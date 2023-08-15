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Ankara’da seçimi kim, nasıl kazanır?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, halka dokunan, yaptıkları örnek alınan bir siyasetçi. Melih Gökçek dışında herkes beğenir. Fazla konuşmaz. Ne yaptıklarını ne de yapacaklarını pek anlatmaz. Basın Danışmanı aracılığıyla birkaç satırlık açıklama ile yetinir. Önemli projeleri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde inanılmaz bir biçimde engellenir, bunu bile çok gündeme getirmez.

Önceki döneme ait yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ve “katrilyonlarca lira belediyenin zarara uğratıldığı” öne sürülen soruşturma dosyaları ne oldu? Özellikle Melih Gökçek dönemiyle ilgili çok önemli iddialar gündeme getirilmişti. Bunların sonuçlarını savcılık yetkililerinden sordum.

BU SUÇ DUYURULARI NE DURUMDA?

Melih Gökçek dönemine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 60 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Bunlardan 15'i hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildi. Yani dava açılmayacak. Dosya kapatılmış oluyor. İki suç duyurusu ile ilgili olarak iddianame hazırlandı. 48 suç duyurusu dosyası ise yıllardır savcılıklarda bekletiliyor. Melih Gökçek hakkında Kuzu Konut Park Vadi Evlerinden dolayı verilen kamu zararı kararı Sayıştay'da temyiz aşamasında.

Mansur Yavaş'ı çalışamaz hale getirmek, yargıda sürekli meşgul etmek için şikayetler eksik olmuyor. 41 suç duyurusun önemli bir bölümünün, Yavaş'a düşmanlığıyla bilinen eski bir siyasetçinin yönlendirmesiyle yapıldığı biliniyor. Bunların içi boş olduğu için 26'sı hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildi ve kararlar kesinleşti. 15 dosya ise henüz savcılık incelemesinde.

EĞER HATA YAPILMAZSA

Ankara'da, 2018 Milletvekili Seçiminde AKP'ye oy veren her bin seçmenden 199'u yani yüzde 20'si, 2023 Milletvekili Seçiminde AKP'ye oy vermedi. 2019 Yerel Seçiminde 44 bin 812 seçmen Ankara'nın ilçeleri arasında yer değiştirdi, ayrıca 29 bin 136 seçmen Ankara dışına taşındı. 2023 Milletvekili Seçiminde; 2 bin 993 seçmen Ankara'nın ilçeleri arasında yer değiştirdi ve 78 bin 283 normalden fazla seçmen hesaplandı.

Bu saptamaları yapan ODTÜ'lü grubun gönüllü olarak yürüttüğü Polimetre'nin araştırma sonuçlarını bize açıklayan Mehmet Günal Ölçer, “Muhalefet tarafı hata yapmazsa Ankara Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Etimesgut, Yenimahalle belediye başkanlıklarını kazanır” diyor. Halen CHP'nin Ankara Büyükşehir, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediye başkanlıklarının bulunduğunu da hatırlatalım.

İYİ PARTİ TEK BAŞINA GİRERSE

Büyükşehir belediyelerinin kazanılmasında kuşkusuz İYİ Parti'nin katkısı büyük oldu. Buna rağmen, CHP'nin kazanacağı örneğin Balıkesir'de, CHP'nin adayının çektirilmesi sonucu seçimin kaybedildiği gibi gerçeklerde var. İYİ Parti çevreleri seçime tek başına gireceklerini açıklıyor. Ankara'da seçime tek başına girmeleri halinde nasıl bir sonuç çıkacağı Polimetre'nin saptamalarına göre şöyle:

– İYİ Parti tek başına seçime girerse Ankara'nın hiçbir ilçesinde belediye başkanlığını kazanamayacağı gibi Ankara Büyükşehir, Elmadağ, Gölbaşı ve Mamak belediyelerinin kaybedilmesine neden olur.

– 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları esas alınarak, 2024 Yerel Seçim için bir öngörüde bulunmak gerekirse, Akyurt, Altındağ, Bala, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kazan, Kalecik, Kızılcahamam, Pursaklar, Sincan belediye başkanlıkları kesinlikle iktidar tarafından kazanılır.

– İktidar tarafı, fahiş bir hata yapmazsa, Ayaş, Beypazarı, Keçiören, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar belediyelerini de kazanır. Bunun için AKP ve MHP'nin ayrı adaylarla seçime girmemeleri gerekiyor. .

İYİ PARTİ KİLİT KONUMDA

– Çankaya, kesinlikle CHP tarafından kazanılır.

– İYİ Parti, muhalefet tarafının adayını desteklerse Gölbaşı, Mamak kazanılır.

– İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin (YSP) birlikte muhalefet tarafında kalmaları durumunda Elmadağ'ı CHP alır.

– İYİ Parti, iktidar tarafına geçmezse Etimesgut, Yenimahalle muhalefet tarafından kazanılır.

– Muhalefet tarafı hata yapmazsa, Büyükşehir, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Elmadağ, Etimesgut, Yenimahalle belediyelerini kazanır.

İYİ Parti, bu seçimde kilit konumda. Bunu bildikleri için “CHP bizim adayımız desteklesin” diyorlar. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 57'nin altına düşmüyor. Yine de CHP'nin, İYİ Parti ile güç birliğine ihtiyaç var.

DİKKAT ÇEKEN SEÇMEN GÖÇÜ

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen bilgilerini yılda iki kez siyasi partilere veriyor. “Seçmen göçü” daha çok seçmen sayısı 30 binden az olan ilçelere oluyor. 2019'da yerel seçiminde seçmen sayısı normalden fazla artan 9 ilçenin tümünde seçimi AKP kazanmıştı. Örneğin Çamlıdere'de 2019 yerel seçiminde 6 bin 713 olması gereken seçmen sayısı 12 bin 521 olarak açıklanmıştı.

Bir bilgi daha aktaralım: 126 farklı ülkede doğmuş 59 bin 820 yurtdışı doğumlu Ankara'da seçmen var. Bunların 6 bin 711'i Suriye, 2 bin 512'si Afganistan doğumlu.

KILIÇDAROĞLU DÜŞMANLIĞI

CHP'ye en çok zararı vermeye çalışanların bazılarını, milletvekilli adayı yapılmayanlar olduğu bilinmeli. Düne kadar Kılıçdaroğlu'nu alkışlayan, övenler, şimdi birden Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Batsın sizin particiliğiniz…

CHP'nin girişine konulan gazetelerden birisinde de Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler vardı. Tamam, eleştirsinler ama o hakaretlere, küfürlere ne demeli? Ayıp be kardeşim ayıp…