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Akşener’i hastanelik eden olay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle Perşembe günü saat 21.20 civarında hastaneye kaldırıldı. Açıkçası siyasi kulisler hareketlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, sağlık sorunları nedeniyle birkaç gündür evinde dinleniyor.

Siyasette, Akşener çok zor günler geçirdi. Evi basılmak istendi. Hakkında asılsız iddialar içeren dilekçeler savcılığa verildi. Hemen her gün Cumhur ittifakının sözcülerinin ağır eleştirilerine uğruyor. Bunlar değil ama Akşener'i yoran, hatta hastanelik eden kendi partisinin içinde yaşanan olaydan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İL BAŞKANLIĞI İÇİN

Yetkin Öztürk, 2019'dan bu yana İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Parti yönetimi tarafından, “Milletvekili adayı olmak isteyen teşkilat yöneticilerinin, kongrelerde parti yönetimlerinde herhangi bir göreve aday olmamaları” istenmişti. Öztürk, milletvekili adayı olacağı için il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Bu açıklamadan sonra il başkanlığı için yoğun bir kulis başladı. Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Batuhan Yılmaz, İl Teşkilat Başkanı Serkan Bedirhanoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu adaylıklarını açıkladı. Keçiören eski ilçe başkanı Serdar Tunç da adaylığını duyurdu.

Bu kadar çok adayla seçime gidilmesi pek istenen bir durum değildi. Taraflar arasında görüşmeler yapıldı. Kevser Ofluoğlu ile Serkan Bedirhanoğlu, Avukat Batuhan Yılmaz lehine adaylıktan çekildi. Böylece aday ikiye indi.

KAVGA BÜYÜYOR

Serdar Tunç'un adaylığını açıklamasından sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece attığı twitler ortaya döküldü. Tunç'un, Fethullahçıların lehine olan bu twitleri basına düşünce genel merkezde de büyük rahatsızlık yarattı. Genel Başkanı Meral Akşener, bu

durumu öğrenince, Tunç'un adaylıktan çekilmesini istedi. İşte mücadele de bundan sonra daha da keskinleşti.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın desteklediği aday Çankaya'da seçimi kaybetmişti. İl başkanlığı için gösterdiği adayın twitlerinin yarattığı olumsuz hava üzerine, Serdar Tunç'un adaylıktan çekilmesinin istenmesi üzerine Koray Aydın da, diğer aday Avukat Batuhan Yılmaz'ın da adaylıktan çekilmesini istedi. Tartışma bundan sonra daha da alevlendi.

GENEL MERKEZ BÖLÜNDÜ

Genel Merkez Başkanlık Divanı, iki aday arasında bölündü. Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Milletvekili Durmuş Yılmaz, Serdar Tunç'un adaylığını destekliyordu.

Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Muhasip Ümit Dikbayır, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, önceki il başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki ise Av. Batuhan Yılmaz'ın aday gösterilmesi konusunda ısrarcı oldu.

Geçen Perşembe günü ek binada Genel Başkan Akşener, taraflarla bir araya geldi. Gruplaşmanın partiye zarar vereceği ve bölünmüşlük yaratacağı üzerinde duruldu. Bir grup Batuhan Yılmaz'ın adaylığında ısrar edince, diğer grup ise Serdar Tunç adaylıktan çekilirken, yerine İl Başkan Yardımcısı Sadettin Ölmez'i aday yapmak istedi. Ancak, bu konuda da önemli bir sorun çıktı. İYİ Parti, tarafların itiraz etmeyeceği yeni bir arayışa girdi.

KÖYLÜOĞLU ÇAĞRILDI

Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti'nin kurucularından, Genel İdare Kurulu eski üyesi ve eski genel sekreter yardımcısıydı. Görevi döneminde herkese eşit mesafede olan, parti tabanı tarafından sevilen Faruk Köylüoğlu'nun tek aday olarak seçime girmesi, diğer iki adayın da çekilmesinin doğru olacağı Akşener'e söylendi.

Saat 20.30 civarında, genel merkeze davet edildi. Orada Genel Başkan, Teşkilat Danışmanı Ömer Karakaş'la görüştü. Ardından birlikte Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'nın odasına gittiler. Oradaki görüşmeden sonra adaylığı açıklandı. Cuma günü saat 15.00 de ilçe başkanları genel merkeze çağrılarak, Faruk Köylüoğlu'nun, genel başkanın adayı olarak kongreye tek aday olarak gireceği bildirildi.

KENDİ UHDESİNDE

İYİ Parti'nin kuruluşunda ve illerde teşkilatlandırılmasında Koray Aydın'ın emeğinin, çabasının çok olduğunu İYİ Partili olan herkes bilir. Aydın, Teşkilat Başkanlığı'ndan alınıp Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilmişti. Aslında bu Koray Aydın'ın yetkilerini tırpanlamaktı. Yerine yeni atama yapılmadı, Akşener, bu görevi kendi uhdesinde tuttu. Bu işlerle ilgili GİK Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap ile Teşkilat Koordinatörü Ömer Karakaş'ı Teşkilat Danışmanı olarak atadı.

Ankara İl Başkanlığı seçimi aslında 14 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak yaşanan kriz partide çoğu kişiyi etkiledi. Bunların başında da Genel Başkan Meral Akşener geldi. Sonunda, kalbi dayanamadı. Kendisini hastanede buldu.

29 Ocak'ta 670 delege, Ankara İl Başkanlığı için sandık başına gidecek. Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti'nin yeni Ankara il başkanı olacak.