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Gidişat hiç hoş değil!

Birileri sandığa gölge düşürüyor…

Patlayan silahların anlamı bu!

Demokratik olduğu iddia edilen bir ülkede böyle rezillik olmaz!

Önce İYİ Parti binasının kurşunlanması, sonra CHP İstanbul İl Merkezi'nin önünde silahların patlaması tabii ki, tesadüf değil…

Dört adaydan biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı sert söylemleriyle siyaseti yay gibi gererse, durumdan vazife çıkartmak isteyen gözü dönmüş birtakım kişiler çıkabilir!

Silahları ateşleyenler onlardır.

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Patlayan tabancaların, sıkılan mermilerin amacının ne olduğun herkes biliyor tabii ki…

Muhalefeti korkutup sindirmek istiyorlar!

Böyle bir şey mümkün mü? Bence değil!

Kılıçdaroğlu'nun sözleri net ve kesin:

“Ölümüne mücadele edeceğim!” dedi.

Meral Akşener de parti grubunda yaptığı konuşmada “Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu vazgeçtirecek? Tüm mermilere göğüs gerip, tüm tehditlere ve iftiralara direneceksiniz! Söz mü?” diye bağırdı.

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İki büyük muhalefet partisine yapılan “Gözdağı verme operasyonları” devam ederse, böyle bir ortamda seçimler ne kadar sağlıklı olabilir?

Patlayan silahlar, doğal olarak endişeleri, kaygıları daha da arttırdı.

Seçimlere 35 gün kaldı… Kim bilir daha neler göreceğiz?

İktidar, söylemleriyle siyaseti sertleştirmekten, ülkedeki kutuplaşmayı arttırmaya çalışmaktan kesinlikle vaz geçmeli!

Yaratılan gerginlik ortamında kimse bir şey kazanmaz, sertlik sertliği doğurur, bu arada kaybeden Türkiye olur!

Halkı canından bezdiren zamların sorumlusu kim?

Nasıl bir anlayış bu?

Hükümeti eleştirmek yasak!

Pahalılığın sorumlusu hükümet değil mi? Hükümetin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi?

İzmir'de “Zamlar Erdoğan yüzünden” diye grafik tasarımı yapan Mahir Akkoyun adındaki genci, sabahın köründe evinden yaka-paça alıp götürmek ne demek?

Var olduğunu iddia ettikleri ifade özgürlüğü, hukuk, adalet demokrasi bu mu?

“Zamlar Erdoğan'ın yüzünden” demek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oluşturur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam yetkili ve ülkenin her şeyinden sorumlu TEK ADAM değil mi?

Ayrıca, “Ben ekonomistim. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyerek Merkez Bankasını fiilen kendisi yönlendirmiyor mu?

Daha önceki Merkez Bankası Başkanları'nı “Söz dinlemiyorlar” diye görevden alıp, kapının önüne koymadı mı?

Dünyada benzeri görülmeyen, bilim dışı politikaların ekonomimizde büyük tahribat yaptığını bilmeyen var mı?

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Maalesef, “Türkiye'yi şahlandıracağız” derken enflasyonu ve fiyatları şahlandırdılar.

Neyse ki, pahalılığı Mahir Akkoyun'un yaratmadığını, onu hapse atmanın biz çözüm olmayacağını gördüler de serbest bıraktılar.

TEBESSÜM

Temel, Louvre Müzesi'nde…

Bizim Temel, Paris'e gitmiş, ünlü Louvre Müzesi'ni gezerken “Adem ile Havva” tablosunun önünde durup uzun uzun bakmış…

O sırada yanına yaklaşan bir Alman turist:

“Adem ile Havva mutlaka Alman olmalı.” demiş.

Bunu duyan bir Fransız lafa karışmış:

“Yanılıyorsunuz. Bakınız Havva ne kadar güzel, Adem ne kadar yakışıklı… Bu kadar çekici olduklarına göre, hiç kuşkusuz ikisi de Fransız olmalı!”

Temel, acı acı gülümseyerek:

“Bence ikiniz de yanıldınız” demiş “Bunlar kesinlikle bizdendir. Yani Türk'tür… Baksanıza, üstte yok, başta yok, bir elmadan başka yiyecek yok ama hâlâ kendilerini cennette sanıyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

“Dürüst yaşam mı, uzun yaşam mı?” dersek tercihiniz ne olur?