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Ekonomiye operasyon çeken yetkili merciler!

AKP, MKYK Üyesi Metin Külünk enteresan bir iddia ortaya attı. “Özel bankalar üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?”

Nasıl bir operasyon çekildiğini söylemedi. Sahi devletin yetkili ve etkili mercilerinin bağlı olduğu kimdi? Ya ortada operasyon yoksa kötü yönetim varsa kendisi özür dileyecek mi? Yoo!

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Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdular. KMH denilen kredili mevduat hesaplarının ya limitlerini düşürdüler ya da tamamen kapadılar. Sorgusuz sualsiz…

Ekspertizi yapılan, onay dahi çıkan konut kredileri iptal ediliyor. Kuyum ve mücevher alışverişlerinde kart ile işlem yapılamıyor. Nitekim verilen her kuruş krediden zarar ediliyor! Haliyle aradığınız krediye ulaşılamıyor.

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Peki bankaların suçu ne? Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu değil mi kredilere limit koyan? Bankalara dövizden TL'ye dönüşümde gerçek kişiler için ek dönüşüm hedefi getiren…

Haliyle bankalar ne yapacak? Döviz ve altın talebini kısmaya çalışıp Kur Korumalı Mevduat'a yönlendirecek müşterilerini bir yolla… Faizler kuvvetle muhtemel yüzde 50'ye kadar çıkacak mevduatlarda…

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Madem faiz, enflasyonun sebebidir diye atıp tutuyordun, nedir bu daldaki durum? Neden bu hale geldi diye sorarlarsa, ne cevap vereceksin bu açıklamandan sonra?

Faizleri indirmek mi istiyordun? Yatırım için kredi alacakların faiz giderlerinin yarısını devlet karşılayacak diye kampanya yapardın. Bu sayede simidin bile 7.5 liraya satıldığı enflasyonu yaratmazdın.

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Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanın Metin Külünk olduğunu biliyoruz da peki sizce kimdir bu durumda operasyonu yapan? Yetkili ve etkili merciler çıktı taşın altından!

Sahi nasıl bir final bekliyor Kur Korumalı'yı? Toplam miktarı 123 milyar doları aştı. Yarın “Bu ülkeye zarar veriyor artık devam etmiyoruz Kur Korumalı'ya” deseler beşte biri bile yok kasada… Nitekim net rezervler eksi 75 milyar dolarda…

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Bence zaten bir halt ettiniz, hiç durmayın devam edin. Bu dünyada millete cehennemi yaşatıyorsunuz ama bari siz cenneti garantileyin.

Sahi kendisi “17 Aralık'la insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edildi. Günahları ortaya saçmak Allah'ın hududuna müdahaledir. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir” demişti.

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Bugün Türkiye'yi işte bu günah işleme özgürlüklerine hiç müdahale etmeyen hukuk sistemi bu hale getirdi. Lakin haramı, helali onlar bilir. İyi de günah işleme özgürlüğüne nasıl müdahale edilir?

Seçimden sonraya kadar bile dayanamadı ekonomi… Bu saatten sonra halkımızın ferasetine saygı duymalı ve yağ, su ve şekeri hazır tutmalı… Helva kavuracağız belli ki… Nasıl bilirdiniz rahmetliyi?