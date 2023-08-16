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İtinayla muhalefet yaratılır

“İnsanları son derece entelektüel söylemlerle beslemeyeceksiniz. Genelde çoğu insan çok basit anlamlı inançlar tüketir. Dünyanın her yerinde herkes bu tür insanlardan yararlanır.”

Bu sözün sahibi dünya kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen isim:

Vladislav Yuryeviç Surkov (d.1962)…

Aslında Rus değil. Groznili babası tarafından Çeçen idi ve doğum ismi Aslambek Dudayev'di. Dudayevlerin akrabası. (Dört çocuğundan birinin adı, Timur.)

Genelkurmay Ana İstihbarat Başkanlığı'nda (GRU) görev yaptı. Özel sektöre girdi. Rus televizyonu ORT kanalında halkla ilişkiler direktörü oldu.

1999'dan 2011'e kadar Rusya Başkanlık İdaresi Birinci Başkan Yardımcılığı yaparken görevi, Kremlin'in halkla ilişkiler sözcüsüydü.

2011'den 2013'e kadar Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı İcra Dairesi'nde bulundu ve ana görevi hep Putin'in kişisel danışmanlığı oldu.

Adı, Batı'da e-posta- hacker “skandallarına” karıştırıldı. (Öyle ki Obama tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'ne (SDN) idari yaptırımlar uygulanan ilk on bir Rus'tan biri oldu. Avrupa Birliği de AB'ye girmesini yasakladı.)

Şubat 2020'de resmi devlet görevlerinden ayrıldı. Kremlin'in ideologu olmayı hiç bırakmadı.

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Surkov, Rus gençlik hareketi (yeni Komsomol) Naşi'nin resmi ideolojisi olan “egemen demokrasi” kavramını ortaya attı:

Kolektif demokrasi, bireysel demokrasinden üstündür. Birey değil, ulus devlet önceliklidir…

“Egemen demokrasi”; feminizm, LGBT karşıtlığı gibi Batı'ya alternatif aile-ahlak gibi muhafazakâr değerleri yüceltiyordu…

Siyasi olarak “egemen demokrasi” anlayışı; Rusya'ya içeriden ve dışarıdan gelen eleştirileri, devletinin bağımsızlığını ve egemenliğini zayıflatıcı unsurlar olarak algılamakta ve bu nedenle medya – sivil toplum örgütleri üzerinde hukuku kullanarak baskı – kontrol mekanizması oluşturmayı savunuyordu…

Surkov aşırı dozda özgürlüğün, bir devlet için ölümcül olduğu belirtti sürekli.

Uzatmayayım:

Batı medyası ona “Putin'in Rasputin'i” ismini verdi. Durmaksızın şekil değiştiren iktidar stratejisinin öncüsüydü çünkü. Mesela, bir an milliyetçi dazlaklara sponsor olurken, hemen ardından insan hakları gruplarını destekliyordu. Ve:

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Surkov, Rusya'da muhalefetin bastırılmasına ve yok edilmesine her zaman karşı çıktı. Bunun yerine güçlenme ihtimali olup Putin'e alternatif olacak muhalif yapıya sızılmasını sağladı…

Kafaları öyle karıştırdı ki; kim gerçekten muhalif, hangi politikacı-milletvekili-gazeteci gerçekte neye inanıyor, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları aslında kimin safında işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Yani Surkov, gerçeği yok etti.

Kamuoyunda etkili muhalif isimler üzerine “iktidar yanlısı” etiketi yapıştırdı ki; amacı sadece bu isimleri etkisiz bırakmak değil, bu isimlere inanan insanları pes ettirmek. Evet nihai hedefi; muhaliflerin kafalarını karıştırarak amaçları için kullanmak ve kamuoyunu düşünemeyecek kadar paralize etmek/ hareketsiz bırakmak!

Sonuçta Surkov, istenen muhalefeti yaratma işinin mucidi oldu…

Peki… Ya bizde?

Hayır, yine son seçim sürecine dönmek istemiyorum. Bugünlerde CHP delege seçimlerinin iktidar medyasında haberleştiriliş tarzı aklıma Surkov'u getirdi. İktidar medyası kongrelerde çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin seçildiğini yazıyor! Kimi muhalif görünen gazeteciler de ekranda, sosyal medyada bunu tekrarlıyor…

Aynı cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler çömez gazeteciler marifetiyle, bu yalanı ortaya çıkaran saygın kalemlere, haber merkezlerine yine itibar suikastı yaptırıyor…

CHP'li kimi eski milletvekilleri, belediye başkanlığı isteyenler ve gazeteciler iktidarın “uslu muhalefet yaratma” stratejisinin gönüllü aparatı olmayı sürdürüyor.