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Alişer Delek’in SÖZCÜ TV’ye sihirli eli

Sevgili okuyucularım, yazıma SÖZCÜ TV'nin kısa zamandaki büyük başarısı ile başlamak istiyorum. 9 Mart'ta Genel Müdürlük görevini devir alan tecrübeli ve istikrarlı Televizyon Yöneticisi Alişer Delek, 7 ay gibi az bir sürede SÖZCÜ Televizyonu'nu başarıdan başarıya koşturuyor. Ülkemizin haber kanalları arasındaki rekabetin tam merkezinde olup zirve yarışına 210 gün içerisinde girmesinin nedeni, Alişer Delek gibi çok başarılı bir yöneticinin işin başında olmasıdır. Alişer Müdür, Ülkemizde Fatih Portakal, Mesut Yar, Simge Fıstıkoğlu gibi çok iyi spiker, sunucu ve yorumcularını kadroya katarak önemli bir ivme ile başladı. 9 Mart günü Genel Müdürlük görevine başladığı gün, yolladığı tweet şöyleydi; “Günaydın 2.5 yıldır teknik ve idari kuruluşunda bulunduğum, SÖZCÜ Televizyonu'nda Genel Müdür olarak göreve başladım. SÖZCÜ sadece bir medya kuruluşu değil, memleketin geleceğine yön verebilecek büyük bir aile. Bu sorumluluk ve yükle yola çıkıyoruz”. Tabii ki burada hedef ve yol belli. Derler ya inanmak başarmanın yarısıdır. İşte bu slogan Alişer Müdürün önemli noktasıdır. Fatih Portakal akşam haberlerinde çok ses getirirken, sabah haberlerin sözcüsü de duayen programcı Mesut Yar oldu. SÖZCÜ TV'nin reytingleri kısa süre içerisinde herkesi şaşırttı. Adeta beklenenin, 3 katı fazla reytinge ve izlenme payına ulaştı. Özellikle siyaset ortamından soğuyan izleyiciye de yeni bir soluk olmayı başardı. Kanal yöneticileri tarafından en çok, önemsenen ve reklam getiren, (Abc-1 20) plus hedef kitlede, çok önemli rakamlara ulaşarak kanalın çokça reklam almasını sağladı. 30 yıllık bir televizyon yapımcısı ve sunucusu olarak Alişer Delek ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu başarılı anlayış, büyük bir aşkla, özveri ile çalışmanın doğru inisiyatiflerle entegre olmasının göstergesidir. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Galatasaray, Bayer Münih deplasmanında 1 veya 3 puan çıkarabilirdi ama olmadı. Gruptaki 4 puanını aşamadı. Halbuki iyi futbol oynuyor 80'inci dakikaya kadar skor ortaklığını koruyordu. Teknik direktör Okan Buruk futbol oynadığı dönemin stil ve anlayışını şimdilerde talebelerine aşılıyor ve dinç dinamik bir takım hüviyetini Avrupa arenasında sergileyerek, kendinden söz ettiriyor. Önündeki maçlar tabii ki bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Deplasmandaki, majör Manchester galibiyeti ve kafa kafaya bir Bayern Münih deplasman müsabakası, Galatasaray'a gönül vermişleri fazlasıyla umutlandırdı. Sevgi ile kalın.