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Orta vadeli niyetler manzumesi

Orta Vadeli Program önemli… Nedir sahi? Devletin önümüzdeki 3 yılda ekonomide ne yapmaya çalışacağının bir taahhüdü niteliğinde…

Bugüne kadar bırakın verilen hedeflerin tutturulmasını daha yanına dahi yaklaşılamadı. Ne yapsınlar? Yeni bir sayfa açıyoruz algısı yaratılmaya çalışılıyor.

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Hedeflerde büyüme, cari açık, işsizlik, enflasyon, bütçe açığı tahminleri açıklandı. Salondan çıkan kime sorsan gerçekçi buldu, bayıldı…

İşin aslı daha beğenilmeyen Orta Vadeli Program çıkmadı. Berat Albayrak bu işin nirvanasıydı… Konuşanlar, öv, öv, öv doyamadı…

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Patron kardeşim 2026'ya kadar size nefes aldırmayacağız, vergileri yoluna koyacağız falan diyor neyi beğeniyorsun?

Şöyle anlatayım, 2023 vergi gelirleri 4.2 trilyon TL olacak… 2024 vergi gelirleri beklentisi 7.4 trilyon TL'ye çıkacak. Artış yüzde 76… Kaynak neresi sence?

Osmanlı'ya saygı duruşu olarak, çiftçiden öşür vergisi mi alınacak? Bariz senin gelirine göz koyacak.

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Mesela 1 milyon liralık geçen yıl kârını 1.5 milyona çıkardın… Enflasyona göre hesaplarsan zarardasın…

Enflasyon muhasebesi uygulamana izin vermeyip, aferin o zaman deyip, 500 bin liranın vergisini kesecek… Aslında zarar ettin, bir de vergi ödeyeceksin…

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Hayır yani hedefler açıklanınca kendi kendine oluyor falan mı sanıyorlar? Ayrıca ekonomik programlar, demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır.

Bir gece yarısı KHK çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda program masaldır.

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Enteresan olarak programda tasarruf tedbirleri de konulmuş devlet adına… Tasarruf yapılıp krizden çıkılacak. Nasıl yapılacak?

Denizi emanet etsen suyunu bitireceklere tasarruf edeceksin mi diyeceksin? Tasarruf elde para varsa yapılır. Sen hâlâ para basıyorsun onu mu kısacaksın?

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Daha bir yıl olmadı… Adı 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı'ydı… Zira amaç yatırmamaktı.

Mesela, “Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek” açıklaması yapıldı. İyi de normalde olması gereken bu değil mi? Keyfi araç alımı serbest miydi?

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Aynı şekilde “Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak” açılaması da yer aldı. Ona uyan var mı?

Zira “zorunlu haller” ibaresini nerede görürseniz görün anlayın ki o işte bir şeyler var. Sanki “benden habersiz yapamazsınız” anlamını taşıyor.

Hazır seçim de yaklaşıyor. Muhalefet belediyelerinin seçim öncesinde para harcamasını engellemek gayesiyle… Yok yok… Yapar mı canım öyle bir şey?

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Oysa anlattık yıllarca… Devleti yönetenlerin harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler… Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Kısaca senin paranı harcıyorlar.

Tutmayacak programlara bel bağlayan kimler var? Kaldı mı hâlâ o kadar saf insanlar?