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Örgütlü dolandırıcılığı haber veriyorum!..

“Mezun olduktan sonra maddi durumumun kötülüğü nedeniyle hemen iş arayışına başladım. 2022 Mayıs ayında, Kariyer.net üzerinden ‘Yatırım Piyasalarında Danışmanlık' (Gizli firma olarak görünüyordu) ilanına başvurdum. Şaşırtıcı bir hızla gün içinde hemen geri dönüş yapıp bana randevu verdiler. Görüşme Maslak- Spine Tower'daki AVM katında gerçekleşti. G.K (Kod adı Yonca) ile yaptığım görüşme çok iyi geçti ve hemen eğitimlere başlamam söylendi. Birkaç gün sonra eğitimlere başladık. Bu süreçte kripto paralarla ilgili genel bilgiler ve satış stratejileri anlatıldı. Bunlar üstünkörü ve yetersiz bilgilerdi. Ancak satış konusunda epey ısrarcıydılar ve karşımızdakini yanıltmaya dönük eğitimler veriyorlardı. Bu görevi, gerçek adını bilemediğim “Melisa” kod isimli kadın üstlenmişti.

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Eğitim haftası bittikten sonra hemen masa başına oturtuldum ve önüme konan, ‘'data'' olarak adlandırdıkları isimlere ait telefon numaralarını aramaya başladım. Aradıklarımız genellikle hiçbir şekilde para piyasalarından anlamayan, ya da daha önce kısa süreyle vadeli piyasaları kullanmış kişilerdi. Bu insanları arayıp, yalan yanlış bilgilerle, örneğin “Bitcoin şu an çok ucuz alıp bekleyin” veya “Günlük işlemlerle paranızı katlayalım” ya da “Yeni listelenecek bir ‘Coin' var bizde, para atın erkenden alalım, çok kar edersiniz” diyerek ikna ediyor, sonra da sistemin içine dahil etmeye çalışıyorduk.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı olmadan herhangi bir yatırım tavsiyesi vermek yasal değildi ve ben açık açık yalan yanlış tavsiye verdiğimizi anlayınca uyandım! Ne SPK lisansı ne BDDK denetlemesi vardı, hiçbir denetlemeye tabi değildi. Datalar bazı banka veya internet sitelerinden çalınıyor daha sonrasında CRM üzerinden kullandıkları “data base”e atılıyordu. Çalışanlar genellikle işsiz kalmış ya da üniversiteye girememiş gençlerdi.

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Ortak bir yakın tanıdığımızın çıkması nedeniyle benimle araları pek iyiydi. Giderek benimle bütün operasyonu açıktan açığa konuşmaya başladılar. Borsaya üye olunduğunda para yatırılan sanal cüzdan kodları bütün hesaplar için aynıydı ve bu aslında yatırılan tüm paraların aynı hesapta toplandığı anlamına geliyordu.

Para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için kurdukları bir ‘'finans bölümü'' ve ‘'hazine bölümü'' vardı. Hazine departmanı (isim bende saklı UD) (…).com adresinde verilen borsa tahtasını manipüle edip insanların pozisyonlarını terste bırakarak kayıp yaşatmayı amaçlıyordu. Zaten piyasa emri verilmediği için yatırılan para (…) BİLİŞİM adlı banka hesaplarına aktarılıyor ve insanların hesaplarına tanımladıkları parayı sözde miktar olarak yansıtıp, karda veya zararda gösteriyorlardı. Böylece insanların kayıplarından kazanıyorlardı!..

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Satış ekipleriyle iletişime geçip para yatırmaya ikna edilen yatırımcılar, daha sonrasında şirket içinde ‘özel bir ekibe yönlendiriliyorlardı. Bu ekip başta hesaba para kazandırıyormuş gibi yaparak yatırımcıları heveslendiriyor, daha yüksek miktarlarda para yatırmaları halinde çok daha yüksek miktarları kazanabileceklerini söylüyorlardı. Tabii ki bu tuzağa çoğu para yatıran kişi düşüyordu!..

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Daha sonrasında yapılan fonlamalar ve terse giden işlemlerle birlikte asıl korkunç hikaye başlıyordu. Hesabınızı ve zararda devam eden işlemlerinizi rahatlatmak için daha fazla para atarak fonlama yapmanızı söylüyorlar, aksi taktirde paranızın sıfırlanacağını belirterek korkutuyorlardı. Cenk Y., Bora A., Selim Ö. ve İnci D. kod isimli kişiler (Gerçek adları bende var UD) bu ekibi oluşturuyorlardı. Firmanın “Şikayet Var” adresinde, bu insanların yatırımcılara yaşattıkları mağduriyetleri ve yanılttığı insanların kayıplarını görebilirsiniz.

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Bu acımasız kişiler insanları kandırmaktan zevk alıyorlar ve paylaşılan her yatırım dekontundan sonra kutlamalar yapılıyordu. Kayıptan para kazanıldığı için satış elemanlarına yüzde 10 prim veriyorlardı. Malumunuz bir borsada çalışıp yatırımlardan yüzde 10 satış primi almak imkansızdır.

İlerleyen iletişimimizden sonra patronumuzun aynı zamanda Spine Tower'ın üst katlarında bulunan kripto borsasının da sahibi olan Y.U. olduğunu (gerçek adı mı bilmiyorum) olduğunu öğrendim. E.P. Hanım da genel müdürlük yapıyordu.

Bu hanım “Büyük balık” olarak adlandırdıkları yatırımcıları daha çok kendisi arardı ya da ağzı iyi laf yapan satış elemanlarına kendi denetimi altında arattırırdı. Amaç; yurt dışından yüzde 7 komisyonla ve kripto para yoluyla Türkiye'ye para sokmaktı. Çoğu kez bunu gerçekleştirdiler.

Miktarlar 1-5 milyon dolar arasında değişiyordu.

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Bunların Kapalıçarşı'da işleri birlikte götürdükleri kişiler de var. Amaç ülkeye vergi vermeden kara para sokmak ve bu parayı temizlemek. Para transferini genellikle Karadağ üzerinden gerçekleştiriyorlar. Maliye geldiğindeyse, “yazılım güvenlik şirketi” görünümü verip, satış elemanlarını eve gönderiyorlardı. Şirketin Karadağ'da bir şubesi bulunuyor ve son zamanlarda artan dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle İstanbuldaki ekibi oraya kaydırıyorlar.

Her geçen gün mağdur sayısı artıyor. Gerek İnstagram'da gerekse de Google'da arama yaparak yaşattıkları mağduriyetleri okuyabilirsiniz…

Bu konuyla ilgili bir kamuoyu çalışması yapılmazsa mağduriyetler çığ gibi büyüyecek ve dolandırılan insanlarımızın durumları çok daha kötüye gidecek.

Sizden ricam, değerli vaktinizi bu maile ayırmanız, bu vurgunun bitmesine katkı sağlamanızdır. Bunu ancak sizin gibi toplumun üstünde etkisi yüksek, güvenilen insanlar gerçekleştirebilir.

Başarılar dilerim.

Saygılarımla.”

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Bu örgütlü büyük dolandırıcılığın yapıldığı firma ile yatırımcıları kandırmakta kullanılan kişilerin adları bende mevcut. Yetkililerin ilgilenmesi halinde paylaşmaya hazırım.