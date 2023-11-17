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İYİ Partiyi karıştıran konuşma: Nerede kasadaki 132 milyon lira?

Meral Akşener ve arkadaşları İYİ Parti'yi kurmaya çalışırken her türlü engelle karşılaştı. O engelleri aşmak kolay olmadı. Merkez sağdaki boşluğu doldurması beklenen parti kısa sürede önemli yol aldı. Günümüzde İYİ Parti, daha çok parti içi sorunlarla gündeme geliyor. Akşener, bir dönem en yakınında olan isimleri çiziyor. “Genel merkez tam bir dedikodu kazanına döndü” sözlerini de parti içindeki önemli isimler söylüyor.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partisinden istifa edip AKP'ye katılacağı söyleniyordu. AKP'ye katılmadan bir hafta önce kendisiyle telefonla konuştum, ‘Katılacağı söylentilerinin doğru olmadığını' belirtti. Halk deyimi vardır, “Görünen köy kılavuz istemez” diye. Hatipoğlu'nun yönünün AKP'de olduğu belliydi. Nitekim de partiye katıldı. İş insanı Nebi Bey'in gidişini şirketinin aldığı teşviklere bağlayanlar oldu. Hatipoğlu ise yasadışı bir durum olmadığını öne sürdü ve AKP'ye katılmasının bu teşviklerle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

NE OLUYOR BÖYLE?

Zor günleri aşan ve partisini önemli noktalara getiren Meral Akşener'in, son dönemlerde konuşmaları öfkeli mesajlarla dolu. En güvendiği bazı isimlerle görüşmemesi, söylentilerin giderek boyut kazanması İYİ Parti içindeki dedikoduları daha da artırıyor.

Genel Başkanının en yakınındaki isimlerden Basın Müşaviri Murat İde'nin aniden görevine son verildi. İde'nin ayrılış haberini sozcu.com.tr' de duyurmuştum. Murat İde, görevine neden son verildiğini bilmediğini belirtti, sadece “Genel başkanın takdiridir” demekle yetindi. Ama herkes Murat İde değil.

ADAYLIKLARDA PARA MI DÖNDÜ?

Seçimden hemen sonra Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, kurul üyelerinden İsmet Koçak, “Milletvekili sıralarının belirlenmesi parayla satılmış. Bu yönde çok ciddi söylentiler var. Bunun açığa çıkarılması gerekir” dedi.

Bu önemli bir iddiaydı ve hesabının verilmesi gerekirdi. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Böyle bir para kasamıza girmedi. Bu tür gerçekle ilgisi olmayan iddialar genel başkanımızı, partimizi zedeler” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Başkana en yakın isimlerden birisi ve mali işlerden sorumluydu. İYİ Parti kongresinde Genel İdare Kurulu için adaydı. Ancak hep “Çizik” yedi. Bunlar İYİ Parti'de iyi şeylerin olmadığının göstergesiydi.

HESAPLAR MI İNCELENDİ?

Dedikodu kazanı kaynamaya devam etti. Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettirdiği iddiası yayıldı. Oysa üç hafta önce Dikbayır ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz'la ilgili genel başkanın yeni görevlendirme yapacağı söyleniyordu.

Ümit Dikbayır genel başkan yardımcılığına, partinin kuruluşundan bu yana büyük emekleri olan ve milletvekili seçimlerine kadar genel sekreter olarak görev yapan Uğur Poyraz'ın da İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'na getirilmesi planlandı. Grup Başkanı Erhan Usta da, Ümit Özlale'den boşalan Kalkınma Politikaları Başkanlığı'na kaydırılacaktı.

NEREDE 132 MİLYON LİRA?

Ümit Dikbayır'ın yerine önce Cem Özdemir getirildi. Yani, kasa O'na teslim edildi. Özdemir, kasanın eksi 16 milyon lirada olduğunu belirtti. İYİ Parti'nin kasası tam takır. Bu durum Ümit Dikbayar'a söylendiğinde, “Ne demek kasamız eksi 16 milyon lirada?” dedi ve “Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede” diye sordu.

Bir taraftan Akşener'in hesaplarının gizli bir biçimde inceletildiği, bir yandan partinin kasasında olması gereken paranın bulunmadığı iddiası olayı farklı boyutlara taşıdı. Ümit Dikbayır, kendisi hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi. Makul bir süre bekledikten sonra dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup hakkındaki iddianın açıklığa kavuşmasını isteyecek.

O OFİS RAHATSIZLIK YARATTI

2019 kongresinde Uğur Poyraz Genel Sekreterliğe, yardımcılığına da Uğurhan Tiryaki getirilmişti. Son kongrede Poyraz, genel sekreter yapılmayınca, Uğurhan Tiryaki'nin de görevi sona erdi. 24 Haziran 2023'de yapılan kongrede, yedek listede birinci sırada bulunan Tiryaki, Bahadır Erdem'in istifasıyla asil GİK üyeliğine geçti.

Tiryaki'nin Ankara Cinnah Caddesindeki ofisine Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır ve partide muhalif çizgide gösterilen bazı isimlerin gitmesi genel merkezde rahatsızlık yarattı, “ O ofiste parti aleyhine dedikodu yapılıyor” söylentileri üzerine, Genel başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı, Tiryaki'yi arayıp istifa etmesini biraz da ağır sözlerle ifade etti. Tiryaki ise istifa etmediği gibi yedek üyelikten GİK üyeliğine geldi, Aksakallı' ya da o sözleri için aynı tonda cevap verdi.

İSTİFA EDERKEN, ANKETİ YAPILIYORDU

Dün, Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti. İşin ilginç yanı, dün binlerce kişi benim de telefonla arandığım gibi arandı ve “İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için Adnan Beker'i görmek istiyorsanız 1'i, istemiyorsanız 2'yi tuşlayın” anonsuyla karşılaştı. Beker'in gidişinde, Akşener'in “Adayımız Adnan Beker değil” demesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Sıra kime mi geldi? Partide merkez sağı temsil eden eski bakan Salim Ensarioğlu da “Rahatsızım ama şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum” dedi. Ensarioğlu, gönlü alınmazsa yuvadan ayrılabilir. Zor günlerden geçerek arkadaşlarıyla partisini büyüten Akşener, şimdi partisiyle ilgili en kritik kararları alma aşamasında.

Aslında bu yazıdan önce söylentileri Meral Hanıma da sormak istedim. Ancak ulaşamadım. İnanın, İYİ Parti'nin adının bu tür söylentilerle anılmasına üzüldüm. Biliyorum, Akşener'in bildiği ve henüz anlatmadığı da çok şeyler vardır… Bekleyelim, görelim…