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Ayakkabı yalama!

İnsan düşünüyor, düşündüklerini dili ile dışa vuruyor. Dil ile düşünce yapışık kardeşler. Bu yüzden bir kişiye “senin dilini koparırım” dediğiniz zaman “düşünceni koparırım” tehdidi savurmuş olursunuz.

Dil bir ses cihazı.

Düşünceyi seslendirir.

Dil keskin kılıç.

Can yakar.

Yılanı deliğinden çıkartır.

Dil başa bela.

Acıyı söyler.

Tatlıyı seslenir.

İnsan yağcılık, yalakalık, dalkavukluk düşünür dili ile dile getirir. İnsan dilinin altında gizlidir. İktidar Partisi AKP'nin doktor olan Ordu Milletvekili, dilini konuşturdu ve TV ekranından; “Tayyip Ağabey'in ayakkabısını elle yalamamız lazım” dedi.

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Ordu milletvekili yaşça büyük olmasına rağmen “kardeşim” diyemiyor, “ağabey” demek zorunda hissediyor. Övgüsünün Parti lideri Erdoğan tarafından duyulmasını o kadar istiyor olmalı ki, “Ayakkabıyı elle yalamak” diye Türkçe' de hiç olmayan bir deyim üretmek zorunda kalıyor.

Yalama zirve yaptı!

Partililer bile utandı.

AK Parti ağır toplarından Mehmet Metiner, “Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirmek yakışıksızdır. Tanıdığım Reis, bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte” dedi.

Evet safi zarar.

Bütünüyle ziyan.

Tümüyle cıvık.

Ama Ordu milletvekilinizi böylesine; “ayakkabı yalayacak” noktaya hangi şartlar getirdi? Bu milletvekili, bir dönem için seçildi. Şimdi seçimlere 100 günden az bir zaman kaldı ve kimin yeniden milletvekilli seçilmesinde son sözü söyleyecek olan yine parti liderleri… AKP Genel Başkanı'nın diğer parti liderlerinden ayrılan bir yanı var. Kendisinin övülmesini ve TV ekranından yayınlanmasını parti ilkesi haline getirdi. Daha üç gün önce Bursa'da karnelerini yeni almış liseli AKP gençlik kolları üyesi gençlerle “İlk oyum Ak Parti'ye. İlk Oyum Erdoğan'a programında” buluştu. Genç AK Partililer, ekran önünde canlı yayında Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkartan, muhalefet partisi liderlerini aşağılayan konuşmalar yaptılar. Aşağı yukarı “ayakkabı yalama” dozajında ezberlemiş cümleleri Reis'in önünde onun yüzüne bakarak söylediler.

Reis mutlu oldu.

Yan tarafta beklemekte olan Milli Eğitim Bakanı'nı sahneye çağırdı ve “övgü cümleleri ezberlemiş” liseli partili gençlere “bilgisayar hediye edilmesini” sağladı. Bu sahneleri o bilinen TV kanalarında aynı anda canlı olarak tüm Türkiye'ye izletti.

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Öv Reis'i!

Kap hediyeni!

17-18-19 yaşındaki liseli partili de 70 yaşındaki partili milletvekili de “Reis'i duyacağı ve fark edeceği dozlarla övelim kıvamına” getirildi. Bu yüzden yeni aday listelerinin yapılacağı günler yaklaşınca milletvekilleri “ayakkabı yalama modeli” icat eder oldular.

Şu tabloya bakın:

Yeni artış yapıldı.

Asgari Ücret:

8.506 TL.

Öğretmen (9/1):

13.061 TL.

Mühendis (8/1):

18.077 TL.

Uzman doktor (7/1):

20.774 TL.

Milletvekili maaşı:

73.379 TL.

Em. Milletvekili maaşı:

51.970 TL.

Bakan yardımcı maaşı:

53.800 TL.

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Ve şu tabloya da daha dikkatli bakın: AKP Nevşehir eski Milletvekili Ebubekir Gizligider ile AKP Altındağ eski belediye Başkanı Veysel Tiryaki hem Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı koltuğunda hem Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu üyesi koltuğunda oturuyorlar. Asgari ücrete ve memur maaşlarına zam yapılınca aynı oranda artış bu iki eski partili bakan yardımcısının iki koltuğuna da aynı oranlarda yansıdı. Bakan yardımcısı maaşları 53.800 TL'den 69.940 TL'ye ve Yüksek Komiserler Kurulu üyeliği maaşı da 20.016 TL'den 40.032 TL'ye çıkartıldı ve aylık toplam maaşları 109. 972 TL oldu. (Deniz Ayhan'ın haberi)

Bütün bakanlıklar.

Devlet üst kadroları.

2 koltuklu.

3 koltuklu.

5 koltuklu.

AKP üyesi eski milletvekili, belediye başkanı, bakan yakını ile dolduruldu. Türkiye'de siyaset zenginleşme, hısım akrabayı koruma, kamu kaynaklarını partiliye peşkeş çekip sınıf atlatma mesleği oldu. “Ayakkabı Yalama” bu yapıdan çıktı. Muhalefet bize bu yapıyı kökünden kazıyıp bitireceği sözünü de vermeli.