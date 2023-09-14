İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Özel, kurultayda kazanabilir mi?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın zaferini ilan ettiği 28 Mayıs'tan 15 gün sonra bana yaptığı açıklamada, genel başkanlığa aday olacağını ima ederek, “Sorumluluktan kaçmayacağım” diye konuşmuştu.

Özel, şöyle devam etmişti:

“Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı.”

Tarih, 12 Haziran'dı.

Bu demeçten 95 gün sonra, yarın CHP liderliğine aday olduğunu ilan ediyor.

‘Dostane bir atmosfer'

Özel, geçen pazartesi günü CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, bu niyetini liderine beyan etti.

CHP kaynaklarına göre bu ziyaret gayet olumlu geçti.

Dün Özel'i aradım.

Görüşmeyi kendisinden dinledim.

Şunları anlattı:

“Görüşmemiz 40-45 dakika sürdü. Genel durumu değerlendirdim. Bir tutum belgesi hazırlığında olduğumu söyledim. O belgeyi açıklamak için partimizin 100. yılını hep birlikte kutlamayı beklediğimi söyledim. Bu hafta içinde tutum belgesini açıklayacağımı, bunu kendi elimizle yapmayı uygun gördüğümü söyledim. Müsaade ederse bunu partide yapmanın doğru olacağını söyledim. O da uygun olacağını belirtti. Çok dostane, sıcak ve yüzlerin güldüğü bir atmosferde geçti. Olumsuz bir şey yaşanmadı. Karşılıklı iyi niyet beyanı oldu.”

Görüşmede, kurultayın centilmence geçmesi dilekleri vurgulandı.

İmamoğlu'cular destekliyor

Özel, cuma günü saat 14.00'te yapacağı açıklamada hem tutum belgesini paylaşacak hem de liderliğe aday olacağını ilan edecek. Tutum belgesi kitapçık olarak dağıtılacak.

Özel'e “İmamoğlu ile görüştünüz mü?” diye sordum.

Yorum yapmak istemedi.

Grup başkanlığından ayrılıp ayrılmayacağını sorduğumda, “Bu soruya o gün yanıt vereceğim” dedi. Ancak Özel'e yakın kaynaklar görevden ayrılmayacağını kaydetti.

Elli civarında milletvekili ve Parti Meclisi üyesinin destek için toplantıda olacağı belirtiliyor. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinden Özgür Karabat ile Taşkın Özer de katılımcılar arasında yer alacak.

Genel Merkez memnun

CHP Genel Merkezi Özel'in genel başkanlığa aday olmasından memnun. Çünkü Özel'in kurultayda varlık gösteremeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun rahatlıkla kazanacağını düşünüyorlar.

Üstelik Özel'in adaylığı sayesinde Kılıçdaroğlu'nun ‘demokrat dede' imajının pekişeceğine inanıyorlar.

Bence Özel, CHP Genel Merkezinin sandığı kadar kolay lokma değil.

Özellikle, parlamento grubunda ve genç milletvekilleri arasında ciddi bir sempatizan topluluğa sahip. Parti Meclisi'nde ve Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında taraftarları var.

‘Zoom'da konuşulmadı

Öte yandan, başta İstanbul olmak üzere çoğu şehirde değişimci listeler kongrelerde önde gidiyor. Ancak değişimciler içerisindeki ana gövdeyi Özel değil, İmamoğlu taraftarları oluşturuyor.

Bir değişimci, Özel'in adaylığının ‘zoom' toplantısında hiç konuşulmadığını ve kararlaştırılmadığını ifade ediyor.

Hatta değişimci olarak bilinen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Özel'in adaylığına itiraz ettiği belirtiliyor. Öztunç'un Kılıçdaroğlu'na yaklaştığı kaydediliyor. Bu grubun doğal lideri Engin Altay ise süreci izliyor.

‘Zoom'a katılan bir değişimci, Özel'in heyecan oluşturamadığını savunarak, “Belki açıklamadan sonra dip dalga yaratabilir. Yaratamazsa Kılıçdaroğlu kazanır” diyor.

Zor ama…

Özel, kurultayda kazanabilir mi?

Zor olduğu muhakkak.

Çünkü…

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları, hemşeri ve inanç grupları üzerinden delegeyi kontrol ediyor.

Buna rağmen kazanması mümkün.

Kendi şehri Manisa'yı kaybeden Özel'in öncelikle delegede iktidar heyecanı uyandırması şart. Kurultaya güçlü girmesi için ‘zoom'da toplu görüntü veren değişim koalisyonunu birarada tutmalı ve İmamoğlu'nun desteğini almalı.

Özel'in izlediği “Kılıçdaroğlu'nu incitmeme” şeklindeki ılımlı politika, kurultay sürecinde bir zayıflık belirtisi ve irade eksikliği diye görülebilir. ‘Birinci Adam' olmak istiyorsa en az Kılıçdaroğlu kadar kararlı olmalıdır. Aksi takdirde CHP tarihinde ‘en iyi ikinci adam' olarak anılır.

Hamdi Yaver Aktan: Bu CHP'ye oy vermeyeceğim

Kılıçdaroğlu ve ekibi, seçmenlerinin kızsa da sandığa gideceğini düşünüyor.

Sanıyorlar ki…

Protesto dalgası sosyal medyada yazılıp çizilenlerden ibaret.

Oysa MetroPoll'ün ağustos ayı araştırmasında CHP'lilerin yüzde 9.2'si oy vermeyeceğini söylüyor.

Yalnızca gençler değil, eski Yargıtay üyesi Hamdi Yaver Aktan gibi 50 yıldır CHP üyesi olan, Fetullahçı çetenin hedef aldığı saygın bir yargıç da “Oy vermeyeceğim” diyor.

Aktan, 14-28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ancak CHP'ye mühür vurmadığını kaydediyor.

Şöyle diyor:

“Ben Çankaya'da oturuyorum. Kemal Bey'e oy verdim ancak CHP'ye vermedim. Sadullah Ergin'in aday olduğu listeye vermem.”

Sordum:

“Ömrünüzde ilk kez mi CHP'ye vermediniz?”

“Evet” dedi ve ekledi:

“1980'lerde Halkçı Parti'ye vermedim, o hataydı. İkinci hatayı Ekmelettin İhsanoğlu'na vermekle yaptım. Üçüncü kez hata yapamam.”

“Şimdi ne yapacaksınız” diye sordum.

Şöyle devam etti:

“Ailece sandığa gitmeyi düşünmüyoruz. CHP'nin yapısal bir değişiklik gerçekleştirmesi gerekiyor. Oy verdiğim takdirde kendilerini başarılı sayacaklardır. Böyle bir başarıya ortak olmak istemem.”

Aktan, kızgın.

Şunları söylüyor:

“Ben Bülent Ecevit'e beraat veren yargıcım. Ardanuç'ta savcıyken CHP'li diye soruşturma geçirdim. 12 Eylül'de şikayetlere konu oldu. Yargıçlığım tarafsızdır ama bir dünya görüşüm var. Böyle bir CHP'ye oy vermem. Hele helalleşmedir, kul hakkıdır… Laik cumhuriyette dinsel söylemle konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet'in geleceğini tehlikede görüyorum. Buna CHP sebebiyet vermiştir.”

Aktan'a hatırlattım.

“Oy vermezseniz CHP belediyeleri kaybedebilir.”

“Haklısınız” dedi ve şu yanıtı verdi:

“Evet ancak bu CHP'nin de değişmesi mümkün değil.”

Aktan, emekli olduktan sonra CHP'ye oldu.

Halen Cumhuriyet Vakfı'nda görevli.

Getirdiği eleştirilerin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız edeceğini düşünüyor. “Bu demeçten sonra disiplin işlemi yapabilirler. Hiç umurumda değil. Savunma bile yapmam” diyor.

Aktan sandık protestosunu savunacak raddeye gelmişse Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturma ısrarı, CHP'ye her geçen gün daha ağır bir fatura çıkaracak demektir.

İyi Parti, 46'ya 4 ‘Ayrı aday' dedi

İyi Parti Genel İdare Kurulu, dün Akşener'in liderliğinde ve 50 üyeyle toplandı.

Akşener, toplantıyı açarken, “Sizi dinleyip öyle karar alacağız” dedi.

Yaklaşık 25 kişi konuştu.

Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, tabanın CHP'ye sıcak bakmadığını söyledi.

Eleştiriler şu noktada toplandı:

-CHP ile ittifak sağ seçmenden oy almamızı engelliyor.

-CHP, Atatürkçü kimliğinden uzaklaştı.

-Kılıçdaroğlu'na tepki var, bu tepki bize vurabilir.

-CHP ittifak yapmayı bilmiyor, onlara iltihak etmemizi istiyor.

Dört GİK üyesi ittifakı savundu.

Eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Mansur Yavaş'ın desteklenebileceğini söyledi.

Erhan Usta, “Acele etmeyelim” dedi.

Hayrettin Nuhoğlu, “CHP ile görüşelim” önerisinde bulundu. 50 üyeden 45'i ayrı aday çıkarmaya “Evet” dedi.