Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Piyano çalsa daha çok yorulurdu

Galatasaray maça kötü başlayan taraftı. Ama Trabzonspor adına sahanın en tecrübelisi Bakasetas'ın kritik noktada acemice kaptırdığı topla golü bulan taraf yine Galatasaray oldu. Bulduğu ilk pozisyonda golü bulan Cimbom'un ön alandaki agresif baskısı moralle birlikte daha da arttı.

ÖN ALAN BASKISI ÇALIŞTI

Okan Hoca'nın hafta içi bu ön alan baskısına çalıştırdığına eminim. Çünkü Bjelica'nın orta sahadaki ikilisi Bardhi ve 6 numara pozisyonundaki Kourbelis'in baskı yediklerinde oyuna dahil olamadıklarını, böylece Trabzon savunmasını dengesiz yakalayacaklarını biliyordu.

Galatasaray neredeyse kazandığı her topta ortayı yürüyerek geçti. Eren Elmalı'nın ters kademeleri olmasa fark ilk yarıdan açılabilirdi.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçındaki hücum planlarından biri olan Bakasetas'ın topsuz ceza sahası koşuları ilk yarı neredeyse hiç denenmedi. Ağırlıklı olarak en hareketli olan Trezeguet'in derine inerek oynadığı oyun dışında bağlantı yaratılamadı.

EN BERBAT SEZON BAŞLANGICI

Hoca Umut Bozok'a da gereğinden fazla sabır gösterdi. Devrede bile çıkarsa kimse şaşırmazdı. Maxi Gomez gidecek diye kulübede otururken koca maç Bozok işkencesi yaşandı. O kadar silikti ki sahada piyano çalsa daha çok yorulurdu.

Trabzonspor kadro kalitesi olarak son dönemlerinin en berbat sezon başlangıcını yaşıyor. Çünkü sahanın hemen her bölgesinde defo var. Ceza sahasına giremeden, şut atamadan, heyecanlanılan tek bir pozisyon bile olmadan 100 dakika top oynadı Trabzonspor.

Galatasaray çok çok rahat bir oyunla büyük maçlarından birini 3 puanla tamamladı. Ve sadece 3 adamla yaptı bunu. Icardi Trabzonspor stoperlerinin seviyesinden dolayı çıtır çerez 2 pozisyonda bitirdi işi.

Trabzonspor an itibariyle varlıkla yokluk arasındaki ince çizgide kalmış gibi. Transferin kapanmasına günler kala hangi tarafa daha yakın olacağını, yani kaderini kendi belirleyecek. Çünkü bu kadro ve planlama yarışamaz ve Bjelica çok sürmeden bu kötü gidişat altında ezilir.