Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Savulun Fenerbahçe geliyor

YİNE Szymanski'in nefis golü ile maça golle başladı Fenerbahçe… Takımın hücumdaki mimarı Tadic, çok klas top attı. Yalnız vuruş çok iyiydi. Yerleşik savunmaya hücum planlarken geçişlerde başarılı olmak gerekiyor. Rizespor, defansını tam oturtmadan topu ağlarında görünce, ister istemez takım ruhunda moralsizlik yaşadı. Defanslarını iyice ceza sahası çevresine çektiler.

BUNALIMLI süreç 20'inci dakikadan sonra bitti. Pas opsiyonlarını kullanmaya başladı Rizespor… Amaç, Fenerbahçe'nin presini biraz olsun kırmaktı. Yoğun baskı yemek, eninde sonunda hata yaptırır. Rakibin koordinasyonu bozulur. İlk devrenin sonlarına doğru Fenerbahçe'nin bunaltan baskısı, Rizespor'u yine zorlamaya başlamıştı. Takımda pas kalitesi yüksekti ve bu durum oyuna hükmetmesine yol açıyordu. Fred, tam bir terminatör… Ne zaman, ne yapacağını daha top ona gelmeden hesaplıyor. Orta alanda, bizim ligin üstünde bir oyun stili var.

GELELİM VAR hakemlerine… Szymanski'nin pozisyonu net penaltı… Hadi maçı yöneten görmedi. Siz ne yapıyorsunuz? O masada oturup, böyle kritik anları kaçırmak olmaz. Şampiyonluk mücadelesinde skora katkı yapan oyuncuların çoğalması çok önemli. İrfan Can Kahveci yine golünü attı. Üçüncü golde de Dzeko'ya asisti gerçekleştirdi. Oyunda adam eksiltmenin yani çalımın büyük önemi vardır. Fenerbahçe'de bu yeteneğe sahip çok oyuncu var. Ferdi ve Samuel, dün kusursuz oynadılar. King, nakavt olmuş Rizespor savunmasını bitirdikten sonra, Tadic topla buluşup 4'üncü golü çok rahat attı. Perdeyi King kapattı. Kadıköy'de fırtına, gol yağmuru ile birlikte devam ediyor. Fırtınadan korunmak için çift katlı otobüsü ceza sahası çevresine iyi park etmeniz gerekiyor. Bizim ligde bunu yapacak takım sayısı çok az…