Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Fred konforu

Fenerbahçe’nin kendine olan güveni ve kalitesi bir maçı daha kazanmasına yetti. Şu bir gerçek ki Süper Lig'de Anadolu takımlarının geçen yıllara göre ciddi şekilde güç kaybetmesi de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sene ekmeğine yağ sürecek gibi. Önceki gün Galatasaray dün de Fenerbahçe, Avrupa dönüşünde yürüye yürüye kazandı.

Alanya’daki sıcak ve nemli havaya rağmen maça iştahlı başladı sarı-lacivertliler. Maçın başından sonuna kadar da kontrolü elinde tutan bir takım izlettiler. Djiku-Becao tandemi yere sağlam basıyor. Livakovic de ısınmaya başladı. İlk yarıda yaptığı kurtarışla kumaşının hakkını verdi. Ama bir futbolcu var ki onun varlığı Fenerbahçe'yi başka seviyeye yükseltiyor. Fred'den bahsettiğimi maçı izleyenler anlamıştır. Brezilyalı futbolcu orta sahada her yere yetişiyor. Hem rakip hücumlar başlamadan bitiyor hem de Fenerbahçe'yi çok çabuk şekilde öne taşıyor. Böyle olunca da gününde olmayan bir Tadic ve Szymanski bile rahat ediyor. Fred'le oynamak ayrı bir konfor. Fenerbahçe ve İsmail Kartal da bunun keyfini sürüyor.

Futbolcuları değersizleştirmek yerine onlara değer vermenin karşılığı İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe 12 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakaladıysa bunda büyük pay sahibi. Gerçek yerini buldu, takım oyuncusu gibi oynamaya ve skor yükünü taşımaya başladı. Dünkü iştahı ve goldeki soğukkanlılığı galibiyeti getirdi.

Lig’de 5'te 5, resmi maçlarda 12'de 12. Diyecek söz yok. Fenerbahçe istiyor ve istediğini alıyor.