Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dakika kabusu

Henüz 3. dakikada Gaziantep'in hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası golü erken bulunca, Fenerbahçe rahatladı. 18. dakikada durum 2-0 olurken, bu sene göze daha hoş gelen bir futbol oynayacaklarının da sinyallerini verdi.

Antepli oyuncuların hakemin görmediği yerlerde galiz küfürler etmesini biz ekranlarda görürken, sahadaki diğer 3 hakemin görmemesi, duymaması enteresan! Kimden korkuyorsunuz anlayamıyorum. Siz bir ekipsiniz ve liderinize küfür ediliyor. Hakemi haberdar edip küfür edenlerin hepsinin atılmasını sağlamak hem göreviniz, hem de kişilik notunuz! 23. dakikada aynı Maxim hakemi alkışlayarak bilerek ve isteyerek kendisini attırdı. Hakemi alkışlamanın sarı kart gerektirdiğini artık kundaktaki bebekler biliyor. Bu atılmanın sorumlusu Teknik Direktör Erdal Güneş. Bu, otorite boşluğunun futbolcularda vücut bulmuş hali. Bekleyip göreceğiz, Maxim'e kulübü ceza verilebilecek mi?

VAR hakemlerini iptal edilen ve verilen penaltıdaki dikkatleri için kutluyorum. İlkinde el topa değil, vücudun normal aksiyonu içinde yere gidiyor. Verilen penaltıda ise yön değiştiren topa müdahale edebilmek için içgüdüsel olarak dirseğini çıkarıyor, yani el topa gidiyor; net penaltı.

Fenerbahçe göze hoş gelen futbol oynuyor ancak, 10 kişilik Gaziantep'ten gol yemesinin izahı yok. Bu gol doğal olarak Gaziantep'in motivasyonunu artırdı. 76. dakikada Fenerbahçe ceza sahası üzerinde 3 kişi ile Gaziantep baskısını görünce maçta her şey olabilir diye düşündük. Özellikle uzatmalarda Gaziantep'in beraberlik arayışları ve Fener’in buna yanıt verememesi inanılır gibi değildi.