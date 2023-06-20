İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Gaziantep’in yandaş inşaat devi firarda

Gaziantep'te birkaç yıldır lüks rezidanslar inşa ediliyor.

Hemen hepsi göz alıcı.

Adları şöyle: Büyükada, Heybeliada, Dragos, 360 Panorama…

Bu lüks yapıların müteahhitliğini aynı grup yapıyor:

Hasan Sever İnşaat.

Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin kurup yönettiği bu şirket Gaziantep'in inşaat devlerinden biri olarak biliniyor. Bir ayakları İstanbul'da.

Sever kardeşler spor ve siyasetle de yakın ilişkide…

Abdullah Devrim Sever, bir aralar Gaziantepspor'un asbaşkanı oldu.

AK Parti'den 2018'de Gaziantep milletvekilliğine, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday oldu.

Kökleri Nizip'e dayanan bu inşaat saltanatı 6 Şubat depreminde sarsıldı. Sever kardeşlerin ilk inşa ettiği yapılardan olan Furkan Apartmanı yıkıldı ve 51 kişi can verdi.

4+1 KAÇAK TERAS

Nizip Başsavcılığı'nın talebi üzerine Gaziantep Üniversitesi'nde bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Geçen 30 Mayıs'ta hazırlanan raporda şu bulgular var:

-Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmuyor ve farklılık içeriyor. Mimari projeye göre bina girişi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda, statike göre Akpek Sokak'ta gözüküyor. Zemin kattaki iki dükkan statik projede yer almıyor.

-İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldı.

-Terasa 4+1 kaçak kat inşa edildi.

-Furkan Apartmanı ile Öğütler Sitesi'nin bölümleri birleştirildi, ortak alanlar yaratıldı.

-Akpek Sokak'a giriş açılarak asma kattaki kaçak daireye giriş sağlandı.

-S11 no'lu kolon enkazda bulunamadı. Başka eksik kolonlar olabilir.

-Projede var olan S9 no'lu kolon hiç inşa edilmedi.

-KZ25 kirişinin projeyle uyumlu olmadığı, KZ02 kirişinin bulunmadığı, KZ08 kirişinin yerinin yanlış olduğu belirlendi.

-Zemin ve asma katta izinsiz tadilatlar yapıldı.

-İskân verilmeyen zemin ve asma kattaki dükkanlar için iş yeri ruhsatı verildi.

-İmar affı başvurusunda bulunulmadı.

-Beton basınç dayanım ortalaması 14 MPa olması gerekirken, 11.69 MPa olduğu saptandı.

-Kolon varlığını işaret eden izler görüldü. Sonradan kesilmiş olabileceği düşünülüyor.

İÇE DOĞRU GÖÇTÜ

Bilirkişi raporunda binanın yıkımın gerekçesi şöyle izah edildi:

“Beton dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte, asıl neden taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir.

Binanın dışa doğru değil, iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu, simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın

arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır.”

Raporda, diğer yetkililerin yanı sıra müteahhitin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu anlatıldı.

KAÇAK KATI SATMIŞLAR

Bu arada, sekizinci kattaki kaçak dairenin sahibi Ali Göktaş'ın ifadesi alındı. Göktaş, “İkametimin ön tarafı boştu. Dairemin üstünde enerji panelleri vardı” dedi.

Göktaş, daireyi 2020'de Metin Yıkar'dan, Yıkar'ın da müteahhit Hasan Hüseyin Sever'in kız kardeşinden aldığını söyledi.

ODTÜ'den Prof. Uğurhan Akyüz'ün sunduğu raporda, “Binanın arkaya doğru yıkılmış olmasında kaçak katın etkisi büyüktür” deniyor.

SEVER'LER FİRARDA

Savcılık, müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever'i şüpheli olarak çağırdı. Sever kardeşler ifadeye gelmedikleri gibi, kayıplara karıştılar.

Savcılık Nizip Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılmasını istedi. Haklimlik 14 Haziran'da talebi kabul etti. Sever kardeşlerin yurt dışına kaçmış olabileceği belirtiliyor.

‘İKİ KOLONU KESTİLER

Furkan Apartmanı soruşturmasında hali hazırda üç kişi cezaevinde bulunuyor. İlki, kolonların kesildiği iddia edilen, apartmanın alt katındaki dükkanın birinci sahibi Nejdet Alpay.

Alpay ifadesinde, bitişikteki Alpay Apartmanı'nın altında 2007 yılına kadar otomobil bayiliği yaptığını anlatıyor. Furkan'ın altındaki depoyu satın aldığını, dükkanı birleştirmek için kapı açtığını ve yedek parça koymak için kullandığını söylüyor.

Alpay, 2007'de işe son verince depoya duvar örüp Faik Öğüt'e sattığını belirtiyor. Alpay, deponun Öğüt tarafından mobilya mağazasının showroom'u olarak kullanıldığını belirterek, şöyle diyor:

“Öğüt'ü ziyarete gittiğimde, depo kısmında yatak odası teşhiri yaptıkları yerde iki kolonun yerinde olmadığını gördüm.”

ONLAR DA AK PARTİLİ

Depoyu mobilya mağazası olarak kullanan Faik ve Eyüp Öğüt de tutuklu.

Faik Öğüt, asma katta Suriyeli işçilerinin kaldığını vurguluyor. Asma katın belediye ve kaymakamlığın bilgisi dahilinde bulunduğunu ve kaçak olmadığını savunuyor.

Öğüt'ler kolon kesmediklerini söylüyor.

Eyüp Öğüt, 2014-2019 yılları arasında Nizip'te AK Parti'den belediye meclis üyesiydi.

AK Parti bağı tesadüf müdür?

Asla!

Çünkü depremin vurduğu hemen her şehirde yıkılan binaların enkazından, sırtlarını AK Parti'ye dayamış müteahhitler çıkıyor.

Zayıf olanlar, Öğüt'ler gibi içeri atılıyor.

Güçlüler ise Sever'ler gibi kararı önceden haber alıp kaçıyor.