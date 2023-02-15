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Yurt dışından altın alımı durduruldu!

Depreme yönelik ekonomik tedbirler kapsamında altın ithalatı söylendiğine göre “geçici” olarak durduruldu.

Deprem ile ne alakası olabilir? Yok zaten! Altınları kafasına düşüp hayatını kaybeden yurttaşımız olmadığına göre bu kararın esas nedeni Türkiye'nin altın ithal edecek dövizi neredeyse bitti.

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Esas hikaye Türk halkının altına olan aşkı… Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kilogram ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı. 2022 yılında altın ithalatı toplamı 20.4 milyar dolara kadar çıktı. Yemişim Türk Lirası'nı diyen milyonlarca vatandaşa altın yetiştirilmeye çalışıldı.

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Peki altın almak isteyen vatandaş ne yapacak? Bir süre piyasalardakiler ile idare etmeye çalışacak. Sonrasında “Darphane Altın Sertifikası”na yönlendirilmeye başlanacak.

Tamam bir altın değil, yastık altına koyamazsın, şıkır şıkır bileğine takamazsın ama Borsa İstanbul'da alıp satabilirsin.

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İlk olarak 5 ton altın karşılığı 500 milyon adet Altına Dayalı Darphane Sertifikası işleme açıldı. Talebe göre rahatlıkla artırılabilir.

Darphane tarafından saklanacak. İşlem kolaylığı var. İsterlerse altın sertifikasının karşılığı olan altınları Darphane'den fiziken teslim alabilecek.

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Oradaki de suyunu çekerse ne olacak? Elinde tapu gibi sertifika var. Türkiye Cumhuriyeti sana illa öder… Tabii insanın aklına ister istemez “Neden bu duruma düştüler?” sorusu geliyor.

Nasıl düşmesinler? Bu kadar kötü bir yönetim ne yapar? Ellerinde ne var ne yoksa satar. Onları harcar. Demek altına ayrılan bütçe de buraya kadar… Varsa değişik bir anlamı çıkıp Nebati Bey ne olduğunu anlatmalı.

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Hatırlarsınız… Bir süre önce Bakan Nebati'nin Yeni Ekonomi Paketi diye açıkladığı modelde vatandaştan altın toplamak vardı. Vatandaş altınlarını neden devlete veriyordu? Üzerine bir miktar faiz alıyordu.

Savaşta mıydık? Kıtlık mı çıkmıştı? Tüm kaynakları mı tükettiler de sıra halkın evindeki birikimlere mi gelmişti? Galiba seçenek “c” şıkkı…

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Yakın tarihimiz bunun benzeri çağrının örnekleri ile dolu… Hepsinin sonu da hüsran oldu… Ne çağrısına cevap aldı ne de altını topladı.

Türk Lirası'na güvenen kaldı mı ülkede? Hele depremden sonra “altın” en güvenli liman niteliğinde… Bırak yastık altını, fırsatı falan… Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor.

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Zira en iyi tedbirleri alsanız bile bu yönetimle bir de üzerine gelen büyük depremle ekonomik kriz kaçınılmaz. Daha şok yaşıyoruz. Ekonomisi ise birkaç aya fena sallayacak bizi…

Ülkeyi yönettiği 21 yıl boyunca sağlam bir ekonomi oluşturabilseydi bunların hiçbiri gerekmezdi diyeceğim ama o tren geçti, gitti.