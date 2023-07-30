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Büyükerşen, İYİ Partili vekilin “AKP adayını destekleyelim” önerisi için neler söyledi?

İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı. Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Seçimde CHP'den sadece köstek gördük. Her alanda nobran tavırla karşılaştık. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. O yüzden, bence Eskişehir'de partimiz, AKP-MHP adayına desteklerse sonuç tartışmasız galibiyet olur ve Eskişehir için de hayırlısı budur” dedi.

Partisinin bu konuda bir kararı olmamasına rağmen Hatipoğlu'nun bu çıkışı İYİ Parti'nin, seçimlerde AKP ile işbirliği yapacağına ilişkin iddiaları da yeniden gündeme getirdi. Hatipoğlu'nun açıklaması partisinin bilgisi dahilinde mi oldu bunu da belki parti yetkilileri açıklar.

GÜLDÜM GEÇTİM

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen'e, “Size, siyasi bir soru sormak istiyorum” deyince “Eyvah.. eyvah” dedi. Sorum, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun hem Büyükerşen'in şahsı, hem de seçimlerde hangi partinin destekleneceği yolundaki açıklamasıydı. Büyükerşen'le aramızda şu konuşma geçti:

■ Nebi Hatipoğlu'nun seçimde AKP'nin belediye başkan adayının desteklenmesi önerisini nasıl karşıladınız?

Zengin çocuk siyasette nasıl konuşursa o öyle konuşmuş. Ne diyeceksiniz? Sadece güldüm geçtim.

İYİ PARTİYİ İDARE EDECEĞİNİ SANIYOR

■ Neden güldünüz?

Kurduğu cümlelerden gülme nedenimizi anlamışınızdır.

■ CHP adayını değil de İYİ Parti'nin ‘AKP- MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayını destekleyelim' diyor. Yorumunuz nedir?

Aslında bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'in de kızdığını tahmin ediyorum. Hatipoğlu, çok varlıklı birisi. Milletvekili olunca kendi kafasına göre İYİ Partiyi idare edeceğini, İYİ Partinin onun dediği gibi hareket edeceğini zannediyor. İYİ Partide kendisini çok büyük söz sahibi zannediyor. İşte cevabım bu. Başka ne diyeyim? Hakikaten biz güldük geçtik. Çünkü, bu sözler ancak varlıklı ve acemi bir politikacının söyleyebileceği sözlerdir.

ONLARIN CANI DA SIKILMIŞTIR

■ Sözlerinde gerçek payı olan bir şey yok mu?

Hiçbir şey yok. Ne var gerçek payı? Sadece biz değil, Eskişehirliler güldü hep. Okuyanlar güldü.

■ Ağırlıklı olarak İYİ Parti'nin Belediye seçimlerinde AKP- MHP adaylarını desteklemeyi partisine öneriyor.

Partisinin yönetiminden gayrı böyle laf edilebilir mi? Sorumsuzca. Azıcık siyasette hafızası, mantığı olan, aklı olan böyle söz etmez. Hele ki yeni seçilmiş bir milletvekili isen. Hadisenin politikasını etkileyecek birtakım sözler. Yemin ediyorum ve tahmin ediyorum ki Genel Merkez başta Meral Hanım olmak üzere onların canı da sıkılmıştır. Eskişehir'i de, Eskişehir de ki siyaseti de bilirler. Beni de bilirler. Eskişehir de ki Belediye Başkanını, CHP'lileri de Meral Hanım da bilir.

ATA SÖZÜNÜ HATIRLATTI

■ Milletvekili, yaşınızı hatırlattı, Eskişehir'e verebilecek bir şeyinizin olmadığını belirtti.

Ne yapalım kardeşim. Bu milletin Atasözleri asırlar boyu süzülüp gelmiş. Bunlardan bir tanesi de, ‘Akıl yaşta değil, baştadır' değil mi? Batıya baktığınız zaman dikkat edersen cumhurbaşkanları, başbakanlar hep ileri yaşta, tecrübesi olan insanlardan seçilir. Örneğin Alman siyasetçi Konrad Adenauer gibi. Hatta onların içerisinde Fransa da, Almanya da belediye başkanı olarak seçilmiş olanlar, cumhurbaşkanı da olarak seçildikleri zaman belediye başkanlığı görevinin yanı sıra da cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yaparlar. Batı da bunun çok örnekleri var.

Biz her şeyi unutuyor, kendi derdimize dalıyoruz. Evet, benim yaşım 80'in üzerinde. Ama Allah'a şükür aklım başımda, hafızam yerinde, bedensel sağlığımda yerinde. Bunları benim mutlaka aday olacağım, siyaset yapacağım anlamında, öyle bir iddia ile söylemiyorum. Bunu muhalifler söylüyor. Yani düşünsene İsmet Paşa 80 küsur yaşına kadar Başbakanlık yaptı. Ordudan geldi. Kuvay-i Milliye den geldi. Mustafa Kemal de öyle. Nice insanlar vardır.

BAŞKANLIK İÇİN ISRARCI DEĞİLİM

Şimdi ben belediye başkanlığı için ısrarcı da değilim. Belediye Başkanı Kazım Kurt'un gazetede ‘Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan çekilsin' açıklamasını görünce, ‘Olur mu' dedim ‘Kaybettiysek seçimi hep beraber kaybettik. Haa Eskişehir'e bakarsan, AKP daha doğrusu Cumhurbaşkanı ve ekibi yüzde 44, biz CHP yüzde 54 oy aldık. Yani arada 10 puan fark var. Baktığınız zaman Milletvekili sayımızı 2'den 3'e çıkardık. Bir milletvekili daha çıkarabilirdik ancak yüklenmedik ve şimdi konuşan arkadaş Nebi Hatipoğlu da İYİ Parti'den seçildi. Eskişehir de durum sağlam.

Benim de okunacak kıyamet kadar kitabım var. Uluslararası Kongrelere çağırılıyorum. Konuşmak, dinlemek ihtiyacım var. Neler olup bitiyor. Dünyaya biraz başka gözle bakmam lazım. İktisat ve maliyeciyim. Zaten kafamı Türkiye'nin ekonomik durumuyla devamlı meşgul ediyorum. Doktora tezlerim

İç devlet borçlarının enflasyonist etkileri, Konulan vergilerin firmalar ve fertler üzerinde yaptığı etkiler, Osmanlı döneminde Sırbistan'dan elde edilen devlet gelirleridir. Benim doktora tezim Merkez Bankası, Maliye müfettiş yardımcılığı sınavlarına girecek olanlar için tavsiye edilen kitaplardı. Ayrıca ekonomik dengelerle ilgili kitaplarım var.

Aslında söyleyecek çok şey var. Geçmişte ne idik, ne olduk, nereye gidiyoruz? Bunlara kafa yorarak benden yararlanabilecek insanlara fikirlerimi anlatacağım.”