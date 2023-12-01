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O sözler Akşener’i şaşırttı: Demek öyle diyorlar?

Siyasette “Dün dündür, bugün bugündür” cümlesi sıkça kullanılır. İYİ Parti, yerel seçime 81 ilde kendi adaylarıyla katılacağını açıkladığında, “Seçim yaklaştıkça bu karar gözden geçirilir, o tarihe kadar da köprülerin altından çok su akar” demiştik. Nitekim iki siyasi partinin de yerelde işbirliğine ihtiyacı var. O yüzden İYİ Parti, CHP'den gelen öneriye kapısını açtı.

Akşener, bir karar almadan genel başkan yardımcılarıyla, genel idare kurulu üyeleriyle mutlaka toplantı yapıyor, onların görüşlerini de alıyor, dinliyor ve sonunda kararını veriyor. Tabii bazen verdiği kararlar parti içinde eleştiriliyor ama bunlar pek duyulmuyor. Akşener, yerel seçimlere her ilden kendi adaylarıyla gireceğini açıklamadan önce yine görüş aldı. Buna Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve 20 yardımcısından başladı.

HARARETLE ALKIŞLAYANLAR GİTTİ

Başkan Faruk Köylüoğlu ile yardımcılarının tamamı, CHP ile seçim işbirliğinden yana olduklarını, Ankara, İstanbul gibi illerden aday çıkartmaları halinde kazanma olanaklarının bulunmadığını, işbirliği yapılması halinde bazı ilçelerde kendilerinin de destekleneceğini, belediye meclislerinde söz sahibi olacaklarını anlattılar. Dahası, “Biz önceki yerel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması için çalıştık. Şimdi kaybetmesi için uğraşacağız. Bu doğru olmaz” dediler. Akşener, konuşmanın sonunda, “Demek siz böyle düşünüyorsunuz?” dedi. Bir gün sonra Köylüoğlu ve yönetimindekilerin istifası istendi.

O günlerde Genel İdare Kurulu toplantısı da yapıldı. Sadece 4 üye seçime işbirliği yapılarak girilmesini önerdi. Çoğunluk, Genel Başkan gibi düşünmese de seçime tek başına girilmesi kararını hararetle alkışladı. O alkışçıların başında partiden istifa ederler olduğunu da belirtmiş olayım. Gelişmeler, eski başkan ve yönetimini haklı çıkardı…

BAŞKANLARLA AKŞAM ZİRVESİ

Belirttiğim gibi Akşener dinliyor ve kararını veriyor. Çarşamba günü yapılan temaslar sonucu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı'ndan randevu istedi. Perşembe günü saat 10.30'da genel merkezde görüşmek için sözleşildi. Akşener, grup toplantısından ayrılırken yanına yaklaşan ve hedef olmaması için adını vermediğim İYİ Partili bir ilçe başkanı, Akşener'e şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanım mutlaka seçimlerde işbirliği yapmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Ankara'nın 26 ilçe başkanıyla toplantı yapıp görüşlerimizi alsanız çok iyi olur. Çünkü biz tabandayız ve durumumuzu da biliyoruz. Genel İdare Kurulu üyelerimizden bazıları sizinle konuştuklarında farklı, bizimle konuştuklarında farklı şeyler söylüyor. Size, ‘Seçime tek başımıza girelim' diyenler, bize ‘İttifak olmazsa olmaz' diyor.”

“SİZİNLE AYRI, BİZİMLE AYRI KONUŞANLAR VAR”

Akşener, ilçe başkanını dinledi, “Demek size böyle mi diyorlar?” diye tekrar sordu. İlçe başkanı “Evet” dedi. Genel Başkan aynı gün, ilçe başkanlarını saat 18.00'da genel merkeze davet etti. Toplantıya 24 ilçe başkanı katıldı. Akşener'in yanında, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu bulunuyordu.

Genel Başkan, Kavuncu'ya, “İstanbul ilçe başkanlarımızla da toplanalım, değerlendirelim” dedi. Pazartesi gününden önce Akşener İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya gelecek. Böylece tabanı dinleyip pazartesi günü genel merkez ek binada iki ayrı önemli toplantı yapacak. Toplantı konusu, CHP ile seçim işbirliği yapılıp yapılmaması ve bunun ölçütleri olacak.

Dün, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları ile kurmayları arasında yapılan görüşme, Genel İdare Kurulu'nun kararının yeniden gözden geçirilmesi ve işbirliğine açık bir karar alınması yolundaydı. Toplantı bittikten 10 dakika sonra İYİ Parti Milletvekilleri ile Genel Başkan Yardımcılarına şu mesaj iletildi: “4 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da genel merkez ek binasında yapılacak toplantıya katılmanız önemle rica olunur.”

KARAR SAATİ: PAZARTESİ 15.00

Bu bildirimden 15 dakika sonra Genel İdare Kurulu üyelerine de saat 15.00 da genel merkez ek binasındaki toplantının duyurusu yapıldı. Genel Başkan, yalnız milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini değil, bu süreçte tabanın sesi olan ilçe başkanlarını dinledi, not aldı. Şartların, işbirliğini gerektirdiği konusunda da olumlu bir hava oluştu.

İYİ Parti, salı ya da çarşamba günü CHP'ye, kararını büyük bir olasılıkla bazı çekinceleriyle birlikte olumlu olarak bildirecek. O çekinceler arasında HEDEP'e selam gönderilmemesi de yer alıyor. Asıl HEDEP'le yakınlaşanın başka siyasi partiler olduğunu belirtelim.

Ömer Başkanın yaptığı örnek olmalı

Belediye başkanları ve yakınlarının mal varlığıyla ilgili söylentiler çok olur. Doğru olan, halka bunları açıklamak. Yozgat'ın sadece 5 bin nüfuslu Çayıralan ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li… Bahadın ve Uzunlu beldelerini de CHP'li başkanlar yönetiyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, 4,5 yılda yaptıklarını sosyal medya hesaplarından kalem kalem anlatırken mal beyanında da şöyle bulunuyor:

“Göreve başladığım gün mal beyanında bulunmuştum. Aradan geçen 4,5 yıl içerisinde mal varlığımda bir kalemde artış olmuştur o da 2019 yılında Halk Bankası'ndan 3 yıl vadeli taşıt kredisi çekerek, halen kullanmakta olduğum 2017 model Ford marka otomobili aldım. Şu an maaşım net 39 bin lira. Belediye başkanı olduğum gün siyasi rozetimi çıkarmıştım.”

Hesap veren, yaptıklarını, yapamadıklarını tek tek yazan Başkan Ömer Codar gibi keşke diğer başkanlar da halka açıklasa. Şeffaflık bunu gerektirir.