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Sanat yıldızı

-Yaşam aydınlığı sanat etkinlikleriyle değerli ve yararlı olur.-

Toplumsal yaşamın rengi, tadı ve değeri aile içi ışıklanmaların yanında çevre etkinlikleriyle anlam kazanır. Bu bağlamda sanat en etkin, en değerli, en seçkin katkıdır, kaynaktır. Toplumsal aydınlığımızın ustaları başında sanatçılar gelir. Değişik alanlardaki ürünleriyle çalışmaları ve çabalarıyla bizim yaşam bilincimizi dokurlar, okşarlar, güçlendirirler ve ışıldatırlar. Son yıllarda katıldığım ve izlediğim etkinlikler içinde resim sergileri, konserler ve spor yarışmaları gelmektedir. Günün yorgunluğunu gençlerimizin ve sanatçılarımızın beğeniyle izlediğim gösterileri ile atmaktayım. Duygulandırıcı, dinlendirici ve düşünce ufkumuzu açıcı bu çalışmalar yaşam gücünü ve aydınlığını artırmaktadır.

Son birkaç yıldır ilgiyle ve beğeniyle izlediğim sanat etkinlikleri içinde PINAR AYHAN'ın anlamlı, etkin açıklamalı, güler yüzlü anlatımlarıyla izlediğim konserleri benim beğenimi almaktadır. İzleyenlerin coşkun alkışları da beni doğrulamaktadır. Görkemli, duygu içerikli konuşmalarıyla beslenen konserleri yanındaki koronun başarılı şefi ve üyeleriyle tam bir sanat şöleni olmaktadır. Gözlerim yaşararak dinleyip izlediğimi saklayamam. Konser sonrası izleyenlerin ilgisi ve sıcak yaklaşımları, kucaklamaları da benim bu beğenimi desteklemektedir. Yoktan var edercesine sıcak, canlı, etkin ses, güler yüz.

Toplum yaşamının etkin ışığı ve güç kaynağı sanattır. Anlayışın, barışın, birlikteliğin ve yaşam sıcaklığının tadını yansıtan sanat, insanlık anlayışının ve değerlerinin güneşidir. Sanatçılar da bu görkemli ve özgün ortanın yıldızlarıdır. Giysileri, anlatımları ve nitelikli davranışlarıyla büyük ilgi ve beğeni toplayan, alkışlanan AYHAN'ı değerli yakınlarıyla birlikte tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisine sürekli sağlık, başarı dileklerimi sunuyorum. Toplumsal güneşimiz sanatın seçkin ve solmaz yıldızı sanatçılar yaşam gücümüzü dokuyan ve artıran değerlerimizdir.