PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgazdan sonra altın da bulmuşuz!

“Nasip olursa 20 Nisan arife günü doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunları…

Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı müjdesi olarak millete duyurdu.

Dileriz bu defa gerçekten doğalgaz çıkarırız… Çünkü bu tür müjdeleri 21 yıldan beri her seçim öncesinde duyuyoruz.

Şimdi seçim yaklaştı ya… Müjdeler de artıyor!

★★★

Karadeniz'de doğalgaz bulduk, Güneydoğu'da doğalgaz bulduk, Adıyaman'da yeni rezervler keşfettik, vesaire, vesaire…

Yıllardır buluyoruz ama yine de elde avuçta henüz bir şey yok!

Nasıl olsa saf vatandaşlarımız her şeye inanıyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen yıl yeni gaz müjdesi verirken ne demişti? Hatırlayalım:

“Karadeniz'de bulduğumuz 710 milyar metreküp doğalgaz, yeni yılın Mart ayının sonuna doğru sisteme verilmeye başlanacak.”

Mart ayı geçti, bir şey yok… Şimdi “20 Nisan” tarihi verildi.

Hep doğalgaz müjdeleri verilirken, halkımızın kullandığı doğalgaza peş peşe 11 defa zam geldi, faturalar yüzde 213 arttı! Tam bir çelişki!

★★★

Şimdiye kadar neler neler bulduk. Bazılarını hatırlayalım:

2015 Haziran: Trakya Karadeniz'de doğalgaz bulundu.

2018 Nisan: Diyarbakır'da petrol bulduk.

2019 Mayıs: Trakya'da 20 trilyon metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.

2019 Kasım: Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi saptandı.

2022 Aralık: Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin toplam değeri 1 trilyon dolar!

Yalnız petrol ve doğalgaz değil… ALTIN da bulmuşuz!

Bilecik Söğüt'te 109 ton rezervli altın kaynağı ve 60 ton altın rezervi tespit edildiği müjdesi verildi.

Hep buluyoruz da… Halka yansımadıktan sonra ne işe yarar? Nüfusumuzun yarısından çoğu “fakru zaruret” içinde…

Petrol, doğalgaz, altın… Ülke olarak zenginiz de, nedense halkımız fakir! Bu işte bir yanlışlık yok mu?

İktidar müjde vermek istiyorsa, zamları geri almalı

Neredeyse “Yurdumuz doğalgaz kaynıyor” diyecekler.

Sürekli bir şeyler buluyoruz.

Bu durumdan hepimiz kazançlı çıkacağız. Millet paraya para demeyecek…

Peki, gerçek mi?

Tabii ki, bunlar seçim müjdeleri… Başka bir deyişle pembe yalanlar…

Her seçim öncesi bu tür vaatleri çok gördük.

Sonra ne oldu? Seçim bitince çoğu unutuldu…

Birkaç ay önce Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğumuz açıklanmıştı. Bu gazın toplam değeri 1 trilyon dolar… Muazzam bir para! Böyle bir para Türkiye'yi uçurur!

Peki, bu konuda uzman görüşü nedir?

Karadeniz'de rezerv araştırmalarını gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın eski Arama Grubu Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Özer Balkaş'ın medyada çıkan bir demeci tereddütlerimizi büyüttü.

Konunun uzmanı olan Özer Balkaş

“Doğalgaz müjdesi diye yapılan açıklamanın hiçbir teknik ve ekonomik anlamı yok. Tamamen iç politika için kullanılan bir malzeme!” diyor.

İktidar halka müjde vermek istiyorsa, 2022 yılında doğalgaza yaptığı 4 zammı da geri çekmeli, vatandaşı rahatlatmalı. O zaman gerçek bir müjde olur.

TEBESSÜM

Taka ve gemi!

İktidar kanadının ağzından düşmeyen bir sözcük var: REİS…

Reise toz kondurulmuyor, her yerde “Reis muhabbeti” devam ediyor.

Müjdat Gezen'in “Reis” ifadesine itirazı var. Diyor ki:

“Büyük gemileri iki-üç kaptan yönetir.

Takaları (Doğu Karadeniz'e özgü küçük tekneleri) bir kişi yönetir, ona da ‘Reis' denir.

Türkiye taka değildir!”

GÜNÜN SÖZÜ

Asil insan zayıflara da kendisinden güçlülere olduğu gibi davranır!