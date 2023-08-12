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Ekonominin katili ‘altın’ ilan edildi!

Yılın ilk 7 ayında toplam altın ithalatı 221 bin 207 kilograma yükseldi. Bir yerde Aztek tapınağı falan yapıyoruz sanki…

Ay gümüş, güneş altın, sen benim için bir hazineden fazlasısın mottosuyla Türk halkının değerli madenlere karşı bitmeyen aşkı söz konusu… Yemişim Türk Lirası'nı diyen milyonlarca vatandaş altına koştu.

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Eskiden çeyrek, yarım alıp köşeye atalım derken millet sisteme güvenmeyince külçe külçe götürüyor.

Faizin enflasyonun altında ve negatif düzeyde tutulması, dövizin Merkez Bankası rezervlerini eksiye düşürme pahasına döviz satışlarıyla baskılanması, ihracatçının dövizinin yüzde 40'ına el konulup karşılığında Türk Lirası verilmesi altını ön plana çıkarttı.

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İnsanlar ne yapsın ki elindeki üç-beş kuruş parasını? Türk Lirası'nda tutsa ağustos ayında asfalta yapışmış dondurmanın akıbeti bekliyor kendisini…

Büyük tasarruf sahipleri varlıklarını iktidara ve enflasyona karşı korumak, sermayelerini güvenceye almak için altına yöneldi.

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Türkiye'de altın fiyatları iki ana faktörden etkileniyor. Doların fiyatı ve altının ons fiyatı… Altının fiyatı dolar ile belirlendiğinden, dünyada altın fiyatları sabit kalsa bile TL'nin dolar karşısındaki hareketleri Türkiye'de altın fiyatlarını yukarı oynatıyor.

İş insanı dolar alsa maliye hemen yanı başında… Müfettişler kapıda… Böylesine kontrollerin arttığı riskli bir ortamda tatlı tatlı altına gömer parasını…

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Türkiye'de talebi karşılayacak yeterlilikte maden olmadığından ithalat öne çıktı. Cari açık da dayanılmaz seviyelere yükselince Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan kararda ithalata yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Arkadaş sen sermayeyi kontrol etmeye çalışırsan bir yerden illa kaçak olur. Böyle işlerle uğraşacağına ekonomiyi doğru düzgün yönetmeye çalışsalar zaten su yolunu bulur.

Şimdi altın kaçakçılığı patlayacak. Kayıtlı, kayıt dışına çıkacak. Daha mı iyi olacak?

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Zira Erdoğan, “Altın bizim için değişmez bir para ölçüsüdür. Benim de alanım ekonomi, biraz bilirim” demişti. İnsanlar yapıyor işte dediğini…

Türkiye'nin yıllık altın üretimi 1 milyar dolar civarında… Yani kuş kadar… Haliyle millet altın talep ettikçe Türkiye dolar verip karşılığında altın ithal edecek. Zaten derdimiz dolar harcamamak değil mi? Demek o zaman bunu düşünememişti. Hayret! Kendisi ekonomist değil miydi?