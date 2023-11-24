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Patron çıldırdı!

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan arttırdı diye… İnsanlar yapılması gereken yapılınca sevinir hale geldiyse… Üzülüyor insan haliyle… Neden yaşadık tüm bu saçma sapan süreci?

Yazık valla bize…

Halbuki yandaş gazete “Bu operasyonu kimin adına çektiniz” diye attığı manşetten sonra yüzde 19 olan politika faizi bugün yüzde 40'a kadar çıkarıldı.

Dolar, Türk Lirası karşısında 5.50 seviyesinden 28.80'e yükseldi. Enflasyonu hiç sorma… Yalan dolan verilerle bile yüzde 61.5'te…

Yazık değil mi insanlara?

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Merak ediyorum, devam ediyor mu aynı danışmanlarla? Sen danışmanlarının hepsini senin dümen suyunda giderek seni kızdırmamaya çalışanlardan seçersen papağan besle daha iyi… Ucuza gelir maliyeti…

Cumhurbaşkanı'nın sorunu da bu olsa gerek… Ne derse; “evet efendim, sepet efendim” diyorlarsa neden duruyorlar hâlâ orada? Hayırdır, fikirleri mi değişti yoksa?

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Yine de teflon tava gibiler… Üzerlerine hiçbir şey yapışmıyor. Hep suçlu başkası. Döviz kurları nasıl arttı? Abuk sabuk faiz kararları nedeniyle…

Sanki kendiliğinden olan bir doğa olayı gibi konuşmuyor mu hele… Ne yaptılar da ülkede faizler düşsün, dolar artmasın istiyorlar acaba?

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Bakın faizin bazı ekonomilerde düşük, bazılarında yüksek olmasının nedenleri vardır.

Öncelikle senin ülkenin yeterli parası yoksa, tasarrufların az ise başka ülkenin parasına ihtiyaç duyarsın. Yani dış kaynağa muhtaçsındır. İşte bu ahval ve şerait içinde bu kaynakları ülkene çekebilmek için faizi yüksek tutmak zorundasındır.

Bir diğeri eğer enflasyon düşükse, merkez bankası faizi düşük tutabilir. Eğer enflasyon yüksekse merkez bankası ve bankalar da faizi yüksek tutmak zorundadır ki reel getiri elde etmeyen yatırımcılar mutluluğu başka yerlerde aramasınlar…

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Buralara kadar hiç gelinmemeliydi. Gelinmeyebilirdi… Elde ne rezerv kaldı ne sermaye… Çareler bile çaresiz ülke ekonomisi bu hale gelince… Daha da fakirleşeceğiz önümüzdeki günlerde…

Yüksek faizlerin faturası yakında çıkmaya başlar. Sanayi aşırı borçlu… Geçmiş faizler düşük olsa bile yüksek faiz ile karşılaşacaklar yenilemek istediklerinde… Perişan olacaklar. Türkiye faiz artırmada mecburcu… Hani dün yediğimiz hurmalar…

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Türkiye ekonomisi dış kaynakla dönen bir ekonomi… Döviz nereden gelecek? Doğrudan yatırım bu zihniyete tabii ki gelmeyecek. Ahmak olmaları gerek! Peki turizm ve ihracat nereye kadar yetecek?

Türkiye de işte bu döviz bulamamanın paniğiyle hızlı artırıyor faizleri… Sıcak para ile günü döndürsek yeterli…

Haliyle patron çıldırdı… Batan geminin malları… Bakalım ne kadar sürecek bu “operasyona” sabırları?