İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Durumsal farkındalık kaybı

Bu yıl Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümüyle 15 Temmuz'un yıldönümü üst üste geldi.

Şu çelişkiye bakın:

İktidar hem FETÖ'nün darbe girişimini anıyor…

Hem de 15 Temmuz sonrası toplumsal alanda ve bürokraside FETÖ'nün tahtına oturan Menzil şeyhi için taziyeler yayınlayıp methiyeler düzüyor.

FETÖ sahneden çekilirken…Menzil'i, İsmailağa'sı, Erenköy'ü, İskenderpaşa'sı, Okuyucu'su ve Yazıcı'sı ile Erdoğan'a biat etmiş ne kadar tarikat ve cemaat varsa, kitlesellikleri ve güçleri nispetinde bürokraside örgütlenerek, iktidardan nasibini alıyor.

Buna elbette ki TSK da dahil!

Şu günlerde ‘Nurculukla' bağlantılı olduğu iddia edilen bir ekibin 15 Temmuz'un vurucu üssü olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üst kademelere kadar yükseldiği öne sürülüyor.

F-16 EĞİTİMİNDEN ATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı olan Kadir Bingöllü'nün tuhaf sicili Harp Okulu öğrenciliğinden başlıyor. Bingöllü, yasak olmasına rağmen öğrencilikte evli ve çocukluydu.

İlk vukuatı ise 2005'ten…

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındayken “yetersizlik, uçucu nosyon eksikliği ve öğretmenlerine havada hakaret etmek” yüzünden F-16 pilotluğundan, personel sınıfına alındı.

Aynı yıl üs'te ahlaka aykırı fiille suçlandı. Bu davranış TSK'dan çıkarılmasını gerektirirken, korunarak Eskişehir Asker Hastanesi'ne gönderildi.

Bingöllü, binbaşıyken Hava Kuvvetleri'nden istifa etti. Atlantic Flight Academy adlı uçuş okulunda öğretmenlik eğitimine başvurdu.

BINGÖLLÜ'YE ÖZEL KHK

O günlerde 15 Temmuz meydana geldi.

Darbeye karışan çok sayıda havacı tutuklanıp ihraç edilince TSK'da pilot ihtiyacı başgösterdi. Bunun üzerine 17 Ağustos 2016'da 671 sayılı KHK çıkarıldı. KHK ile “TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilotlardan istekliler”in dönebileceği ifade edildi.

İki ay sonra, 29 Ekim 2016'da çıkarılan 676 sayılı KHK ile ise adeta Bingöllü'ye özel düzenleme getirildi.

“Ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan” da alım yapılacağı ilan edildi.

Nokta atış bir ilandı.

TSK'ya dönen dokuz kişiden sekizi eğitim ve nakliyede görevlendirilirken, Bingöllü F-16 pilotu yapıldı!

EĞİTİMİ GEÇEMEDİ

Bingöllü, 2018 yılında Bandırma 6. Üs Komutanlığı'ndayken, pilotların yılda iki kez yapmak zorunda oldukları ‘standardize kontrol' uçuşu öncesi uçak ve uçuşla ilgili döküman bilgilerini ölçen sınavdan geçemedi.

Bu yetersizliğine rağmen adım adım yükseldi.

İddia o ki…Bingöllü'nün dönüşünü organize eden önceki Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı Tümgeneral Kutlay Demir'di.

Bingöllü'nün tercüme ve derlemeden ibaret yüksek lisans tezi 2019'da Personel Başkanlığı'nca bastırıldı. F-16'larda uçuş emniyetinin ele alan tezin adı şöyle: ‘Durumsal Farkındalık Kaybı ile Uzaysal Uyumsuzluk Arasındaki Kavramsal İlişki'

Bingöllü, F-16 eğitimleri devam ettiği ve en az F-16 uçuş saati olan pilot olduğu halde tezinde F-16 kazalarını inceledi.

Demir, üstü ve komutanı olmadığı halde Bingölü'nün tezine sunuş yazısı yazdı.

Acaba aralarındaki ilişki aynı tarikat veya cemaatin üyesi olmaktan mı ileri geliyordu?

İlginçtir……

15 Temmuz'dan sonraki beş yıl boyunca Personel Dairesi Başkanı olan Demir, ankesörlü telefonla aranmaktan FETÖ soruşturması geçirdiği için emekli edildi.

O DA FETÖ'DEN SORUŞTURULDU

Demir'in referans olduğu Bingöllü hakkında da 2018'den beri FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Bingöllü'nün ankesörlü telefonla üç kez arandığı saptandı.

Bingöllü, soruşturmaya rağmen Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde Karargah Subaylığı Eğitimi'ne alındı. Sonra kurmay subaylık eğitimi planlandı. Ardından Hava Harp Okulu Alay Komutanı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Silahlı Kuvvetler Mezuniyet Töreni'nde Bingöllü'ün FETÖ soruşturması patladı. İddiaya göre Bingöllü, “O zamanlar kim FETÖ'cü değildi ki” diyecek kadar rahattı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Bingöllü'yü görevden aldı.

MSB'NİN ÜÇLÜ PAKETİ

Demir, emekli edilse de…ekip, Bingöllü'yü yedirtmedi!

Bingöllü ile Kıdemli Pilot Albay Kemal Karlıtepe ve Pilot Yarbay Uğur Kulaksız, Eylül 2022'deki atama listesinde olmadıkları halde Milli Savunma Bakanlığı tarafından, atanacakları kadrolarla birlikte Hava Kuvvetleri'ne gönderildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın “Kesinlikle olmaz” demesine ve listesinde ısrar etmesine rağmen bakanlık “Bu emirdir. Belirttiğimiz isimleri onaylayıp gönderin” dedi.

Böylelikle, “Cumhurbaşkanı ile fiziki olarak aynı ortamda dahi bulunması kabul görmeyen” Bingöllü, Personel Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Aynı ekipten Karlıtepe, Subay Şube Müdürlüğü'ne, Kulaksız da Atama Koordinasyon ve Yurt Dışı Plan Kısım Amirliği görevine atandı.

‘TEK ÖZELLİKLERİ TARIKAT MENSUBU OLANLAR'

Hava Kuvvetleri'nde özel örgütlenme iddiası TSK personelini tedirgin ediyor.

Bir TSK mensubu şunları yazıyor:

“Herkesin ibret ve şaşkınlıkla sadece izleyebildiği, liyakatsiz atamalar neticesinde o/bu tarikatın değil, sadece yüce Türk Milleti'nin emrinde olan değerler baskı, ümitsizlik ve çaresizlik içinde emekliliğe itilmekte, Hava Kuvvetleri zayıflatılmakta, tek özellikleri tarikat mensubu olmak olanlar köşe başlarına atanarak, FETÖ'nün gizli kapılar ardında yapmaya çalıştığı alenen yapılmaktadır.”

TSK mensubu soruyor: “Hava Kuvvetleri Komutanlığının itirazlarına rağmen Personel Başkanlığı'na bir grubu paket halinde atayabilen MSB'deki güç odakları diğer kuvvet komutanlıklarında da bunu yapmıyor mudur?

TSK'mız Türk Milletinin değil de kimin kuvveti olma yolunda dizayn ediliyor?

FETÖ'nün suçüstü yakalanıp yarım bıraktığı işi MSB'deki başka bir tarikat ve güç odağı Hava Kuvvetleri'ne yerleştirdiği adamlarla tamamlamaya mı çalışıyor?”

Evet, yanıt bekliyoruz.

İktidar, 15 Temmuz'dan gerekli sonuçları çıkarma bahsinde Bingöllü'nün yüksek lisans tezindeki gibi, ‘Durumsal Farkındalık Kaybı' yaşıyor.

Sahi…

Ders almak için daha kaç ‘kaza-kırım' gerekiyor?

Nevzat Hanım, huzurevinde kalacak

Dün bu köşede, kirasını ödeyemediği için intihar girişiminde bulunan 75 yaşındaki Nevzat Hülya Erinç'in hikayesini kaleme almıştım.

Nevzat Hanım'ın hikayesi, okuyan herkesi isyan ettirdi ve harekete geçirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatı üzerine Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, tedavi gördüğü hastanede Erinç'le görüştü. Kaymakam Kalaylı, Erinç'e, “Dilerseniz kira yardımı yapabiliriz. Yahut valiliğe bağlı İzzet Baysal Huzurevi'nde tek kişilik odada kalabilirsiniz” dedi.

Erinç, tek kişilik odada kalmayı kabul etti.

Türkiye Kadın Dernekler Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Erinç'in bir yıllık kirasını ödeme kararı aldıklarını söyledi. Ayrıca başkaca yardımseverler bana ulaşarak, yardım taleplerini iletti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Şube Müdürlüğü Erinç için harekete geçti.