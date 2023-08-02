Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe antrenman yaptı

İlk 20 dakika biterken topa sahip olma oranlarına baktım. Yüzde 87 ile Fenerbahçe, rakibi Zimbru'ya hareket alanı bile bırakmamıştı. Oyun rakip yarı sahadaydı. Hatta Zimbru, savunmasını kendi ceza sahasına çekmişti. Fenerbahçe yakaladığı fırsatlarda final paslarını olumlu kullanabilse, arka arkaya golleri bulabilirdi.

Düşük profilli ve derin savunma yapan Zimbru karşısında set oyunu, kanatları iyi kullanabilme veya duvar pasları ile fırsatlar yakalayabilirsiniz. Tadic Fenerbahçe'nin hücumdaki mimarı. Takımda en iyi anlaşacağı forvet ise bence Dzeko.

İlk yarıda Batshuayi kalabalık savunma içinde fazla etkili olamadı. Defansif yönünden İsmail istikrarlı görüntüsünü devam ettiriyor. Osayi ve Ferdi hücuma çıkma yönünde başarılıydılar. Yalnız Osayi son pasları daha olumlu kullanmalı. King istekli fakat çok etkili değildi.

Golün geleceği belliydi. Tadic çok kolay bir gol attı. Mert Hakan, Crespo'nun yerine oyuna girdikten sonra daha olumlu işler yaptı. İrfan Can konsantrasyonunu koruduğu sürece yaratıcı grafiğini yükseltir. Maçta ikinci gole kadar altı kez kanatlara giden Mert Hakan, ilk devrenin etkisiz forveti Batshuayi'ye golü attırdı. Osayi de asisti yine Batshuayi'ye yapınca maç 10 dakikada 3-0'a geldi.

Maç tamamen Fenerbahçe'nin üstün olduğu bir antrenman maçı gibiydi. Altay, belki de kariyerinin en rahat maçını oynadı. Gecenin yıldızı İsmail şiir gibi bir gol attı.

Tur çok kolay geçildi. Fenerbahçe'nin isteği ve temposu bence çok iyiydi.