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Vergi uzmanı Türkmen rezaleti anlatıyor

Sevgili okurlarım SÖZCÜ'de yazıları ilgiyle okunan bir yazarımız var…

Vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen…

Bizleri piyasada vergi konusunda dönen dümenler, yanlışlar, yasal boşluklar ve yaşanan ilginç olaylar konusunda aydınlatıyor.

Geçtiğimiz 10 Kasım günkü yazısının başlığı ilginçti…

“Yasa dışı bahisçiler gençleri kullanıyor.”

Belki okuma fırsatınız olmamıştır diye düşünerek bu ilginç uyarı yazısını (özetleyerek) sizlere iletiyorum;

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“Son aylarda bütün haber bültenlerinde ve gazetelerde ‘yasadışı bahis' çevresinde dönen olaylar gündemi meşgul ediyor.

İçişleri Bakanlığındaki değişimden sonra yasa dışı bahisçilerle ilgili ciddi ve çok sayıda operasyonlar yapıldığını görüyoruz.

Yasa dışı bahis çetelerinin hem oyuncu hem de banka hesaplarını kullanmak için çoğunlukla gençleri, gelecekle ilgili hiçbir umudu olmayan ve Türkiye'de bolca bulunan kişileri görüyoruz.

Yasa dışı bahis oynama ve oynatma fiilleri, denetimsizliğin de etkisiyle zirve yaptı.

Gelecekten umudunu kesen, çoğunluğu işsiz birçok insan yasa dışı bahis ve kumar illetinin pençesine düşüyor…”

Nedim Türkmen yazısının ilerleyen bölümlerinde bu konuda açılan dosyalardan söz edip işin o boyutunu anlatıyor.

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Sevgili okurlarım, Türkiye'de süregelen bu pisliğin, bu rezilliklerin mağdurlarından biri de benim!

Ama yanlış anlaşılmasın…

Ben bu çetelere para kaptırmadım!

Semirmelerine parasal katkıda bulunmadım!

O halde bu konuda nasıl mağdur olduğumu soracaksınız.

Kısaca anlatayım…

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Abartmadan söylüyorum, cep telefonuma haftanın hemen her günü en az 10 mesaj geliyor.

Bu mesajları gönderen sahtekârlar her birinde tatlı vaatlerde bulunuyor:

“Hesabına doğrudan 100 lira aktarıldı, oynamaya hemen başla…”

“500 bonus kazandın, daha fazla gecikmeden oyna…”

“Kazandığın freespinler seni bekliyor. Bir tıkla ve hemen kazan…”

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Adlarına ne derseniz deyin,

Sahtekârlar, dolandırıcılar, üçkağıtçılar…

Bunlar çağrıları attıkları bu telefonların kimlere ait olduğunu bilmiyorlar.

Peki ama o numaraları bunlara kim sağlıyor?

Bu da suç değil mi?

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Gönderilen mesajların tepesinde gönderenin telefon numarası yazılı…

İşi bilenler bunların büyük bölümünün yurt dışından, özellikle de KKTC'den gönderildiğini söylüyor.

Onca kan dökülerek kurulan KKTC şimdi bu yasa dışı dolandırıcılık olaylarının merkez üssü olduysa vay bizim halimize!

Yazıklar olsun.

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Bazen de telefonunuz çalıyor ve doğal olarak açıp bakıyorsunuz.

Karşınızda metalik, banttan konuşan bir kadın sesi…

Çeşitli vaatlerde bulunup sizi kumar oynamaya, bahis oynamaya çağırıyor!

Bunun haberleşme özgürlüğü ile uzaktan yakından bir ilgisi olamaz.

Nedim Türkmen'in dediği gibi bu karmaşık süreçte deneyimsiz gençleri ve işsizleri umut hülyalarıyla tuzağa düşürüp paralarını söğüşlemek işten bile değil.

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Telefonuma gelen mesajları okuyunca gülüyorum…

Bu sahtekârlar şimdi yeni bir ‘şirinlik uygulaması' başlattı!

“Seni bekliyorum sevgilim, köşeye gel ve oynamaya hemen başla!..”

“Sana umut ve kazanç vaat ediyorum, daha fazla bekletme artık beni!..”

Ve daha neler neler.

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Sevgili okurlarım, bütün bu pislikler ortaya saçılmışken soruyorum:

Devlet nerede?

Devlet bu bir avuç dolandırıcı ile baş edemiyor mu?

Bu herifler milletin parasını söğüşlerken ve ellerini kollarını sallayarak nice ocakları söndürürken devlet ne yapıyor?

yüzyılda teknoloji gelişmiş, ortaya yapay zeka çıkmış, insanlar uzayı keşfediyor…

Yani böyle bir ortamda bizim devlet, sahip olduğu teknolojinin binde birini bile devreye sokup gereğini yapmıyor, ya da yapamıyor…

Ve dolandırma tezgahı aynen sürüp gidiyor, belki de katlanarak!

Kimi kime şikayet etmeli.