylemeleri yetmiyormuş gibi, Nevşehir'de yalan dolu afişlere “YALAN” yazan CHP Gençlik Kolları Başkanı'nı gözaltına alıyorlar.

Devlet babalarının malı sanki.

Belediye'nin tüyü bitmemiş yetimin parasını kullanarak yaptığı yalanlarla dolu kirli propagandaya “dur” demiyorlar. Buna “yalan” diyen bir gencin karşısına devletin polisini, yargısını dikiyorlar.

Olup biteni gördükçe “yazıklar olsun size” demeden edemiyorum.

Bir iktidar uğruna, bu kadar çirkinleşilir mi?

Bu kadar yalan dolan ortalığa saçılır mı?

Farkında mısınız?

Oy istedikleri seçmenleri “söylediğimiz, yaptığımız her şeye inanan cahiller” olarak görüyorlar.

Onlara güvenen, inanan yoksul Anadolu insanının aklıyla alay ediyorlar.

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak bir konuşmasında bir seçmenlerinin kendisine “Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız” dediğini aktarıp, “Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki…” yorumunu yapmıştı.

Vallahi de öyle…

İktidar yalan konusunda çıtayı öyle bir yere koymuş ki…

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Demokratik bir ülkede seçimin yalanla dolanla kazanılmayacağını düşünüyorum.

Ancak velev ki kazandınız.

Bakın göreceksiniz, yalanla dolanla günah işlenerek gelecek iktidar ne size ne de bu ülkeye hayır getirecek!

Bakın göreceksiniz, hem de bu ülkenin insanına acı tecrübeler yaşatarak göreceksiniz:

Hayattaki her şey yalan ve hileden daha iyidir.