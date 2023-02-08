PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deprem yardımları sınıfta kaldı!

Şimdi sırası değil… Vakti mi şimdi bunları konuşmanın? Kurtarma faaliyetleri sürerken bu konuyu gündeme getirmek ayıp değil mi? Değil! Ne yapayım? Bu köşenin konusu ekonomi…

Herkes kendi görevini yapsa zaten sorun falan kalmayacak ortada…

Mesela Kızılay… İlla yardım yollamış, çadır açmıştır. Yine de ben televizyon kanallarının hiçbirinde görmedim kendilerini… Yetersiz kalmışlar demek ki…

Sokakta millet açlıktan marketleri yağmalıyor. Keyiflerinden değil… Soruyorlar, “açız” cevabını alıyorlar. Nerede Kızılay?

★★★

Herkes yardım etme derdinde… Ortalıkta IBAN enflasyonu yaşanıyor haliyle… Hangisine güvenebilirim diye bakıyorsun. Karar veremiyorsun.

Halbuki büyük 99 depreminin ardından getirilen, 2000 yılında devreye sokulan geçici deprem vergisi 23 yaşına girdi. Bırak oy verme, ehliyet alma yaşını aile kurabilecek kadar yıllar geçti.

Özel İletişim Vergisi adını aldı ve o günden bugüne yaklaşık 39 milyar dolar toplandı.

Sahi nereye gitti? “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diye açıklama yapmıştı.

Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar?

Hadi paraları anladık. Peki deprem için ayrılan toplanma alanlarına ne oldu? Satıldı! Plazalar dikildi, AVM'ler kuruldu!

★★★

Bizim milletimiz cömerttir.

1.150 odalık sarayın yanında yazlık, kışlık birer saray daha… Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Beykoz Kasrı… Cömert olmasa nasıl ödenecek bunların paraları.

Sonuçta bunlar onun değil halkın sarayları… Ben size söyleyeyim bu kış koşullarında biraz sıkışırlarsa on binlerce depremzede sığar oralara… İşte o zaman ben de inanırım millet için yapıldığına…

★★★

Zira ülkede salgın hastalık olur, para yok! Deprem sallar, para yok! Sel vurur, para yok! Toprak kayar, para yok! Yangın kavurur, para yok!

Her şeyi de devletten beklememek lazım derken her şeyi halktan beklemek ne demek? Bu işte bir terslik var sanki…

Tam 100 milyar lira ayırmışlar. Gururla açıklıyorlar. Ceplerinde mi verecekler? Görevleri bu! Kaynağı bizden aldıkları vergiler…

Haliyle kıt kaynaklarınızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcar, dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık cami açar, gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na para aktarırsanız günü geldiğinde vatandaştan yardım istemek zorunda kalırsınız.

★★★

Japonya'da da devamlı deprem ve hatta tsunami oluyor. Yaralarını sarmak için halkından para mı istiyor? Tabii ki istemiyor.

Orada depremde ilk kurtarılacak, halk… Burada depremde ilk kurtarılacak, devlet… Orada devlet, halk için var… Burada halk, devlet için…