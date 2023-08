Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kim ne yaptı bakalım

Para harcamak sanattır sözü transfer için de geçerlidir. İhtiyacınız olanı uygun fiyata ya da ederi neyse veripalırsanız başınız ağrımaz. Tıpkı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Başkan Ali Koç, geçmiş yılların tersine bu sene hem iyi satıcı hem de iyi alıcı rolünde zirve yaptı.

Gelirdeki rekoru (Arda'nın dışında kadroda düşünülmeyen oyunculardan 35 milyon Euro kasaya koymak büyük iş), gider kalemine kafa kafaya yazdırdı ama elinde yine para edecek, daha değerli ve başını ağrıtmayacak bir kadro var artık. Fenerbahçe neye ihtiyacı varsa en iyisini aldı. Livakovic, Becao, Fred, Szymanski, Dzeko ile taş gibi bir omurga kurdu. Cengiz ve Tadic gibi yıldızları unutmadı. Kent, Djiku, Umut ve Mert de kulübeye değer kattı. Sahaya çıkan her futbolcu kalitesini ilk maçtan yansıttı, soru işareti bırakmadı. Şimdi keyif zamanı.

Galatasaray şampiyon kadroyu korusa da kantarın topuzunu kaçırdı. Erden Timur biraz da fazla şova kaçtı. Sürekli hücum hattına yatırım yaptı, orta alan ve defansı arka plana attı. Tete, Zaha, Ziyech, Bakambu, Halil…aksayan savunma ve orta sahaya beklenen transferler ne zaman gelecek? Torreia yok takım yok! Tete'nin durumu, Ziyech'in formu karanlığa kurşun atmak gibi. Geçen sene İcardi yatırımı borsa ve altından bile çok kazandırdı ama her sene bir İcardi çekmek, fazla iyimser gibi. Her zaman olmaz, böylesi on yılda bir gelir. Birbirini bozabilecek oyuncular da cabası. Bu kadar üst düzey kanat oyuncusuna sıra nasıl gelecek?

Angelino ve Kerem Demirbay da tat vermedi. Bakalım neler olacak? Transfer bu, Erden Timur bitti demeden bitmez mi? Göreceğiz.

Gelelim Beşiktaş'a… Siyah-beyazlılar rakiplerinin aksine umduğunu değil bulduğunu getirdi. Panik havasının meyveleri Onana ve Amartey. Dele Alli tutmadı umutlar Alex Oxlade-Chamberlain'de. Gedson'dan sonra Rashica. Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödeyecek böyle giderse Beşiktaş. Sessiz sedasız gelenler genelde iyi çıkar.

Bakhiyor Zaynutdinov, galiba bahtiyar edecek Beşiktaş'ı. Ama Şenol Güneş mutsuz. Eldeki kadro ile harikalar yaratmaya ne kadar devam edecek göreceğiz. Stoper diye diye sezonu bitirecek bu gidişle. Ha bir de Afrika Kupası var. Ahmet Nur Çebi tutumlu adam, para yoksa harcamaz ama 8 taksitle transfer yapmaya devam ederse, tribünlerle barışamaz. Hayaller Talisca-Ramos olursa gerçekler Onana-Amartey'le mutluluk gelmez.

Beklentiyi arşa çıkardı

Aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın. Evet İcardi'den bahsediyorum. Türkiye'de transferin şeklini değiştiren adam oldu Arjantinli.

Öyle bir aurası var ki herkesi içine çekiyor. Derbi oldu mu affetmiyor. Yakaladığı istatistikler çok acayip. Ligin ayarlarıyla oynadı. Çocukların idolü haline geldi, berberler sarı saç boyası yetiştiremez oldu. Bir nesli Galatasaraylı yapacak çok belli. Başarıyı da istiyor. Kalma şartlarından biri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak kadro sözüydü.

Parayı alayım yatayım modunda değil yani. Molde deplasmanında Galatasaray'ı ipten aldı belki de Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. O nasıl bir gol vuruşu, van Basten izlese kıskanır. O nasıl egodan uzak pas, Zidane şapka çıkarır. Çıtayı da her anlamda yukarı çekti. Fenerbahçe bugün Dzeko ve Tadic gibi yıldızları getiriyorsa bunda İcardi etkisi büyük.

Beşiktaşlı taraftarlar Talisca, Ramos bekliyorsa bunda etkisi büyük. Büyük paralar verilerek yapılan transferlere karşıyım ama İcardi gibi olacaksa verdiğine bakmayacaksın çünkü kat be kat fazlası sana geri dönüyor. Ama şu da bir gerçek İcardi gibi futbolcu da kolay bulunmuyor.

Bu işte bir terslik var

Dominik Livakovic. Hırvatistan Milli Takımı ile son Dünya Kupası'nın yıldızlarından, üçüncülükte büyük pay sahibi. Hırvatistan gibi oyuncu piyasası yüksek bir ülke pasaportu taşımasına rağmen ülke dışına hiç çıkmamış. 28 yaşında yani kaleciliğin en verimli yıllarında. Avrupa'nın önemli ligleri ve takımları yerine Fenerbahçe'ye bonuslarla ve yetiştirme payı ile 8 milyon Euro'ya transfer oldu.