Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Bütçe açığını kapatmak için, Hazine arazilerinin yüzde 25’i satışa çıkarıldı

Geçen hafta yayımlanan Orta Vadeli Planı (OVP, 2024-2026) epey tartıştık. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ek bütçe yapıldı. Ek bütçe ile bütçe giderleri 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL'ye çıkarılmıştı. Gider artışı gibi gelir artışı da öngörülmüş, bütçe açığı rakamı bu yıl sonu itibari ile değiştirilmemiş, hedef 659 milyar 421 milyon TL olarak kalmıştı. Açıklanan OVP'den ciddi sürprizler çıktı. Bütçe giderleri, OVP ile hangi gelirlerden finanse edileceği ortaya konulmadan 6 trilyon 562 milyar 600 milyon TL'ye çıkartıldı. Böylece ek bütçe ile değişiklik yapılmayan bütçe açığı hedefi 1 trilyon 633 milyar TL gibi 100 yılın en yüksek rakamına çıktı.

SORUN BÜYÜK: OVP İLE ARTIRILAN 973.5 MİLYAR TL BÜTÇE GİDERİ HANGİ GELİRLER İLE FİNANSE EDİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı'nın sadece vergi değil, özelleştirme gelirleri de olacak açıklaması ile birlikte; Türkiye'nin ağırlıkla turizm bölgelerinde yer alan Hazine'ye ait çok değerli arazileri ve kamuya ait tesisler Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Hazine'ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar, bir Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınıyor. Bu karardan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı satış işlemlerini başlatıyor. Değerleme raporlarına göre; alınan Komisyon Kararı ile muhammen bedel belirleniyor ve bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılıyor.

YÜZYILIN SATIŞI: 33.053 KİLOMETRE KARE HAZİNE ARAZİSİ SATILACAK!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2022 Faaliyet Raporu'ndan yararlanarak çıkardığım bilgiler ışığında, satışın röntgenini çekelim:

Toplam Hazine Arazisi: 358.815 km

Türkiye Yüzölçümü: 783.562 km

Şimdi Türkiye'nin ne kadarlık bir bölümünün Hazine'ye ait olduğunu bulalım: 358.815 km²/783.562 km²= yüzde 45.79. Hesapladığım üzere, ülkemizin yüzde 45.79'u Hazine'ye ait arazilerden oluşuyor.

Yine Hazine'ye ait olan bu büyüklüğün ne kadarının orman olduğunu hesaplayalım:

Hazine Taşınmazları İçindeki Orman Yüzölçümü: 227.068 km

Buna göre Hazine'nin sahip olduğu yerlerin (277.068 km/358.815 km) yüzde 63'ü ormanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye yüzölçümünün 227.068 km/783.562 km = yüzde 28.9'u orman arazisi olarak tescillidir.

Özelleştirme İdaresi tarafından yapılacak toplam 33.053 kilometre karelik satış; Hazine'nin elinde bulunan orman hariç varlığın (358.815 km² – 227.068 km) =131.747 kilometre karenin yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Satışa sunulan alan Trakya'nın yüzölçümünden daha büyük bir alandır. Ayrıca bu yüzölçümü Belçika, Slovenya ve Arnavutluk'un yüzölçümünden de fazla bir alandır.

Satılacak yerlerden birkaç örneği sizler için derledim;

Satışa sunulan taşınmazların büyük bölümü Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Nevşehir gibi turizm şehirlerimizde yer almaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan ve ülke genelindeki birçok ilde Hazine'ye ait 33.053 kilometrekare arazi satış portföyünde; Antalya EXPO Alanı, Antalya, Aydın, Balıkesir, İstanbul, Nevşehir illerinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. taşınmazları, Antalya Maliye Hazinesi'ne ait olan Ankara Üniversitesi, Antalya Maliye Hazinesi'ne ait olan Jandarma Genel Komutanlığı, Aydın Kuşadası'ndaki SGK binası, Aydın, Balıkesir, İstanbul illerinde bulunan Sümer Holding A.Ş. taşınmazları, Balıkesir'de bulunan TCDD taşınmazı, Muğla'da bulunan EÜAŞ/TEİAŞ, ÖİB taşınmazları, İzmir'de bulunan DSİ ve KGM taşınmazları ve daha birçok taşınmaz bulunmaktadır.

REKABET ORTAMININ OLUŞTURULMASI ŞART

Bu satışları, yargı yoluyla durdurmak bu aşamada mümkün olmadığına göre; satışlarda rekabetçi bir fiyatın oluşması için yapılan ihaleleri takip edip, kamu yararına uygun satışlar yapılmasını sağlamak vatandaşlara kalmış görülüyor. Geçen haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için yeni formüllerini açıkladı; “Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada, bu Hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek” dedi. Görünen o ki; önce büyük bir satış dalgası, sonrasında da kalan Hazine arazilerinin imara açılması gibi ciddi bir süreç bizi bekliyor. Bu süreç, satılacak varlık kalmayıncaya kadar devam edecek.