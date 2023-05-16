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Anlaşılan millet acı çekmeyi seviyor!

Aslında bu, cumhurbaşkanı seçiminden çok “Rejim oylaması” idi.

Ülkeyi derin bir yokluğa sürükleyen “Tek Adam Sistemi” bitsin mi, devam etsin mi? Bu sorunun cevabı isteniyordu.

İlk turda millet kararını veremedi.

Seçmen iki hafta daha düşünecek ve son kararını verecek!

İkinci tur 28 Mayıs'ta…

Bu süre içinde aklımız başımıza gelir mi, bilemiyorum!

21 yıldır çektiğimiz bunca çile yetmemiş olacak ki, millet kararsız kaldı!

Kılıçdaroğlu'nun hoşgörülü, sabırlı, birleştirici dili karşısında, Erdoğan'ın kin, nefret, hakaret, tehdit dolu, gerçekle ilgisi olmayan sözlerinin daha çok prim yaptığı anlaşılıyor.

Beş yılda beşe katlanan enflasyon, borç, pahalılık ve yoksulluk bile insanlarımızın (bir bölümünün) uyanmasına yetmedi!

60 milyonu aşkın seçmen 28 Mayıs günü bir kez daha sandığa gidip nihai kararını verecek! Dilerim aklın yolu izlenir!

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Pazar günkü seçime gelince…

Yine bir çok çirkinlikler yaşandı.

AKP, usandırıcı, bezdirici, bıktırıcı bir “İtiraz taktiği” kullandı.

CHP'nin önde olduğu, Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar yapıldı, oylar tekrar tekrar saydırıldı, seçmenin iradesi bloke edildi. Üç, dört, beş değil, 11 defa saydırılan sandık var.

Bir çirkinlik de devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı'nın, bir parti ajansı gibi çalışıp manipülasyon yapmasıydı.

Erdoğan'ın oylarını yüzde 60 olarak gösterip, onun ilk turu rahatça kazandığı izlenimi yaratan Anadolu Ajansı, saatler ilerledikçe Erdoğan'ın oylarını yüzde 49'a kadar indirmek zorunda kaldı.

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Ekonomiden hukuka, eğitimden sağlığa kadar akıl almaz sıkıntıların yaşandığı bir ortamda iktidarın aldığı sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı!

Halkın korkunç yoksulluğuna rağmen, Cumhur İttifakı'nın 320 milletvekiline ulaşarak Meclis'te çoğunluğu elde etmesi, akıl yoluyla izah edilecek bir durum değildir.

Siyasete, insan yapısına ve matematik bilimine ters olan bu durumun sosyolojik olarak incelenmesi gerekir!

Sonuçlar, milletin acı ve ıstırap çekmeyi sevdiğini gösteriyor!

İki hafta sonra “Tek Adam Sistemi”nden kurtulmazsak, inanın ki ulusça hepimizi çok daha sıkıntılı, çok daha üzücü günler bekliyor.

Aziz milletimizin silkinip doğru karar vermesini umut etmekten başka çaremiz yok!

İkinci turda sonuç ne olur?

Erdoğan'ın yüzde 49, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45 oy oranı ile gittiği ikinci tur ne olur?

Anahtar, Sinan Oğan'ın aldığı yüzde

5 oy olabilir mi?

Sinan Oğan ve ona oy veren milliyetçi seçmenler kime oy verir?

Aslında bu seçmen gurubu Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da uzak duruyor.

Sinan Oğan'a oy veren 3 milyona yakın seçmenin büyük bir bölümünün 28 Mayıs günü sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum.

Zafer Partisi lideri Prof. Ümit Özdağ ile onun adayı Sinan Oğan bu seçmen grubunu Kılıçdaroğlu'na yönlendirebilir. Fakat, bunu yaparlar mı, bilemem!

Kılıçdaroğlu'nun kazanması mümkün ama çok zor olduğu kesin!

Hepimizi kalp çarpıntıları içinde, heyecan dolu iki hafta daha bekliyor!

TEBESSÜM

Temel'in seçim yorumu!

Seçim gecesi… Temel, lokalde dostlarıyla birlikte seçim sonuçlarını izliyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle milletvekili seçim sonuçları netleşiyor.

Tam bu sırada Temel'in telefonu çalıyor. Arayan, yakın arkadaşı Dursun…

“Uy Temel'um, seçim n'oldi?” diye soruyor. Temel cevap veriyor:

“Ne olacak? Yine Aziz Nesin kazandı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Tabiatın kuralıdır: Sonunda su derini hak yerini bulur!