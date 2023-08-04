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Zor sorular!

Disney Plus isimli dijital yayın platformunun Türkiye'de yapılan ve Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde yayınlanması öngörülen Atatürk dizisini platformda yayınlamaktan vazgeçtiği haberleri çok yankı yarattı.

Şirket yöneticileri, bir süre önce bütün yerel içerikleri kaldırma kararı almıştı.

Atatürk dizisinin de bu kapsamda Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, bunun yerine Fox TV'de yayınlanacağı bilgisi geldi.

Ancak, Disney Plus platformunun diziyi yayınlamama kararının arkasında ABD'deki Ermeni ve Rum lobisinin kampanyalarının etkili olduğu bilgileri yayıldı.

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■ Öncelikle, bu kararın düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu düşünüyorum ve Disney Plus'ın kararını son derece yanlış buluyorum.

Ermeni ya da Rum Lobisi, Türkiye'de çekilen dizinin mesajını, içeriğini beğenmediyse, dizinin yayınlanmasını engellemek yerine kendi bakış açılarını yansıtan bir dizi hazırlayabilirdi. Disney Plus da o diziyi yayınlayarak bir denge sağlayabilirdi. Bunun yerine dizinin yayından kaldırılması bariz bir düşünce özgürlüğü ihlalidir.

■ İkinci olarak, dünya liderimizin Ermeni ve Rum lobilerinin ABD'deki gücünü kıracak bir Türk Lobisi oluşturamadığına dikkat çekmek istiyorum. Hadi diyelim bu karar, ülkemizi yönetenlerle siyasetçilerimizin işine geliyor ve bilinçli bir şekilde bir şey yapmıyorlar. Peki yurt dışında yaşayıp, Erdoğan'ı yeniden iktidar yapan gurbetçilerimiz o lobiler karşısında ne yapıyordu? Disney Plus, bulundukları ülkede benzer, hatta daha güçlü bir tepkiyi Türklerden de görebilir, yayından kaldırma kararını gözden geçirebilirdi.

■ Üçüncü olarak da ortadaki ikiyüzlülüğü vurgulamak istiyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle demiş:

“Bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk' dizisini yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.”

Bak sen!

Kendilerine bazı zor sorular sormak istiyorum:

– Atatürk'e ve silah arkadaşı İsmet İnönü'ye “İki ayyaş” diyenler kime boyun eğmişti?

– Eskişehir, Elazığ, Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun stadyumlarından ‘Atatürk' ismini kaldırıp yerine Timsah Arena, Kadir Has Arena, Eti Arena gibi tuhaf isimler koyanlar kime boyun eğmişti?

(Neyse ki Elazığ Stadyumu'nun adı tepkiler üzerine tekrar Atatürk Stadı oldu)

– Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yerine millet bahçesi yapan, yeni havalimanına Atatürk ismini vermeyenler kime boyun eğmişti? Havalimanındaki serbest bölgeden Atatürk ismini çıkarıp yerine “İhtisas” sözcüğünü koyanlar hangi lobiye teslim olmuştu?

– 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan gibi önemli günlere denk gelen Cuma hutbelerinde Atatürk'ü anmayı bırakan Diyanet kime boyun eğiyordu?

– Ayasofya'nın açılışında Atatürk'ü hain ilan eden Diyanet İşleri Başkanı kime boyun eğiyordu?

– Otuz hastane, onlarca okul, yüzlerce cadde. sokak ve meydanın ismini değiştirenler kime boyun eğmişti?

– Atatürk'ün büstlerine, heykellerine, posterlerine baltayla saldıranlar kime güveniyordu?

– Atatürk düşmanı Fesli Kadir'i Atatürk'ün ölüm yıldönümünden bir gün önce (9 Kasım'da) cüppesiyle ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı kime boyun eğiyordu?

– Atatürk ve silah arkadaşlarının isimlerini okul kitaplarından çıkarma girişimine cüret edenler kime boyun eğiyordu?

– Peki ya gelir gelmez üniversitelerinden, internet sitelerinden Atatürk resimlerini kaldıran rektörler kimin adamıydı?

– Atatürk Orman Çiftliği'ni yağmalayan, çiftliğin ismini belgelere Gazi Orman Çiftliği ya da Yenimahalle Orman Çiftliği olarak yazanlar, o ismi Atatürk O.Ç. olarak kısaltanlar kimdi? Kime boyun eğiyorlardı?

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Daha uzatıp sinirlerinizi hoplatmak istemem.

Anayasa'dan “Atatürk İlkeleri doğrultusunda” ifadesini çıkarmak isteyip, çocuklara “Andımız”ı okutmayanlar, popülizm uğruna şimdi Atatürkçü kesilmişler.

Ömer Çelik Cumhuriyetin değerlerine ve milletimize Atatürk üzerinden bir saygısızlık arıyorsa, önce bir kısmını yukarda aktardığım kendi iktidarlarının icraatlarına baksın.

Bu arada biz de çuvaldızı biraz kendimize batıralım!

Şimdi yabancı bir şirketin baskılara boyun eğerek ve ekonomik çıkarları uğruna aldığı bir karara karşı gösterdiğimiz tepkiyi, kendi vatanımızda, kendi hükümetimizin, kendi yöneticilerimizin, kendi halkımızın bir bölümünün Atatürk'ü düşmanca hedef almasına, her yerden silmesine karşı gösterebildik mi?