PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aç-tok, soğan-TOGG

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş… Zamanında, şu an görev yaptığı parti için ne demişti? “Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız.”

O laf neydi? Yani şimdi kendisi firavunun başkanvekili mi? Konuşmalarına bakarsak belli ki çok daha ötesi… Nitekim muhalefetin artan soğan fiyatlarını gündeme getirmesine “Biz ‘TOGG' diyoruz, adamlar ‘soğan' diyor” cevabını verdi. Ne alaka bi tanesi?

★★★

Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya çalıştı anlaşılan ama onu da yapamadı. Koskoca partide ekonomiyi en iyi bilenler arasında kendisi… Düşünsenize diğerlerini…

Milleti fakirleştirmek onları rahatsız etmiyor olsa da bari ahmak yerine koymasınlar insanları… Şimdi gitsin bu güzide fikrini semt pazarında gezen emekliye söylesin. Vereceği cevabı beklesin. Yer mi?

★★★

Ülkede bırak TOGG'u beşinci el araba almak için hayal bile kuramayanlar var. Hangi birikimleriyle milyonluk arabayı alacaklar? Tek dertleri günü nasıl kurtaracakları?

Öncelikle “soğan” değil “Soğan Bey” diyeceksiniz. İşi o hale getirdiniz.

★★★

Siz değerli, halkımız… Soğan alamıyor yemek yapamıyor musunuz? Alıyorsunuz TOGG'un şarj kablosunu kendinizin uygun gördüğünüz yerinize bağlayarak, hem arabanın akülerini dolduruyor hem karnınızı doyuruyorsunuz.

Herhalde böyle bir şey soğan pahalı denilince TOGG var demek.

Olmadı mı? O zaman verilen tarifi uygulayacaksınız. Enteresan bir lezzet elde edebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız?

TOGG'ları küp şeklinde doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuracaksınız.

TCG Anadolu'nun üzerindeki dronları iyice ayırdıktan sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar haşlayıp tuz ve karabiber ile çeşnilendireceksiniz.

Tencerenin kapağını kapatıp, 10-12 dakika kısık ateşte suyu çekilene kadar pişirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun, karnınız bunlarla doysun.

★★★

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye sözde kafa tutmak için önceki gün kıtalararası balistik füze fırlattı. Nitekim ülke bütün kaynaklarını askeri ekipman geliştirme işine ayırıyor. Nükleer silah, roket ne ararsan var.

Oysa ülkede ağır bir gıda krizi yaşanıyor. Halk aç. Kişi başına gelirin 1.700 dolar olduğu Kuzey Kore'ye Çin yardım etmese açlıktan sürünecekler yerlerde… Pardon, sürünmek yasaklanmıştı daha önce…

★★★

Sovyetler dünyanın en iyi silahlarını üretirken, halkın giyeceği giysiyi, yiyeceği soğanı üretemiyordu. Nitekim uzaya çıkarken halkı açtı. Yıllar içerisinde dayanamadı ve dağıldı.

Gün gelecek AKP'li adam TOGG'un yenilen bir şey olmadığını anlayacak. Soğan bile alırken zorlanan bir insan nasıl TOGG alacak? Yogg ki? Togg açın halinden anlamaz ama biraz empati…