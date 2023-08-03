TV’den izlersiniz

Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Hedefiniz ve yaptığınız görkemli transferleriniz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak içinse 2. ön eleme turunda bu kadar zorlanmaya hakkınız yok.

Zalgiris Vilnius'un 11 kişiyle defans yaparak kontratak arayacağını hepimiz biliyorduk. Vladimir Cheburin'in inatçı ve disiplinli takımı 90 dakika boyunca haddini bilerek ve plana sonuna kadar sadık kalarak oynadı. Bu maçın kolay geçeceğini düşünenler de yanıldı.

Litvanya ekibi orta alanı kapattı, Galatasaray'ı kanatlara mecbur bıraktı. Sağda Boey ve Barış, solda da Angelino çizgiyi zorlasa da etkili ortaları yapamadı. Hücum hattındaki futbolcuların verkaçlarda yavaş kalışı, son paslardaki hataları, kendi yeteneklerini gölgeleyen bir ezbercilikle birleşince ataklar olgunlaşmadan bitti. Elde sadece duran top organizasyonları ve şut opsiyonu kalmıştı. Turu getiren gol de öyle geldi. Kerem'in, 30. dakikadaki kornerde ceza sahasının dışına yaptığı ortada Mertens'in jeneriklik vuruşu takımı rahatlattı. Ancak devamında stresi bitirecek gol gelmedi.

Kaleci ve ideal defans hattı ile sahadasınız. Sizi bu 5'li sezon boyunca taşıyacak ama orta saha ile hücum hattı yetersiz. Icardi ve Zaha'nın olmayacağı düşünülürse Galatasaray'ın bir sonraki turda O. Ljublijana maçında daha çok zorlanacağı, play-off'a kalırsa çok büyük sıkıntılar çekeceği ortada. Zalgiris'in atletizmi seçmesi gerekirken yanlışlıkla futbolcu olmuş forveti Oyewusi dün yine iki net pozisyon yakaladı. Hadi onun atacak yeteneği yok ama ilerleyen turlarda bu pozisyonları verirseniz Şampiyonlar Ligi'ni televizyondan izlersiniz.