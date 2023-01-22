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Erkam’ın tespih valisi!

Densizliğin son örneği Erzurum'da yaşandı. Üzerinde durulması, enine boyuna tartışılması ve ülkede yerin yerinden oynaması gerekirdi.

1 gün konuşuldu.

24 saatte kapandı.

Unutturuldu.

Erzurum kentinin geleneksel “1001 Hatim Duası” için cemaat tarihi Ulu Cami'de dua için toplanmıştı. İmam, “Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın oğlu hayır için bir yemek veriyor” diye seslenerek Erkam'ın kente geldiğini duyurdu.

O fotoğraf çekildi.

Erkam Yıldırım Bey, bir giyim mağazasında geniş, rahat bir koltuğa kaykılmış oturuyor ve bir elinde 33'lük tespihi çekiyordu. Sol yanında Erzurum Valisi, tam karşısında askeri üniforması içinde İl Jandarma Komutanı Albay vardı… Ve kentin iktidar partisi önde gelenleri de vali ile jandarma komutanı arasında yerlerini almışlardı. Cumhuriyetimiz Erzurum Kongresi ile yola çıktı. 100 yıl sonra Erzurum'da Vali ile Jandarma Komutanı'nın eski başbakanın oğlunun tespihinin imamesi, nişanesi, tepeliği ve püskülüne bakarak ve parmaklar her tespih tanesini kaydırdığında içlerinden “Süphanallah” çekerek oturmaları, Cumhuriyete hiç yakışmadı. Anladık babası eski başbakan, onu karşılayıp alkışlıyordunuz peki oğlunu ne için eğilip etekliyorsunuz?

Densizlik!

Terbiyesizlik.

Görmemişlik.

Açıkça arsızlık.

Bu toplumun zihinsel kodlarına son 20 yılda iktidar siyasetçisinin “densizlik, arsızlık, terbiyesizlik, görmemişlik gömleği” giydirildi.

★★★

Erzurumlular, eski başbakanın oğlunun 33'lük tespihi ile gelip “hayır yemeği vermesini” kabullenmek yerine Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı Erzurum'a davet etmeliydiler.

Raporu sormalıydılar.

Söz verilmişti.

Devlet Denetleme Kurulu harekete geçecek; Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası dilekçesine koyduğu “şirket, çiftlik, beş yıldızlı otel, 2.5 milyar dolar elden nakit para, denizde yatlar, değerli mal, mülk, geride kalan sadece 2.5 kilo altının kaynağının” nerden nasıl gelip biriktiğini bulup çıkartacaktı. Erzurum AKP milletvekili hanım ile profesör kocası nikahlanmışlar; nikah şahitleri partili Cumhurbaşkanı, 33'lük tespihli Erkam'ın babası partili Başbakan ve partili Meclis Başkanı, yüzlerinde kocaman gülücükler yan yana durmuşlar. Fotoğrafları gazete ve TV'lerde “devlet protokolünün mutlu günü” diye halkla paylaşıldıktan sadece 3 yıl sonra Erzurum Milletvekili hanım ile profesör kocası ve SPK Başkanı ağabeyi arasında kanlı bıçaklı kavga çıkmış; bunun sonucu; “profesör kocadan 70 milyon TL boşanma tazminatı isteyen” dilekçe basında yazılıp çizilmişti. 4 yıl öncesinin çulsuzu damat profesörün 4.5 milyon dolar değerinde tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı, Mengen'deki milyonluk çiftliği Erzurum'dan getirdikleri bir çobanın üzerine geçirdikleri, profesör kocanın gizli kasası olduğu iddia edilen özel şoförünün de torpil, iltimas, kayırma pistonları kullanılarak TBBM' de “büro memuru” kadrosundan işe alındığı ortaya dökülmüştü. Bu kadar malı mülkü, serveti, doları, dövizi, oteli, çiftliği, külçe külçe altını, pahalı tekneyi nereden buldular, gizili kasa gibi kullandıkları özel şoförlerini TBMM'ye “büro memuru” kadrosundan maaşa bağlayacak torpil, iltimas, kayırma, kollama pistonlarını nasıl ve kimden güç bularak elde ettiler? İşte Devlet Denetleme Kurulu, kirli kara paranın kaynağını bulup ortaya çıkartacaktı.

Erzurum aydınlanacaktı.

Cumhuriyet 100 yılında.

Cumhuriyete yakışacaktı

★★★

Erzurumlular ne oldu?

Devlet Denetleme Kurulu'nun sizi aydınlatacak raporunu bekliyordunuz. Kentinizin valisi ile jandarma komutanının; eski Başbakan oğlu Erkam'ın tespihinin imamesi, nişanesi, tepeliği ve püskülüne bakarak oturan fotoğrafını seyrettiniz.

Erzurumlular!

Sandık yola çıktı.