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Mansur Yavaş’ı da böyle boğuyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında birkaç koldan dava açılıp siyaseten yok edilmek isteniyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ise işlerinin “yavaşlatılması” belediyeye bağlı kuruluşların iş yapamaz hale getirilmesi planı işletiliyor. Bunlar, AKP Genel Merkezi'nde yerel yönetimlerle ilgili birimlerde planlanıp uygulanıyor.

Belediye'ye bağlı kuruluşların bırakın yeni yatırım yapmasını, onların zarar ettirilmesi, sosyal yardımları engelleme hesapları yapılıyor, bunlar sadece Ankara'da uygulamaya konuluyor. Belediye otobüsleri çalıştırılamaz hale geldi. Hemen bütün illerde suya zam yapılırken, Ankara'da, su fiyatı düşürüldü, belediyenin yeni yatırım yapması engellendi.

NASIL DAYANILACAK?

Ankara Elektrik Gaz ve Otobüs (EGO) İşetmesi'nin toplam bin 873 otobüsü var. Bunlarla günde ortalama 960 bin kişi taşınıyor. Otobüslerin bin 540'ı CNG yani sıkıştırılmış doğalgazla çalışıyor. CNG fiyatındaki artış, belediyeyi alabildiğine zora soktu. Bir yetkili, “EGO entübe durumda” dedi.

Örneğin 2019'da CNG, dizele göre yüzde 42 oranında daha ucuzken, şimdi, CNG dizele göre yüzde 40 oranında daha fazla fiyata satılıyor. Nisan 2019'da bir metreküp CNG, bir lira 67 kuruşken, aynı dönemde bir litre motorin beş lira 88 kuruştu. Günümüze geldiğimizde bir metreküp CNG 20 lira 77 kuruş. Aynı tarih aralığında CNG'de yüzde bin 143, motorinde ise yüzde 200 artış oldu.

EGO, içinde bulunduğu zor duruma rağmen, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını da yarıyıl tatilinden sonra otobüslerle ücretsiz olarak taşıyacak. Bu da Mansur Bey'in yeni müjdesi.

AYLIK ZARAR

ABB'nin tüm çabalarına rağmen meclisten en azından zararı azaltacak bir fiyat ayarlaması istendi. 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere öğrenci bileti 6,5 lira, tam bilet 9,50 liraya yükseltildi. Aylık gelirde 55 milyon lira artış oldu. Yani istenen zammın yarısı bile yapılmadı. Ne oldu? EGO'nun kasım ayı içindeki zararı 262 milyon lira. Aylık bilet geliri ise 120 milyon lira. EGO'nun toplam gideri ise aylık 382 milyon lira. Diğer giderlerle birlikte aylık zararı 262 milyon lira.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isteği ise toplu ulaşımda kullanılan CNG için indirim yapılması. Toplu taşımayı kullananların yüzde 25'i dezavantajlı kesim. Öyle bir noktaya geliniyor ki EGO, toplu taşımayı sürdüremeyecek. EGO Genel Müdürü Nihat Alkan da, değişik meslek gruplarının, 65 yaşından büyük olanların toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları kararları alınıyor ama bakanlık, bunun için belediyeye bir ödeme yapmıyor. Örneğin özel halk otobüsleri için bakanlık aylık bin 990 lira yardımda bulunurken, belediye, servisten çekilmemeleri için otobüs sahiplerine bunun kat kat fazlası destekte bulunuyor.

EVET, İFLAS EDİYORUZ

Yasaya göre su ücreti, maliyetinin altına satılamaz. Ankara'da suyun metreküpünün maliyeti şu anda 28 lira olmasına karşın 14 liraya satılıyor. AKP'nin oylarıyla bu 7 liraya indirildi. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 lira, öğrenci evlerine de yüzde 50 indirimli su veriliyor. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecek.

Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar lira olacak. Bu, ASKİ'nin yıllık elektrik giderini bile karşılayamayacak. O yüzden, ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Mecliste alınan yüzde 50 su indirimi değil, ASKİ'nin iflas kararıdır” diyor. ASKİ'nin yılsonuna kadar zararı 1 milyar 100 milyon lirayı bulacak.

Yapılan, Mansur Yavaş'ın elini-kolunu bağlamak, sosyal yardımları yapamaz hale getirmek, işletmeleri iflas ettirmek… İşte, Mansur Beyi de böyle boğmaya çalışıyorlar.

Alper Taşdelen'in rekoru ve yeni atılımlar

2022'de asgari ücret yeniden belirlendi. Ücretler enflasyon karşısında eridi gitti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 enflasyonunu yüzde 64, Cumhurbaşkanı da zam oranını önce yüzde 25, sonra yüzde 30 olarak açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı yıllık enflasyon ise yüzde 137'yi geçti.

CHP'li Çankaya Belediyesi, iştiraki olan ÇANPAŞ ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Bin 958 çalışanın günlük ücreti yüzde 134 ile yüzde 147 oranında artırıldı. Cumhurbaşkanı'nın yüzde 30 artışıyla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olurken, Çankaya Belediyesi'nde çalışanın en düşük maaşı yemek ve yol dâhil net 14 bin 375 liraya ulaştı.

REKOR KIRDIK

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu tarihi bir toplu iş sözleşmesidir. Türkiye için de bir rekordur” görüşünde. Başkan “Kalp kırmadık, rekor kırdık” derken son derece mutluydu. Bunu nasıl başardığını da şöyle açıkladı: “Halkın parasını namusunuz gibi bilip harcarsanız, liyakatli kadrolarla çalışırsanız bunlar olabiliyor.”

Cumhuriyetimizin 100. yılı için neler yapılmakta olduğunu da şöyle anlattı:

“Çankaya Atatürk'ün ilçesi. Ankara'nın en pahalı yerleri Çankaya'da. Biz 2023'te de Ankara'nın en pahalı yerlerini ranta değil, halkımıza döndürmeye devam edeceğiz. 750 dönümlük Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nı, uluslararası standartlardaki ilk kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezi'ni, Başkent'in Kurtuluş Savaşı müzesi ihtiyacını karşılayacak Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni açacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te komşularımız için parklar, bahçelerle yeşile doyacakları, sanat, tarih, eğitim, hizmet binaları ve Çankaya Evlerimiz ile hizmete doyacakları bir yıl olacak.”