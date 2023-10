PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Fenerbahçe dolu dizgin

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile yazıma başlamak istiyorum. Fenerbahçe Bulgar takımı Ludogorets'e karşı önemli bir galibiyet ile 3-1 kayıpsız bir şekilde gruptaki büyük başarısını sürdürüyor. Hem ligde hem Avrupa'da takımını muhteşem götüren İsmail Kartal'ı kutluyor. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Ömer dizisi sezona iyi başladı. Gökçe Bahadır'ın başrolünde oynadığı dizinin senaryosu çok akıcı olmakla beraber ekran başında oturan seyirciyi de diziye bağlıyor. Gökçe Bahadır ekranların bence en iyi kadın oyuncusu. Oyunculuk kariyerini her dizide yukarıya taşıyan ünlü oyuncu gittiği tüm projeleri başarıya koşturmuştur. Yeni sezonun dizisi Dilek Taşı geçtiğimiz 2 ay önce çok acıklı başladı. Dönem dizisi, hem de 1980'ler. Oyuncu kadrosu da çok iyi olmuş. Son dönemin yükselen yıldızlarından Salih Bademci başrolde yer aldığı her projede başarıyı yakalamış adından söz ettiren Salih Bademci diziyi çok başarılı götürüyor. Dizi yıldız oyuncularla dolu bu arada. Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dönem dizisi deyince insan ister istemez geçmişe gitmeden edemiyor. Her zaman söylenir “eskiden ilişkiler daha sıcak daha samimi idi.” diye. Bu dizide de bu samimiyeti bu içtenliği buluyoruz. Geçmişin samimiyeti, dönemin ağırlığı ve duygusu, dizinin dram hikayesi derken belli ki Dilek Taşı'nda gözyaşları sel olmaya devam edecek.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Bize Cumhuriyet'i kazandırdığı için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgi ile kalın…