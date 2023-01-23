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Vatandaşı soydular başucuna koydular!

Nasıl oluyor aklım almıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı böylesine bir rezalet karşısında o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor?

Hikaye çok enteresan… Bildiğin soygun yapmışlar, yakalanmışlar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik üretim-dağıtım şirketinin faturalarda yanlışlıkla veya kasti olarak fazladan para tahsil ettiklerini tespit etti. Ne kadar? Tam 11 milyar lira… Kime yaslamışlar? Vatandaşlara! Kasti veya yanlışlıkla!

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Açıklamada, “Gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında…” diyor. Açıklamayı şirketler yapmaz, şirket çalışanları yapar. Onlar hakkında neden hırsızlık, soygun, dolandırma davası açmazlar?

Vatandaşın biri açlıktan 5 liralık ekmek çalsa yıllarca yatar mahpusta… Para büyük olunca kanunda yok mu ceza? Çalacaksan büyük çalacaksın illa!

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İşin güzel tarafı para olarak geri ödemeyecekler. Faturalardan düşecekler! Kime ne kadar fazla ödetildiği belli olmadığı için kafalarına göre takılacaklar.

“Elektrik şirketleri sizi 11 milyar lira soymuş, biz fark etmemişiz, olur böyle şeyler” deyip pişkince görevlerinin başında olmaları da başka bir rezalet…

Hukuk devleti burası ama işin yoksa sabaha kadar adaleti ara… Bulursan tut,

bırakma!

Türkiye'ye sığır satmayanı ülkeden saymıyorlar!

Türkiye, Macaristan'dan 5 bin canlı hayvan sipariş etti. Brezilya'dan da 15 bin canlı hayvan daha alınacak haberi geldi. Sen nasıl bir hayvansın da Türkiye'de yetiştirilemiyorsun? Otunu mu sevmiyorsun?

Türkiye artık tarım değil, sanayi ülkesi diyen sığırlar var. Güzel kardeşim Almanya ne ülkesi? Otomobilini, makineni Almanya'dan ithal etmiyor musun? Sanayinin hası adamlarda… Sen bu Almanya'dan sığır da ithal ettin!

Ya Fransa? O da sığır sattı sana… Dünyanın bir ucu… Uruguay… Uçakla gitmeye kalksan, buradan 17 saat sürüyor. Türkiye, Uruguay'da kriz çıkarttı!

Bizde sığır yetiştirilmeyince gözümüzü Uruguay sığırlarına diktik. Uruguay Hükümeti; “Bu Türklere sığır yetiştiremiyoruz” deyip sınırsız sığır ihraç edemeyeceklerini belirterek Türkiye'nin bu ülkeden ithalat yapmasını sınırladı.

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Şimdi Brezilya'dan 15 bin sığır alıyoruz. Daha önce de altık. Yirmi beş günlük gemi yolculuğundan sonra Türkiye teslimi sığırlar senin burada yetiştirdiğinden ucuza geliyorlar. Bir acayiplik yok mu bu işte? Ülkede her şey düzgünmüş gibi bir sığırda acayiplik bulmak da acayip oldu tabii de…

Rusya vize konusunda ayıp ediyor

Rusya ile karşılıklı vize muafiyetimiz vardı. Taa ki 24 Kasım 2015'te Suriye'de Rusya'ya ait bir savaş uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesine kadar… Saçma sapan bir işti… Zamanın Başbakanı Davutoğlu, “Emri ben verdim” demişti. İyi halt etmişti.

1 Ocak 2016'da iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahatlerine ilişkin mutabakat Rusya tarafından tek taraflı iptal edildi ve Türklere vize uygulaması başladı.

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Bizim için sorun yoktu çünkü turiste ihtiyacımız vardı. Özür diledik icabında… Gelen Rus vatandaşlarına ne vize soruldu ne ne kadar kalacağı…

Sonrasında aramız düzeldi, adamlar bize S-400 füzelerini kilitledi, beraber dondurmalar yenildi, iş tekrar “dostum Putin” söylemine kadar geldi.

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Bugüne kadar yapılan hemen her görüşmede Türkiye vize konusu gündeme getirilmesine karşılık, Rusya her defasında kulağının üzerine yattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada 12 ülke ile karşılıklı vizelerin kaldırılması çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Zambiya, Meksika, Malezya, Bahama Adaları, Barbados, Haiti, Trinidad ve Tobago ile St. Lucia… Göstersene haritada… Hani Türkiye?

Rusya'ya vizesiz girebilen ülkelerin sayısı 72'ye yükseliyor. Zira vatandaşları Antalya'yı fethetmiş sıcak denizler inme hayallerini gerçekleştirmiş durumda.

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Bak Putin… Eyvallah veresiye doğalgaz verdin. Türkiye'ye bavullar dolusu para getirdin. İşin gerçeği senin de işine geldi bu durum… Yani win-win…

Rusya'dan gelen gidenin haddi hesabı yok. Şimdi biz sizden vize istesek iyi mi olur? Erdoğan'dan başka bu kadar samimiyetle sana elini uzatan kaç kişi var dünyada?

Seçim yaklaştığına göre hiç değilse birlikte yediğiniz dondurmanın hatırına kaldırmalısın vizeyi tez zamanda… Nankörlük yapma!