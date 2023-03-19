Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zor galibiyet

Oyun tam İstanbulspor'un istediği gibi gidiyordu. Düşük tempolu oyunlarda Beşiktaş kolay kolay gol pozisyonuna giremiyor. Oyunu rakip yarı sahasında kurmak düşüncesine kalabalık İstanbulspor savunması izin vermedi.

Benim merak ettiğim oyuncu Ghezzal'dı. Çünkü o kesinlikle Beşiktaş'ın hücum mimarı. Kullandığı kornerler bile özeldi. Cenk Tosun'un kafa golü Ghezzal'ın korneriyle geldi. Bu gol Beşiktaş'ı rahatlattı. Aboubakar'ın golü ise tam bir klasikti. Bu tarz goller ona yakışıyor. İki farklı öne geçince maç bitmiyor yalnız.

Mert’in özgüveni çok iyi. Fakat kritik yerdeki pas hatası pahalıya mal oldu. Gol yedi Beşiktaş. Lokilo'nun golü, Mert'e yazar. Takım savunması bu kadar kötü olursa çok pozisyon verirsin. İstanbulspor yakaladığı fırsatları gole çevirse Beşiktaş çok üzülürdü. Ethemi savunmayı çok yıprattı.

İşin aslı Beşiktaş orta sahasında dinamizm yoktu. Salih'in çıkmasından sonra az olan üretim tamamen bitti. Hadziahmetovic topsuz oyunda iyi olabilir ama bu görüntüsüyle kesinlikle bir Josef olamaz. Maxim elbet bir maça 11'de başlayacak. İşi çok iyi bilen bir oyuncu. Topu direkten dönmese Beşiktaş çok rahatlardı.

Dün bölüm bölüm iyi ve kötü oynayan bir Beşiktaş vardı. Özellikle kötü olduğu anlarda verdiği gol pozisyonları çok netti. Redmond tam jeneriklik bir gol attı. Haftanın en güzel gollerinden biriydi bence.