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Milletvekili Ümit Dikbayır: İstifa etmeyeceğim rezil-kepaze edeceğim

İYİ Parti'de kayıp para yok, Genel Başkan Meral Akşener'in, eşinin ve özel kalem müdürünün banka hesaplarına gayri resmi olarak girildiğine ilişkin resmi bir belge yok. Bunların şu ana kadar sadece “Duyum” olduğu anlaşılıyor. Nitekim, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk gerekçesi de bir çalışan kadına taciz iddiası ve kadının yaklaşık 5 yıl önce işine son verilmesi.

Ümit Dikbayır'ın bu hafta partisinden istifa etmesi bekleniyordu. Niyeti, başka bir siyasi partiye girmek değildi. Hakkındaki iddiaların açığa çıkarılması için C. Savcılığı'na ve TBMM Başkanlık divanına başvuracaktı.

ÖNCE İDDİA KONULARI

İYİ Parti çok zor koşullarda kuruldu. Meral Akşener o zorlukları aşa aşa partisini bugünlere taşıdı. Ancak son dönemde parti içinde bir dedikodu furyası başladı. Bu olaylar arasında adı sıkça geçen isimlerden birisi de İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi, 2-3-4 ve 5. dönem Genel İdare Kurulu, 4ve 5. dönem Genel Başkanlık Divanı üyesi, iki dönem İYİ Parti Genel Muhasiplik görevlerini yürüten, 27. dönem ve halen 28. dönem İYİ Parti Sakarya Milletvekili olarak görev yapan Ümit Dikbayır.

Genel Başkan Akşener ve bazı parti yöneticileri aleyhine konuştuğu gündeme getirilen Ümit Dikbayır ise SÖZCÜ'ye yaptığı kapsamlı açıklamada hakkında ortaya atılan suçlamaların tamamını reddetti. Olayın açığa kavuşturulması için Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti TBMM Disiplin Kurulu'na başvurdu. Dikbayır, iddiaların belli sürede ortaya çıkarılmaması halinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağını, iddialardan birisinin bile doğru çıkması halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini kaydetmişti.

NELERLE SUÇLANIYORDU

Hakkında daha önce ortaya atılan iddiaların her birinin suç konusu olduğunu belirten Dikbayır, partiye verdiği dilekçede şu konuların araştırılmasını istemişti:

– Genel Başkan Meral Akşener' in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının incelettirilmesi.

– Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsına, ailesine ve 3. kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık etmesi.

– İYİ Parti'nin Sakarya- Hendek ilçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirdiği.

– Eski adı ile Twitter yeni adı ile X olan sosyal medya alanında ‘hizirçelebi06*' isimli bir hesap açtırdığı, yönettiği ve yönlendirdiği.

– Polonya'da bir şirketinin olduğu.

Dikbayır, yalnız bu iddialar için değil, “Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamını cevaplandırmaya hazırım” diyor.

İSTİFA ETMEYECEĞİM

Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, partide çalışan bir kadına tacizde bulunduğu, daha sonra işinden atılmasını sağladığı iddiasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na verildiğini kamuoyu SZC Televizyonu'nda Serap Belovacıklı'nın programında yaptığım açıklamayla ilk kez öğrenmiş oldu. Bu bilginin açıklanmasından sonra, Dikbayır, SZC Televizyonu'nun programcılarından İpek Özbey'e Partisinden istifa edeceğini açıkladı. Ancak bu kararı, kendisini arayan partililer ve hemşerileri tarafından engellendi.

Ümit Dikbayır, dün Ankara'ya geldi. Kendisiyle telefonla konuştum. “Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım” dedi. Dikbayır, şunları söyledi:

“Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye.

UTANILACAK BİR ŞEY VAR

Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. (Dikbayır, yazılmamak kaydıyla burada önemli iddialarda bulundu) Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye.

O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?”

Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek. Yani; olay giderek dallanıp-budaklanacak.

BUGÜN TOPLANIYOR

İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nı Süleyman Çetin yapıyor. Ümit Dikbayır'ın milletvekili olması nedeniyle İYİ Parti Meclis Grubunun Disiplin Kurulu üyeleri de bulunacak. Kurul üyesi olan Milletvekili Adnan Beker ise partisinden ayrıldığı için yerine yedek üye getirilecek.

Toplam 11 kişiden oluşan kurul, bugün saat 14.00 da toplanacak. Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edildiği için Disiplin Kurulu ‘Tedbiri' karara bağlayacak. Daha sonra tarafların dinlenmesi için gün belirlenecek.

İYİ Parti, şu günlerde çok hareketli.