Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kritik geri dönüş

King ve Serdar'ın toplarının direkten dönmesi, deplasmanda oynayan Fenerbahçe adına tabii ki şanssızlık olarak kayıtlara geçti. Oyun nasıldı?

Batshuayi ve King, çift santrfor olarak ilk devre bekleneni veremediler. İkili forvetler, birbirlerini çok iyi koordine etmek durumundalar. Birinin pres yaptığı yerde diğeri hata kovalayacak mesela… Yine savunma arkasına atılan tehlikeli toplar vardı ve zorlandı Fenerbahçe defansı… Güray'ın ceza sahasına gönderdiği topa sadece göz markajı yaparsanız, golü yersiniz. H. Wright, rahat gol attı. Lincoln, kötü ve kuvvetsiz görüntüsüyle etkili olamadı. Rossi, kalabalıkta kayboldu uzun süre… Zemin, piknik için mükemmel… Futbol için ise tam bir skandal! İki takım oyuncuları adına üzüldüm. Milyarların konuşulduğu ligimize bu zeminler hiç yakışmıyor. King'in topu yine direkten döndü. Batshuayi yanındaydı, kaçırmadı. Orta saha daha etkin olunca forvetler rahatlar. Var ile gelen penaltı sonrası Batshuayi yine sahneye çıktı. Fenerbahçe geri dönmüştü. Emre Mor'un katkısı bence önemliydi. Jesus daha yaratıcı oyuncular olan İrfan ve Zajc'ı oyuna alarak topa daha fazla hükmetmek istedi. Antalyaspor'un gücü 45 dakikayla sınırlı kaldı. Fenerbahçe için hedef artık derbi. Ofsayt olan oyuncuyla pozisyonun ne ilgisi var? Sorum bu!