Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adaylar sahalara iniyor

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri öncesinde siyasi partiler milletvekili aday listelerinin son halini düzenleyerek 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’den önce Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Şimdi YSK bu dosyaları inceleyecek, eksik bir şey varsa partilere bildirecek ve listelerin kesinleşmiş halini 18 Nisan 2023 günü açıklayacak

Türkiye’nin önemli kentlerinden Adana’da da CHP, Ak Parti, İYİP Parti, MHP, HDP ve diğer partiler listelerini açıkladı. Sizi bilmiyorum ama ben listeleri görünce şoka uğramadım desem yalan olur.

CHP, listenin üst sıralarına adaylarını değiştirmeden yerleştirdi. Sadece dördüncü sıraya ittifak anlaşması gereği DEVA Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık’ı koydu.

Birinci sıraya konulan Orhan Sümer partisinde ve Adana’da sevilen bir isim. Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut da bugüne kadar görevlerini başarı ile yürüttü.

Adana’nın meselelerinin her platformda takipçisi oldular. Gerek meclis kürsüsünde söz alarak gerekse gündemi yerinde belirleyerek Adana’nın ve Adanalıların takdirini toplamayı bildiler.

Muhalif vekil olmalarına karşın kapılarını çalan herkesin peşine takılıp sorunu çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiler. Bu nedenle de yeni dönemde de listenin üst sıralarında yer buldular. CHP’liler bu isimlerle 28. dönemde arzulanan başarının geleceğine eminler.

İktidar hesapları yapan CHP’de liste mutluluğu yaşanırken, aynı durumun iktidar partisi ile ortağında görmek mümkün değil gibi.

AKP listesinin tepesinde çok bildik bir isim var Ömer Çelik. AKP’de büyük bir güce sahip olduğu belirtilen Ömer Çelik’in listenin diziliminde de büyük rol oynadığı gelen bilgiler arasında.

AKP listesinde göze çarpan büyük değişim Tamer Dağlı’nın adının olmamasıydı. Tecrübeli siyasetçinin adını listede görmeyenler bir yığın senaryo çizdi. Elbette listede olmayışının gerçek nedenini en iyi kendisi bilir.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan bir diğer parti MHP’de ise durum pek parlak değil gibi. Listenin birinci sırasında Adanalıların yüzünü görmese de ismine aşina olduğu Muharrem Varlı var.

İkinci sırada ise bırakın Adanalıları, MHP’lilere bile sorsanız kesinlikle tanımakta zorluk çekeceği Ayşe Sibel Ersoy var. Açıklanan listeye tepki veren partililer, seçimlerde zorlanacaklarını söylediler.

İYİ Parti’de de durum pek farklı değil. Temayül yoklamasından çıkan sonuçların listeye yansımaması tepkilere neden oldu.

Partiye büyük emeği geçen ve İYİ Parti’nin Adana’da haklı bir yere gelmesine sebep olanlardan il başkanı Göktürk Boyvadaoğlu’nun temayülde birinci sıraya yerleşmesine karşın listede 3. sırada olması partilileri kızdırdı.

Genel merkezin kararına saygı duyduklarını ancak MHP’den oy koparmak için merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in birinci sıraya konulmasına da karşı olduklarını ileri sürdüler.

Genel hatları ile listelerdeki durum böyle. Burada tüm Adanalıların ortak beklentisi şu: Lütfen oylarımızla meclise gönderdiğimiz milletvekilleri bu kentin meselesi ile haşır neşir olsunlar. En başta Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmasının önüne geçsinler. Kentin ortasında ucube gibi duran metronun bir an önce tamamlanması sağlansın. Yeni hatların yapımına bir an önce başlanmalı. Adana mevzubahis olunca tüm vekiller parti ayrımı gözetmeksizin mecliste birleşmeli, gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve odalarla iş birliği yaparak Ankara’da Adana gücü oluşturulmalı.

Unutulmamalı ki, seçildikten sonra Adana’nın yolunu unutanları, memleketin meselesinden bihaber olanları biz de unuturuz.