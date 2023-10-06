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Hâlâ sorun döviz ile faiz sanıyorlar!

Türkiye'nin dış ticaret açığı eylülde yıllık yüzde 48.1 azalışla 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnsan azalışı görünce seviniyor ama azalmış haliyle 5 milyar dolar ne?

Dış ticaret açığı ocak-eylül döneminde 87 milyar 291 milyon dolar gibi başa çıkılamaz bir yerde… İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68.2'de kaldı aynı dönemde…

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Emin olun mitinglerde; “Biz iktidara geldiğimizde yıllık 13 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığını Allah'ın izniyle patlattık. Kardeşlerim bu yıl sadece ilk dokuz ayda 87 milyar dolar dış açığa ulaştık!” deyiverse bile kalabalık alkışlayacak yine…

Kanıtını önümüze koydular geçtiğimiz seçimde… Sadece bir ayda 5 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu rakam beş adet Avrasya Tüneli'nin maliyeti… İyi mi yönetiyorsun şimdi?

Nasıl ödenecek bunlar? Lakin sokakta çıksam, bir saatimi almaz bu artışın iyi bir şey olduğuna inandıracağım 50 kişiyi bulmak. Sorsan klasik olarak diyecek ki, dünyada 444 ülkeye yerli ve milli silah ihraç etmeye başladık, insansız hava araçlarımız göklerde… İyi de o zaman bu rakamlar ne?

İhracat dedikleri Türkiye'nin yurt dışına sattığı mal… Rekor kırıyoruz derler, bakarız aval aval…

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Şöyle anlatayım: Mevcut sistemle her ay satış rekoru kır, ekonomi yine tam takır kuru bakır… En basit bakkal hesabıdır… Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın.

Seçmen “arttı” lafını görünce direkt memnun oluyor! “Artan ne” diye sormuyor.

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Ticaret açığının bu kadar yüksek olması bir bakıma tansiyonun yüksek ama sıkıntı çıkarmıyor zannedersin, iki gün sonra yolda yığılır kalırsın, yeri öpersin. Aynı hesap!

Sıkıntı devam ederse siz un, yağ, şekeri tedarik edin, bir tencerede kavurmaya başlarken ben size anlatayım… Bu açık kapanmadan hatta fazla vermeden bu ekonomi düzelemez. Aman diyeyim dikkatli olmak çok önemli…

Nitekim şöyle ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Tüm bu Nas dili ve edebiyatının, faizleri yükseltmeme inadının, konut ve otomobilin bile yatırım diye alınıp fiyatlarının patlamasının, enflasyonun coşmasının temel amacı “dış ticarette fazla vermek” diye başlayan plandı…

Sonunda bu noktaya varıldı. Sahi kim yapmıştı o planı?

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Problemin hâlâ döviz fiyatlamasında olduğunu sanıyorlar. Faizlerin seviyesi olduğuna inanıyorlar. Onların sonuç olduğunu anlayamıyorlar.

Yıllardır ihracatın bağımlı olduğu bu ithalatı ikame edecek, bunları içeride üreterek artı değer yaratacak bir sanayi dönüşümü sağlanamadı… Her yıl eksi veren kasa ile ülke toparlanır mı?

Bir, iki kişiyle olmaz. Komple bütün takım değişmeden Türkiye bu cendereden kurtulamaz.