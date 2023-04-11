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Aman dikkat!

Partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı. Bunlar geçici listeler…

Eksikler 14 Nisan'a kadar tamamlanacak ve kesin listeler ise 19 Nisan günü ilan edilecek.

Tabii ki, geçici listelerde içimize sinmeyen isimler var…

Fakat bunun üzerinde durma gibi bir lüksümüz yok.

Liste dışı kalanlar hoşnutsuz. Bazıları çok öfkeli. Tepkiler gerçekten büyük, fakat… Siyaset bilimciler, Yüksek Seçim Kurulu'na verilen bu listeleri uygun buluyor ve:

“Tepkiler özellikle Millet İttifakı'na ama haksızlık yapmamak lâzım. Titizlikle çalışılmış, âdeta seçim mühendisliği yapılmış, tercihler ‘Kazan-kazan' stratejisine göre oluşturulmuş” diyorlar.

Son söz seçmenin!

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Dün sabah Etiler'de 22'nci dönem Milletvekili Emin Şirin'e rastladım. Aday listelerini hiç beğenmemiş… Kendine göre haklı sebepleri var. Özellikle DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1'inci Bölge'den milletvekili adayı olan AKP'li eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e tepki göstererek:

“Sadullah Ergin gibi birinin CHP listesinde ne işi var? FETÖ'nün alçak kumpasının kurulduğu günlerin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, benim gibi birçok kişinin haksız yere Silivri zindanında ıstırap çekmesine sebep oldu. Ben şimdi ona nasıl oy vereyim?” dedi ve ekledi:

“Bu seçimde İşçi Partisi'ni destekleyeceğim. Meclis'in böyle bir partiye çok ihtiyacı var.”

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Listelere karşı çıkan herkesin kendilerine göre geçerli bir sebebi var ama yaşadığımız şu kritik dönemde, armudun sapına, üzümün çöpüne bakmadan birlik olmamız ve ülkemizi çökerten ucube sistemden kurtulmamız gerekiyor.

Türkiye'nin daha fazla kaybedecek zamanı kalmadı.

Görünen köy kılavuz istemez…

Tüm ulusumuza yokluk ve acı çektiren bu çağ dışı sistem devam ederse, belki 20 yıl, belki 30 yıl belimizi doğrultamayacağız. Çöküntü o kadar derin olacak ki, âdeta mutsuzlar ülkesi haline geleceğiz!

Listelere tepki gösterip gürültü kopartanlara sakin olmalarını tavsiye ediyorum. İnanın ki, bunları tartışmanın zamanı değil.

14 Mayıs'ta Türkiye'yi yönetecek en ideal kadroyu seçmiyoruz. “Tek Adam Sistemi”ne son vererek Türkiye'yi yeniden demokratik düzene taşıyacak Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçeceğiz.

Ulusun büyük sınavına 34 gün kaldı. Kısa bir zaman bu… Göz açıp kapayıncaya kadar geçer! Bu süre içinde muhalefet kanadının birbirini yememesi lâzım.

Her türlü kavga, her türlü bölünme büyük hasar yaratır ve bu, ülkemize çok pahalıya patlar! Ne olur dikkatli olalım!

Utanç verici bir karar!

Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'nin (DSP) şimdiki Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, kişisel menfaatini ön planda tutarak iktidar partisi AKP'ye destek açıklamasının yarattığı istifalar ve şiddetli protestolar devam ediyor.

Önder Aksakal'ın yetki gaspı yaptığı, bu keyfi tavrın, Ecevit'in “İlkeli siyaset” anlayışından çok uzak, çok sinsi, ucuz bir hesap olduğu belirtiliyor.

Aksakal'ın ilkesiz davranışına en sert tepkilerden biri de, merhum Ecevit'in son Genel Sekreteri Süleyman Yağız'dan geldi. Genel Başkan Aksakal'ı suçlayan Yağız şöyle dedi:

“Partimizin mevcut başkanının, halkasına HÜDA-PAR gibi bir partiyi de ekleyen siyasal İslâmcı AKP'nin kollarına girmesi gerçekten utanç vericidir.”

TEBESSÜM

Temel'in savunması!

Hâkim, kafası gözü sarılı, boynu bükük şekilde duran yaralı adamı göstererek sanık Temel'e sert bir sesle sorar:

“Söyle bakalım, sen bu adamı merdivenlerden 30 basamak aşağıya neden ittin ha?”

Temel adama yan yan bakarak kendisini şöyle savunur:

“Vallahi billahi yalandır hâkim bey! Ben onu sadece bir basamak ittim, gerisini kendi gitti valla!”

GÜNÜN SÖZÜ

Aklın yolunu izlemeyip hırslarına yenilen kişiler hüsrana uğrar!